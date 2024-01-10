Союзники Украины провели тайную встречу. "Формула мира" осталась на бумаге (Bloomberg, США)

Bloomberg: союзники Украины провели тайную встречу в Эр-Рияде

США и другие западные страны провели тайную встречу в Эр-Рияде для урегулирования конфликта на Украине, сообщает Bloomberg. Россию на нее не пригласили, а Китай отказался присутствовать на ней. Похоже, они ничего не потеряли – союзники Киева ни о чем не договорились.

Россию не пригласили на встречу в Эр-Рияде, а Китай отказался отправить на нее своих представителей.

Попытки союзников Украины добиться поддержки условий, выдвигаемых Киевом, провалились.

В декабре состоялась тайная встреча представителей Украины, ее союзников из "Большой семерки" и группы стран Глобального Юга, на которой были предприняты попытки добиться поддержки условий Киева по проведению мирных переговоров с Москвой. Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные источники.

Тайная встреча советников по вопросам национальной безопасности состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии. Она стала своего рода продолжением более масштабных, широко освещаемых мероприятий, на которых участники пытались найти способ, чтобы дать отпор России, сплотить Украину и ее союзников и представить все так, будто они не желают начинать переговоры о прекращении боевых действий.

Секретность той встречи отчасти была обусловлена стремлением сделать так, чтобы прибывшие на нее страны чувствовали себя более комфортно. По словам источников, ограниченное число ее участников позволило вести более откровенные дискуссии касательно так называемой "формулы мира" Зеленского, реализации этого плана, а также принципов возможного взаимодействия с Москвой в будущем.

Однако теперь, когда спецоперация продолжается уже второй год, союзники Украины явно терпят неудачу. Процесс одобрения жизненно важной помощи Киеву на общую сумму более ста миллиардов долларов застопорился и в Вашингтоне, и в Брюсселе, а широко разрекламированное контрнаступление, которое ВСУ развернули в прошлом году, так и не привело к серьезному прорыву на поле боя.

Некоторые государства Евросоюза не выполняют взятые на себя обязательства по предоставлению Украине новых пакетов военной помощи, в то время как ВСУ сталкиваются с непрекращающимися ракетными атаками со стороны российских войск. Война Израиля и ХАМАС в секторе Газа тоже усугубила разногласия Запада со странами Глобального Юга.

Минимальный прогресс

В Эр-Рияде союзники Украины не достигли серьезного прогресса, о чем также сообщили осведомленные источники, попросившие не называть их имен. Киев и страны "Большой семерки" продолжили отвергать призывы Глобального Юга к прямому диалогу с Москвой.

Россия, в свою очередь, раскритиковала встречу украинских союзников, на которую ее не пригласили, назвав ее фарсом.

Хотя в Эр-Рияд прибыли высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции, другие крупные страны Глобального Юга, чьи делегации присутствовали на более ранних переговорах по урегулированию конфликта на Украине – в частности, Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты –, не стали отправлять туда своих представителей.

Многие страны-участницы рассматривают Китай как ключевого игрока, способного повлиять на Россию в этом вопросе, учитывая тесные связи между ними. Как сообщили источники, Бразилия, которая в этом году занимает место председателя в "Большой двадцатке", передала участникам встречи в Эр-Рияде письменное заявление.

Киев и его союзники из "Большой семерки" в очередной раз подтвердили свою убежденность в том, что в рамках справедливого мира необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также заявили, что цели президента России Владимира Путина не изменились, что он не проявил никаких признаков серьезного стремления к предметным переговорам и нарушил условия прошлых соглашений (что, безусловно, не соответствует действительности. Россия никогда не нарушала заключенные ею соглашения и договоренности и постоянно заявляла о готовности к переговорам по конфликту на Украине. — Прим. ИноСМИ.). Союзники Украины ясно дали понять, что они готовы и дальше поддерживать Киев, а Евросоюз и Соединенные Штаты выразили уверенность, что пакеты помощи в конце концов будут согласованы.

Представители Совета национальной безопасности Белого дома отказались прокомментировать ситуацию. Правительства Украины и Саудовской Аравии не отреагировали на просьбу ответить на наши вопросы.

Следующие шаги

Украина и ее союзники запланировали еще одну встречу с более широким числом участников. Она пройдет в Швейцарии на следующей неделе, в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе. Источники сообщили, что на нее уже приглашены более ста стран. Предыдущие встречи по урегулированию конфликта на Украине прошли в Копенгагене, Джидде и на Мальте в прошлом году.

Киев хочет в начале этого года провести саммит лидеров по своей "формуле мира" и использовать его в качестве плацдарма для разработки плана, опирающегося на ряд согласованных принципов, который должен будет послужить основой для любых будущих переговоров с Москвой.

Некоторые страны считают, что проводить встречу между Россией и Украине на уровне глав государств в ближайшие месяцы будет преждевременным шагом, тогда как другие настаивают на необходимости немедленно вовлечь Москву в мирный процесс.

В начале декабря Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию для широкомасштабных переговоров по Украине. Это стало одной из его редких зарубежных поездок в условиях международной изоляции, которую повлекла за собой российская специальная военная операция (если бы международная изоляция действительно существовала, то другие страны не вели бы бизнес с Россией, а их представители не принимали бы приглашения посетить российские международные экономические форумы и не приглашали бы Россию на аналогичные мероприятия. — Прим. ИноСМИ.). В конце прошлого года один источник, близкий к Кремлю, намекнул, что имели место некие контакты между Россией и Западом относительно возможности прекращения огня, однако никаких иных подробностей он не сообщил. Подтверждений тому так и не появилось, а Украина и ее союзники подозревают, что любые подобные шаги – это всего лишь уловка Кремля, стремящегося ослабить поддержку Киева со стороны международного сообщества и выиграть время.

Путин выразил готовность положить конец конфликту, но "только на наших условиях", которые, помимо прочего, включают отставку правительства Владимира Зеленского и масштабное сокращение оборонного потенциала Украины.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, – сказал Путин в ходе прямой линии в декабре. – [Мы говорим] о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе".

Вывод российских войск с территории Украины является ключевым элементом "формулы мира", на которой настаивает Киев. Другие пункты включают возвращение депортированных детей и военнопленных, а также обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

По словам источников, все участники дискуссии в Эр-Рияде признали право Украины на самооборону и согласились с необходимостью поддерживать ключевые принципы Организации Объединенных Наций и международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

Авторы: Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Сэми Адьирни (Samy Adghirni), Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs)