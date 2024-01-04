Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)

AT: нападение на Белгород станет "смертельной раной" для Зеленского

Нападая на мирных людей в Белгороде, Зеленский рассчитывал поколебать уверенность российских властей, пишет АТ. Но эффект оказался противоположным. Он совершил ошибку, которая грозит стать для него "смертельной раной".

Президент России Владимир Путин 1 января пообещал, что ракетный удар по российскому Белгороду, нанесенный ВСУ 30 декабря, "не останется безнаказанным".

И это не было пустой угрозой. По состоянию на 31 декабря российские силы запустили около 50 беспилотников по различным целям на Украине. А 1 января дронов было уже 90. Но самые мощные атаки произошли 2 января, когда было зафиксировано по меньшей мере три волны ударов беспилотников и ракетных ударов по различным целям на Украине (в 6:55, 8:20 и 9:30).

Похоже, что атаки 2 января существенно ослабили украинскую противовоздушную оборону, особенно в Киеве. Россия выпустила от 11 до 13 гиперзвуковых ракет "Кинжал". На данный момент у нас пока нет списка ее целей, и мы не знаем, насколько эффективными оказались ее удары.

Начальник Генштаба ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинцы сбили 11 ракет "Кинжал", но не предоставил никаких доказательств. По некоторым сообщениям, "Кинжалы" действительно поражали цели в Киеве, и никакой реакции со стороны украинских ПВО замечено не было.

Также сообщается, что в атаках применялся беспилотник "Герань-2" — российская версия иранского беспилотника-камикадзе "Шахед-136".

В результате удара ВСУ по Белгороду 30 декабря в городе погиб по меньшей мере 21 человек, в том числе четверо детей, и было ранено 111 человек, в том числе 17 детей. Все жертвы были гражданскими лицами, и нет никаких признаков того, что украинские силы целились по военным объектам. В результате удара ни один российский солдат не погиб.

В СМИ появились сообщения о других атаках ВСУ на Белгород, произошедших 2 января, однако нанесенный ущерб оказался значительно меньше. Украинцы также совершили нападение на Донецк, и этот удар снова был направлен исключительно против мирного населения.

По словам представителя России в ООН Василия Небензи, в числе мишеней ВСУ в Белгороде оказались ледовый каток, спортивный центр и университет.

Российская сторона утверждает, что ракеты, выпущенные украинцами, были оснащены кассетными боеголовками. Ранее Соединенные Штаты передали Украине партию 155-миллиметровых усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения, которые представляют собой кассетные снаряды, — американцы приняли такое решение в основном потому, что у них закончились запасы обычных 155-миллиметровых боеприпасов. Неизвестно, оснащены ли снаряды для украинских РСЗО или чешских Vampire кассетной частью, но ни украинцы, ни чехи пока не опровергли сообщения о применении кассетных боеприпасов в Белгороде.

Россияне вот уже несколько месяцев наносят удары по украинским военным объектам, а также по электроэнергетической инфраструктуре и системам водоснабжения в украинских городах и поселках. Некоторые российские снаряды попадали и в гражданские объекты, в том числе в жилые дома и гостиницы.

Комментируя подобные происшествия, русские обычно заявляют, что либо удары по жилым домам были случайностью, либо на самом деле в них попадали сбившиеся с курса украинские ракеты ПВО, либо те гражданские здания служили военными командными пунктами, общежитиями для украинских и иностранных солдат или даже центрами сбора разведданных.

Со своей стороны, Украина всегда утверждала, что Россия наносит удары по мирному населению.

Москва затребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, заявив, что удары украинцев были нацелены исключительно на гражданское население и что ВСУ применили кассетные боеприпасы. Россия также обвинила Чехию в поставке реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, которые украинцы применили в ходе атаки наряду с реактивными системами залпового огня "Ольха", стреляющими 300-миллиметровыми ракетами.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, 2 января Россия сбила 17 ракет "Ольха" в небе над Белгородской областью.

