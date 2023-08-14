США и НАТО пошли по тропе войны

Встреча глав государств и правительств стран – членов НАТО в Вильнюсе, на которую пригласили и Швецию. Фото с сайта www.nato.int.

Саммит в Вильнюсе: не столько защита Украины, сколько агрессия против России

За месяц, прошедший после заседания Совета НАТО на уровне глав государств и правительств в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года, заметно ослаб ажиотаж, связанный с надеждами Украины стать членом альянса. А Киев переключился на получение неких гарантий безопасности от США.

НАТО ГОТОВИТСЯ К ПРЯМОЙ КОНФРОНТАЦИИ

Одновременно получают развитие политические директивы по многим важным направлениям деятельности альянса, определяющим новый виток конфронтации между Россией и консолидированным Западом. В их числе:

– произошло дальнейшее расширение НАТО договора за счет Финляндии. Швеция пока в режиме ожидания;

– продолжено наращивание военной мощи Украины с расчетом на долгосрочную перспективу многолетней прокси-войны против России;

– в контексте приобретающей реальность перспективы прямого военного столкновения альянса с Россией подготовлен документ, содержащий варианты прямой военной конфронтации между НАТО и РФ. Документ включает новое поколение планов региональной обороны. НАТО исходит из того, что это семейство планов значительно повысит способность и готовность военно-политического блока к сдерживанию и защите от любых угроз (в том числе в короткие сроки или без предварительного уведомления) и обеспечит своевременное усиление всех союзников.

Важное внимание уделено первоочередному укреплению Польши (наземные силы, авиация-поставки F-35, развертывание новых объектов ПРО и т. п.) с целью превращения ее в сверхмилитаризованный таран против нашей страны.

Альянс намерен продолжить работу над способностью проводить многосферные операции на основе цифровой трансформации НАТО. Что должно усилить военное и технологическое преимущество в действиях на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе.

Наряду с чисто военными приготовлениями должное внимание было уделено «гибридной» части политики блока:

– проведен анализ гибридных операций, якобы проводимых против США, НАТО, их союзников и партнеров силами России, КНР и Ирана, и намечены шаги альянса по развитию собственных оборонительных и наступательных гибридных стратегий;

– получили одобрение новые гибридные формы и способы противоборства с Россией, Китаем и некоторыми другими недружественными альянсу странами;

– продолжена гибридизация НАТО в контексте трансформации альянса в военный инструмент глобального доминирования Запада.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УКРАИНЫ

Накануне президентских выборов в США американцам удалось добиться редкого по нынешним временам единства государств блока в согласовании Заключительного документа и навязать союзникам собственное видение перспектив развития военно-политического союза.

Во-первых, Вашингтон сумел разрешить турецко-шведский кризис и добиться согласия Анкары на формальное присоединение к альянсу Швеции. Камнем преткновения на пути процесса приема Швеции остается пока позиция Будапешта.

Во-вторых, в результате ловких маневров, обещаний и выкручивания рук особенно упрямым колеблющимся союзникам американская делегация добилась сокращения количества этапов по согласованию «протаскивания» в неопределенном будущем Украины (да и некоторых других претендентов) в НАТО.

Напомним, что для приема Украины ранее считалось необходимым получить согласие всех союзников по двум процедурным вопросам. Первый предусматривал консенсус для предоставления Плана действий по членству в НАТО. Второй – направление Киеву письма с официальным приглашением в НАТО. Теперь потребуется только приглашение, которое может быть направлено Киеву в любой момент. Но Украине ясно сказано, что момент такой наступит только после прекращения военного конфликта.

В целом Вашингтон обеспечил себе свободу маневра за счет возможности различных испытанных схем «убеждения» каждого из союзников в дальнейшем признать готовность Украины и некоторых других государств-кандидатов к членству в НАТО.

НАРАЩИВАНИЕ ВОЕННОЙ МОЩИ УКРАИНЫ

Лидеры НАТО продолжили нагнетание антироссийской составляющей, позиционируя нашу страну как главную угрозу международному миру и стабильности.

В Заключительном документе саммита Россия в крайне враждебном контексте упомянута 40 раз. Китай в более обходительной, но явно недружественной манере – 15 раз. Украина как главный фактор напряженности – 30 раз. Недоброжелательные выпады были сделаны в адрес КНДР и Ирана.

Убедив самих себя и своих союзников в возможности добиться стратегического военного поражения России в прокси-войне на Украине, американцы сумели протолкнуть на саммите идею создания рассчитанного на длительную перспективу «Пакета поддержки Киева», в казну которого уже внесено около 500 млн долл. При формировании пакета был использован подготовленный Фондом Карнеги в июне 2023 года доклад «Предвидение долгосрочного соглашения о безопасности на Украине».

Аналитики фонда определили следующие условия, необходимые для обеспечения безопасности Украины.

Во-первых, наличие политической и правовой гарантии, что соглашение сохранится независимо от изменений правящих элит в США и Европе.

Во-вторых, создание надежного многолетнего канала наращивания и поддержания военной мощи Украины, что в соответствии с доктриной сдерживания отрицанием позволит сдерживать действия России («Сдерживание приобретает различные оттенки», «НВО», 06.07.23.).

(Напомним, что сдерживание путем отрицания – это доктрина, посредством которой государство и его союзники создают или поддерживают системы обороны и разведки с предполагаемой целью нейтрализации или смягчения последствий возможных нападений. Потенциального агрессора сдерживают, добиваясь, чтобы он предпочел воздержаться от наступательных действий, посчитав цену своей агрессии слишком высокой по сравнению с вероятным успехом. Образно говоря, эта доктрина готовит для противника горькую пилюлю, которую ему непросто проглотить. Именно на этой доктрине строится накачивание Украины оружием с целью противодействия усилиям России по выполнению задач СВО.)

В-третьих, предпринять некоторые шаги по восстановлению промышленной, прежде всего ремонтной базы военной техники Украины, а также целевые инвестиции в оборонную промышленность в США и Европе для подготовки к длительной войне и периоду восстановления украинской армии.

В-четвертых, совершенствовать механизмы политических консультаций, обмена информацией и координации для обеспечения своевременного удовлетворения военных потребностей Украины.

Напомним, что с этой целью создана Контактная группа по обороне Украины, известная как «формат Рамштайн» – международная коалиция, участники которой оказывают военную помощь Украине. В работе ее участвуют более 50 стран: весь блок НАТО, большинство государств ЕС и некоторые союзники из Африки и Азии.

На недавнем виртуальном заседании Контактной группы генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о принятых на встрече в Вильнюсе решениях о долгосрочной поддержке Украины. Союзники согласовали пакет из трех элементов, приближающих Украину к членству в НАТО. Во-первых, отменили План действий по подготовке к членству в НАТО, превратив путь вступления Украины из двухэтапного в одноэтапный. Во-вторых, учредили Совет НАТО–Украина. В-третьих, согласовали многолетнюю программу поддержки Украины, охватывающую такие критические потребности, как оборудование для разминирования, топливо и предметы медицинского назначения. Программа НАТО также будет направлена на повышение оперативной совместимости и обеспечение перехода Украины от советских военных доктрин, оружия и военной техники к стандартам НАТО. Прогнозируя будущее, генсек отметил, что союзники продолжат оказывать Украине военную помощь и что НАТО будет поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.

О связи перечисленных шагов с обещанным в неопределенном будущем приемом Украины в ЕС. В среднесрочной перспективе он представляется проблематичным с учетом неясных для Киева перспектив конфликта и серьезных разрушений в стране. Брать на себя затраты по ее восстановлению Евросоюз не намерен.

ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

В целом изложенная программа направлена на повышение способности Украины выстоять на последующих стадиях конфликта с опорой на собственные человеческие ресурсы и военно-техническую помощь Запада, поскольку в обозримом будущем она останется вне НАТО и ЕС.

Украине в ближайшей перспективе пообещали поставить более дальнобойные французские ракеты SCALP-EG – аналог английских Storm Shadow. Эти ракеты по параметрам и конструкции идентичны, за исключением того, как они интегрируются в систему управления оружием самолета.

Германия расщедрилась на батальонный комплект устаревших «Леопардов-1А4» (25 штук), два батальонных комплекта БМП «Мардер» (40 штук) и два комплекса ПВО/ПРО «Пэтриот». Все эти типы оружия успешно уничтожаются российскими войсками в ходе СВО.

За последние полтора года страны НАТО обучили и оснастили новые украинские бронетанковые бригады и предоставили артиллерию, ракеты, закрытые системы связи и передачи разведданных, танки, боевые машины и передовые средства ПВО.

На саммите 11 стран НАТО подписали соглашение о создании «коалиции F-16». Лихорадочно ведется перевод технической документации и наставлений по боевому применению, использованию авиационных пилотажно-навигационных и комплексных тренажеров. Россия признала угрозой в ядерной сфере появление у Киева тактических истребителей F-16, которые являются носителями ядерного оружия. Этот шаг представляет дальнейшую эскалацию военного конфликта и рассчитан на долгосрочную перспективу его продления.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ НАТО

Хотя в НАТО была мощная оппозиция намерению США втянуть альянс в китайско-американский кризис, союзникам пришлось поступиться перспективами развития экономических отношений с Китаем и коллективно осудить китайско-российское партнерство, а также китайскую политику в Юго-Восточной Азии. Страны НАТО заявили, что действия Китая несут угрозу безопасности государств блока и не соответствуют их ценностям. Таким образом, потенциальная антикитайская коалиция расширилась.

Как всегда, США и НАТО на саммите блеснули политикой двойных стандартов.

Во-первых, обвинили Россию в размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, «забыв» о сотнях американских ядерных бомб, размещенных на шести авиабазах в пяти странах: в Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди), Бельгии (Кляйне Брогель), Нидерландах (Волкел) и Турции (Инджирлик). Там же базируются тактические истребители, способные нести ядерные бомбы. В их число входят Tornado GR4, F-15E, F-16A/B, F-16C/D, а в перспективе F-35A Lightning II, которые США намерены развернуть в Европе. В нарушение международных соглашений о нераспространении ядерного оружия США уже длительное время готовят летчиков стран НАТО к применению ядерных бомб.

Во-вторых, создатели НАТО, АУКУС и других враждебных миропорядку и стабильности военно-политических союзов, отбомбившись по Югославии, Ираку, Афганистану, Ливии, прокси-войну на Украине, берут на себя смелость утверждать: «Углубляющееся стратегическое партнерство между КНР и Россией и их взаимные попытки разрушить основанный на правилах международный порядок препятствуют нашим ценностям и интересам». Верх лицемерия!

ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ И ИХ РАЗВИТИЕ

Наряду с наращиванием военной мощи США, НАТО и Украины, на саммите рассмотрены различные комбинации силовых и несиловых действий против России, Китая и некоторых других государств. НАТО рассматривает гибридную войну как реальный фактор межгосударственного противоборства.

Во-первых, не отрицая своего первенства в разработке и применении стратегии гибридных войн, США и НАТО обвинили Россию в интенсификации гибридных действий против альянса и его партнеров, включая прокси-войны. Это якобы включает вмешательство в демократические процессы, политическое и экономическое принуждение, кампании по дезинформации, вредоносную деятельность в киберсфере, подрывную деятельность российских разведслужб.

НАТО намерена совершенствовать инструменты для противодействия гибридным действиям России с целью обеспечить готовность альянса и союзников к сдерживанию и защите от гибридных атак. Не обошли вниманием и Китай, приписав ему проведение «хитрых» гибридных и киберопераций, конфронтационную риторику и дезинформации против союзников.

Уместно напомнить, что 2000–2010-х годах в США зародились концепции гибридный войн и многосферных операций (Multi-Domain Battles, MDB). Если концепция гибридной войны в начале 2000-х предусматривала интеграцию сил и средств на театре войны, в серой зоне, то относительно новая концепция MDB предусматривает объединение всех политических и военных, силовых и несиловых инструментов насилия для действий во всем доступном пространстве. Такой симбиоз формирует основу новой концепции мировой гибридной войны (МГВ) («Карающий меч в руках России», «НВО», 27.03.23)

НАТО под водительством США готовит почву для перехода от гибридных операций против отдельных стран к МГВ, которая представляет собой многомерный межцивилизационный конфликт, в ходе которого большинство государств прибегают к целенаправленному адаптивному применению как военно-силовых способов борьбы, так и экономического удушения противника, использования подрывных информационных и кибертехнологий.

В широком понимании смысл МГВ состоит в борьбе за влияние и доступ к ресурсам на пространствах Большой Евразии, Большого Среднего Востока, Африки и Латинской Америки вместо конкуренции за технологическое лидерство между Западом и Востоком в предыдущие годы.

В узком понимании смысл МГВ американцев и их союзников против России заключается в ликвидации российской государственности, фрагментации страны и переводе отдельных ее частей под внешнее управление.

Альянс заявляет, что проводимые Россией и Китаем гибридные операции против союзников могут достичь уровня вооруженного нападения и привести к тому, что Совет НАТО применит статью 5 Вашингтонского договора. Альянс намерен готовиться к отражению гибридных угроз, сдерживать их, защищаться от них и противостоять им, в том числе путем развертывания групп противодействия гибридным угрозам при штаб-квартире НАТО и в странах-союзницах. Так создается еще один повод для применения силовых и несиловых мер на основании пресловутого принципа «хайли лайкли» (весьма правдоподобно).

Еще раз хочется сказать о приоритете применения англосаксами гибридных стратегий против России. Стоит напомнить разработанные корпорацией РЭНД еще в 2019 году гибридные меры по ослаблению России («Ослабленная и дестабилизированная Россия. Влияние наложения расходов»). Сегодня эти меры реализуются натовцами в прокси-войне на Украине, в незаконном наложении экономических санкций, в наращивания массированного военного присутствия по периметру границ России, в организации терактов и т. п.

Опасаясь ответных мер России, натовцы озаботились разработкой комплексных вариантов повышения устойчивости блока и сдерживания противника от проведения смешанных гибридных ответных операций. С учетом терактов против «Северных потоков», взрывов на Крымском мосту с использованием поставленных из США и Британии технических средств, особое внимание намечено уделять защите критически важной подводной инфраструктуры.

Опасаясь ответственности за акты международного терроризма, руководство блока решило создать Морской центр НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры в составе Морского командования НАТО (МАРКОМ). А также сеть, объединяющую НАТО, союзников, частный сектор и других субъектов для улучшения обмена информацией и передовым опытом в этой сфере.

Альянс заявил о «намерении использовать военные и невоенные средства в пропорциональной, совместимой и интегрированной форме в ответ на все виды угроз нашей безопасности, согласованными по сферам, времени и месту применения».

В Заключительном документе саммита используются «списанные под копирку» определения гибридной войны и гибридных угроз, уже не раз приводимые американскими военными и политиками. Это еще один пример применения двойных стандартов.

ЛИДЕРСТВО В ВОЕННОЙ ТЕХНОСФЕРЕ

Лидерство в ключевых областях военной техносферы рассматривается США и НАТО как решающий фактор завоевания глобального военного превосходства и доминирования в мире. На саммите получило дополнительные импульсы развитие возможностей в этой области.

Во-первых, одобрена Стратегия внедрения цифровой трансформации, которая нацелена на совершенствование способности проводить многосферные операции, обеспечивать функциональную совместимость во всех доменах, повышать ситуационную осведомленность, проводить политические консультации и строить процесс принятия решений на основе данных всех видов разведки.

Во-вторых, создан Инновационный фонд НАТО для инвестиций в прорывные военные технологии, включая применение искусственного интеллекта (ИИ), квантовые и биотехнологии, усовершенствование человека.

В-третьих, одобрена концепция увеличения вклада киберзащиты в общую систему сдерживания и обороны альянса с интеграцией существующих трех уровней киберзащиты НАТО – политического, военного и технического, а также обеспечения военно-гражданского сотрудничества в мирное время, в кризисных и конфликтных ситуациях и взаимодействия с частным сектором.

Запущен новый механизм НАТО по поддержке виртуальных кибер-инцидентов (VCI) для поддержки национальных усилий по смягчению последствий масштабных злонамеренных действий в киберпространстве.

В-четвертых, сделаны новые шаги по интеграции космоса как новой оперативной сферы в планирование, отработку и выполнение совместных и многопрофильных операций в мирное время, в кризисных и конфликтных ситуациях, чтобы обеспечить координацию космических возможностей во всех областях. В дополнение к имеющимся создан Космический центр передового опыта НАТО во Франции.

И наконец, одобрены инициативы Акселератора оборонных инноваций НАТО для Северной Атлантики (DIANA) по разработке новых прорывных технологий. В их числе:

– когнитивные биотехнологии, которые призваны расширить возможности человека, позволить ему переносить повышенные нагрузки, быстрее и яснее мыслить, чувствовать себя комфортно в любой среде. Для этой цели к возможностям человеческого организма добавятся биохимические, биоинженерные и биофизические решения;

– квантовые технологии, которые помогут добиться сразу двух целей: защитить каналы связи и предотвратить кибератаки, а также задействовать зондирование для выявления подводных лодок и самолетов-невидимок потенциального противника;

– технологии ИИ, первые шаги по применению которых делаются в ВПК. В военном деле исследуются возможности применения элементов ИИ для поддержки принятия решений, при автоматической обработке данных космической и воздушной разведки (распознавание целей) и для решения некоторых других задач.

Перечисленные шаги альянса подчеркивают важность инновационных инициатив в военной техносфере для решения поставленной на саммите задачи: уйти в стратегический отрыв от России и Китая.

ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

Главная цель всех заявленных и скрытых приготовлений агрессоров – Россия. Наш успех в противоборстве зависит от успешного решения ближайшей задачи: победы в специальной военной операции с достижением всех ее целей.

