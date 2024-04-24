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"Последний удар по Украине". Россия нанесет Западу сокрушительное поражение (Global Times, Китай)

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Гуманитарное разминирование Авдеевки отдельной инженерной бригадой ЦВО
Гуманитарное разминирование Авдеевки отдельной инженерной бригадой ЦВО.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

GT: у России есть все возможности для нанесения последнего удара по Украине

Россия имеет все необходимые ресурсы в политическом, экономическом и военном плане, чтобы нанести Украине последний удар, пишет GT. Сокрушительное поражение Запада не за горами, однако он упорно не хочет признавать реальное катастрофическое положение дел.

Боевые действия между Москвой и Киевом идут уже третий год. Между тем Швейцария решила провести мирную конференцию по Украине, она состоится этим летом. Однако, как сообщил президент России Владимир Путин, его страну не пригласили принять участие в июньских переговорах. "Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно", – добавил российский лидер.

Практически все российские аналитики – и даже некоторые западные эксперты – связывают причины украинского кризиса с расширением НАТО на восток. Во всяком случае, такова официальная версия. В 2008 году [на саммите НАТО] было заявлено, что соседа России [Украину] могут включить в альянс. Пренебрежение статусом России как равного и суверенного партнера проявилось в игнорировании Минских соглашений, которые и бывший канцлер Германии Ангела Меркель, и экс-президент Франции Франсуа Олланд назвали уловкой, призванной выиграть время для подготовки к военному столкновению – это был единственный вариант развития событий, который рассматривался всерьез. Позже требование Владимира Путина о гарантиях безопасности было вновь отклонено.

Прошло несколько лет, эта трагедия достигла апогея. Недавно издание Politico сообщило об опасениях украинских чиновников по поводу обрушения фронта. Илон Маск призывает к скорейшему урегулированию кризиса путем переговоров, но предупреждает, что чем дольше затягивается конфликт, тем больше территорий Россия возьмет под контроль. Даже CNN теперь пишет о том, что российские управляемые бомбы наносят ущерб украинской обороне. Тем временем МВФ повысил прогноз роста российской экономики. Таким образом, независимо от того, сколько времени это займет – недели, месяцы или годы, – у Москвы есть все возможности в политическом, экономическом и военном плане, чтобы нанести Киеву последний удар.

А вот положение спонсоров Украины гораздо хуже. Экономические проблемы Европы не ограничиваются "небольшой рецессией". Евросоюз стоит перед дилеммой: ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины или поставить под удар своих фермеров. При этом наблюдается раскол по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Киева. В июне пройдут выборы, и пока неясно, будет ли переизбрана Урсула фон дер Ляйен. Палата представителей США в субботу приняла законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. Из них 60,84 миллиарда достанутся Киеву. Несмотря на это, президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре, все еще бросают тень неопределенности на вопрос дальнейшей американской поддержки Украины. И эти сомнения настолько велики, что НАТО рассматривает возможность выделения средств в обход Трампа.

Общественное мнение на Западе тоже определилось со своей позицией в этом вопросе. Только один из десяти европейцев верит, что Украина сможет победить Россию. Папа римский буквально предложил Киеву поднять белый флаг. Вольфганг Штреек (Wolfgang Streeck), директор Института Макса Планка в Кёльне, сказал: "Конфликт проигран, но наши правительства отказываются это признать". Сокрушительное военное поражение стало бы наихудшим исходом для Запада на фоне предстоящих выборов: это подорвало бы доверие к политикам. Запад не должен стать жертвой катастрофического заблуждения. Что же будет дальше?

Для Запада рациональным вариантом действий было бы дипломатическое урегулирование конфликта – для того, чтобы исправить столь плачевное состояние дел, о чем и говорили Илон Маск и Папа римский. Даже если Россия откажется от переговоров или эта попытка провалится, Запад, по крайней мере, сможет претендовать на некое моральное превосходство. Масштабная мирная конференция с участием стран – гарантов Глобального Юга могла бы стать спасательным кругом для Украины и способом деэскалации геополитической напряженности, которая опасно множится по всему миру. Китайские дипломаты прилагают все усилия, чтобы сделать это возможным, а Африканский союз, Бразилия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и многие другие также выступили с конструктивными предложениями по решению украинского кризиса.

Однако лидеры по обоим сторонам Атлантики движутся в другом направлении. Вице-президент США Камала Харрис и председатель Европейского совета Шарль Мишель непреклонны: "Существует только план А", а именно военная поддержка Украины. На этом пути рискованные решения кажутся все более вероятными. Усиливается давление с целью использования конфискованных российских активов для финансирования Киева. О таком шаге в 2022 году министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что он "не будет законным". Но, судя по всему, зеленый свет могут дать на саммите G7 в июне.

Если неудачная мирная конференция приведет к большим репутационным издержкам для западной дипломатии, то захват российских замороженных активов рискует стать атакой камикадзе и нарушить работу той самой сферы, где Запад сохраняет относительное господство, – международной финансовой системы. Ни одна из этих инициатив, скорее всего, не положит конец конфликту на Украине.

Если все эти обходные пути действительно являются тупиковыми, то признание реальности должно быть скорее поспешным, чем отложенным. Однако именно нежелание или неспособность признать реальное положение дел и привело нас к тому, что имеем.

Автор: Эусебио Филопатро (Eusebio Filopatro) – аналитик по вопросам внешней политики Италии и ЕС.

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