В России убеждены, что нападение на Белгород было совершено по приказу непосредственно президента Украины Владимира Зеленского. Эту операцию осуществило формирование "Кракен", которое представляет собой подразделение специального назначения под командованием Главного управления военной разведки (ГУР), возглавляемого Кириллом Будановым.

Полевым командиром "Кракена", ответственным за белгородскую операцию, по версии россиян, был Сергей Величко. Величко ранее служил в полку "Азов"*, который многие считают неонацистской и антисемитской группировкой, известной своей безжалостностью.

Подразделение "Кракен" базируется в северо-восточной части Харьковской области. Оно не входит в состав украинской армии и находится под непосредственным командованием ГУР.

Между тем Зеленский, похоже, нацелен на достижение успехов в Крыму. В интервью журналу Economist Зеленский заявил, что успешная операция Украины в Крыму послужит "миру примером" и окажет мощное воздействие внутри России.

Между стратегическим видением Зеленского и позицией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного наблюдаются серьезные нестыковки. Залужный активно выступает за то, чтобы украинские силы отошли на оборонительные позиции, постарались минимизировать свои потери и противостояли любым попыткам русских расширить границы боевых действий за пределы Донецкой и Запорожской областей. Залужный не высказывается по поводу Крыма, однако нет никаких веских причин полагать, что полуостров является его основной военной целью.

Между тем Зеленский хочет сделать так, чтобы потоки денег, оружия и финансовой помощи продолжили течь на Украину из Соединенных Штатов и Евросоюза. Он также уверен, что он в состоянии поколебать уверенность российских властей и, возможно, даже добиться свержения Путина. Зеленский сосредоточился не столько на военном, сколько на политическом аспекте. Он понимает, что только с помощью ассиметричной тактики он может добиться политических успехов в Крыму. Именно поэтому украинцы используют оружие дальнего действия, такое как британско-французские ракеты Storm Shadow, а также беспилотные катера-камикадзе.

На поле боя украинцы неуклонно теряют позиции, особенно на территориях к западу от Бахмута и под Авдеевкой. Украина по-прежнему несет огромные потери в различных столкновениях вдоль линии соприкосновения, которая уже начинает смещаться на запад.

Но Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным.

Вполне возможно, такие атаки приведут к совершенно иным результатам для Украины и ее сторонников. Россия, которая уже обвинила чехов в передаче ракет Киеву, может, к примеру, наказать таких поставщиков оружия, что, в свою очередь, выльется в расширение границ конфликта.

Даже если русские ограничат боевые действия Украиной, впереди эту страну ждут и другие опасности. Одной из них является потеря поддержки со стороны Запада, поскольку страх перед расширением границ конфликта — потенциальным следствием ударов украинцев непосредственно по российским городам — может сказаться на авторитете НАТО в вопросах европейской безопасности. И этот страх может ускорить попытки договориться о сделке с Россией, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля.

Другим важным фактором является меняющаяся политическая обстановка в Европе. Хотя некоторые в Польше, возможно, и готовы воевать с русскими, в других странах энтузиазма крайне мало, и политические перемены все ближе. Это относится даже к британцам, которые с самого начала были ярыми сторонниками Украины и заявляли о своей готовности продолжать борьбу. В настоящий момент у Великобритании практически не осталось оружия и припасов (равно как и денег), а ее консервативное правительство может потерпеть поражение на выборах.

Политические проблемы обостряются на большей части континента, включая Германию, экономика которой неуклонно слабеет, а вооруженные силы страдают из-за низкого уровня боеготовности. Будет очень рискованно, если конфликт перекинется на Европу, поэтому удар Зеленского по Белгороду не найдет значимой поддержки в столицах стран НАТО.

Нападения Зеленского на российский город — неважно, оправданы они или нет, — это ошибка, и они вполне могут оказаться смертельной раной, которую он сам себе нанес.

Автор статьи: Стивен Брайен (Stephen Bryen)

* запрещенная в России террористическая организация.