Задача промышленности и науки – дать фронту все необходимое. Поставить надежный заслон информационно-психологической войне Запада против России. Внести в документы стратегического планирования РФ понятия, связанные с гибридной войной и ее инструментами, наметить конкретные пути решения проблем национальной безопасности, связанного с гибридными атаками врагов. Учесть уроки специальной военной операции и сделать выводы по прошедшему саммиту.

Стратегия НАТО по наращиванию военной мощи будет определять понимание Западом характера и содержания боевых действий на десятилетия вперед. Наличие ядерного оружия ограничивает горизонты стратегического планирования. Выступление президента США Джозефа Байдена в Вильнюсе показало, что наряду с сохранением в своем арсенале форм и способов гибридной войны Вашингтон делает первоочередную ставку на новый вид высокоинтенсивной войны, сочетающей в себе передовые технологии с поражением живой силы и военной техники в «промышленных» масштабах, с высокими темпами производства и употребления боеприпасов, с высокими сопутствующими потерями среди гражданских лиц и разрушением инфраструктуры.

Сказанное требует от России, ее союзников по ОДКБ, партнеров по ШОС и БРИКС безотлагательной реализации следующих шагов.

Во-первых, решительного пересмотра и модернизации военных стратегий. Войскам придется разрабатывать новые способы ведения боя, опираясь на все виды разведки, мобильность, рассредоточение, скрытность и обман. Вооруженные силы государств, которые не будут инвестировать в новые технологии и разрабатывать новые доктрины, обречены на разгром меньшими армиями, оснащенными высокоточными дальнобойными средствами поражения, системами ПВО и ПРО, целеуказания, связи, средствами противобатарейной борьбы. Нужно добиваться лидирующего положения в развитии военной техносферы и использовании ее достижений в гражданских областях промышленности и науки.

Во-вторых, следует понимать, что развитие военной техносферы не является панацеей от создания многомиллионных армий, территориальной обороны, подготовленных мобилизационных резервов, оснащенных современными видами оружия и военной техники, располагающих хорошо укрытыми складами боеприпасов, техники и оружия. Особое внимание уделить всем видам разведки и контрразведки.

Операции наземных сил будут служить основой войны в текущем десятилетии так же, как и в следующем. Это требует подготовки страны и армии к ведению длительной войны на истощение, созданию запасов, чтобы подготовиться к возможным высоким уровням потерь сил и средств, готовности к развертыванию дополнительных промышленных мощностей для производства оружия и оборудования. Важно обеспечить армию подготовленными резервами живой силы.

Следует, в частности, подумать о дополнении арсенала дорогостоящих боевых самолетов ВКС специально разработанными для военных целей легкомоторными турбовинтовыми и поршневыми боевыми и транспортными пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами. Наращивать численность военно- транспортной и гражданской авиации как резерва на военное время («Почему «Грачи» не прилетели», «НВО», 26.09.23). Сделать ставку на преимущественное развитие аэрокосмической сферы, в решающей степени призванной определять технологический уровень государства. Развивать военные и гражданские образовательные учреждения авиакосмического профиля и некоторых других инновационных направлений.

В-третьих, сегодня стратегическое ядерное и неядерное сдерживание, широкое применение в дополнение к ним «гибридных» доктрин сдерживания принуждением и отрицанием ограничивают эскалацию на Украине. Но в дальнейшем по мере роста ожесточенности, расширения границ и масштабов военных конфликтов возникнет соблазн применения кибератак и атак в космосе, что может привести к ядерной эскалации – особенно если наземные средства управления будут выведены из строя кибератаками, а спутники раннего предупреждения и управления будут отключены.

И наконец, потребуется пересмотр и адаптация норм международного права к реалиям современности. Сегодня основной принцип международного гуманитарного права заключается в том, что вооруженные силы должны проводить различие между комбатантами и не комбатантами. Но если нашими противниками готовятся планы строительства танкового завода и предприятия по производству БПЛА на Украине, давно используется гражданская транспортная инфраструктура для переброски военного снаряжения через границу из Польши, завербованные гражданские лица сообщают о передвижении войск и корректируют артиллерийский огонь по доступным каналам связи – возникает естественный вопрос: не становятся ли они законными военными целями? Следует вспомнить, что в соответствии с Женевскими конвенциями гражданские лица теряют защиту «на то время, пока они принимают непосредственное участие в военных действиях».

Как международное право расценит возможное использование аэродромов приграничных стран НАТО для базирования боевой авиации – тех же «F-16» при нанесении ударов по российским войскам в зоне проведения специальной военной операции? И привлечение для этих целей летчиков-наемников из стран альянса?

Уверен, что российские военные, политики и дипломаты могут расширить обозначенный перечень вопросов и обеспечить их практическое решение в рамках государственных учреждений.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.