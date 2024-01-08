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ТАСС

Лидер ХСС назвал передачу ракет Taurus единственным шансом Украины в конфликте с РФ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/Arnulf Hettrich

По словам Маркуса Зёдера, получив такое оружие, Украина "сможет отражать постоянные атаки, предпринимаемые с помощью беспилотников и ракет"

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер вслед за представителями некоторых других германских партий выступил за передачу Киеву крылатых ракет Taurus.

Украина, получив такое оружие, "сможет отражать постоянные атаки, предпринимаемые с помощью беспилотников и ракет", заявил он на конференции земельной группы ХСС в Бундестаге, которая проходит в бывшем монастыре Зеон в Баварии. По мнению политика, это "единственный шанс на то, чтобы Украина нашла в себе новое мужество и россияне не победили". Он утверждал, что если Россия одержит верх, а США станут в большей степени, нежели сейчас, держаться в стороне от международных кризисов, то Германия и Евросоюз столкнутся с "настоящей проблемой безопасности".

В субботу с призывами поставить Киеву ракеты Taurus выступили несколько представителей правящих "зеленых", Свободной демократической партии, а также оппозиционного Христианско-демократического союза. При этом некоторые немецкие политики даже открыто высказались за нанесение ударов по объектам в РФ.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

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