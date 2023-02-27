Al Mayadeen: конфликт на Украине закончится только в случае истощения Запада

Спецоперация длится ровно год. Однако сам украинский кризис начался задолго до 24 февраля 2022 года, пишет Al Mayadeen. Руками Киева Вашингтон постоянно провоцировал Москву на конфронтацию. России ничего не оставалось, кроме как начать СВО. Она не закончится, пока Путин не обезопасит свою страну, истощив Запад.

Первая мировая война завершилась в 1918 году. Ее главными итогами стали падение Австро-Венгерской и Османской империй, а также формирование нового мирового порядка в Восточной и Центральной Европе. На руинах распавшихся государств возникли новые, и Украина стала одним из них. Она вошла вместе с другими республиками в Советский Союз.

Что отличает Украину от других образовавшихся в то время стран, таких как Польша, Чехословакия и Югославия? Ответ — она никогда в своей истории не была самостоятельным государством. Ее обширные территории принадлежали России, Австрии и Польше.

Украина в советские годы жила в условиях стабильности. Преобладала русская культура, а лидер УССР Никита Хрущев руководил Советским Союзом около десяти лет. После распада СССР Украина стала независимой, как и остальные советские республики. Тогда же и началась борьба за власть.

Политические силы раскололись на два лагеря: первый хотел вступить в Евросоюз и НАТО, а второй — сохранить политические и экономические отношения с Россией, посредством которых будут достигаться интересы украинского народа.

В 2014 году на украинской политической арене доминировали ультраправые силы, в первую очередь партия "Свобода" (прежнее название — "Социал-национальная партия Украины"), выступавшая за сохранение этнической идентичности перед лицом России и коммунизма. Другая националистическая партия "Правый сектор"*, которая вела вооруженные столкновения с силовиками и призывала к захвату власти силой, проводила демонстрации на главной площади Киева. Во время одной из них верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон раздавала демонстрантам бутерброды.

Батальон "Азов"* стал бригадой Национальной гвардии Украины. Его бойцы доминировали в политической жизни страны и получали поддержку от США и Евросоюза. Они поднимали портреты Степана Бандеры (умер в 1959 г.), воевавшего во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии против Советского Союза.

Других политических партий не было, кроме тех, что на востоке страны, где большинство населения — этнические русские. Большая часть украинского народа представляла собой молчаливое, дезорганизованное общество, которое не могло противостоять экстремистским организациям, поддерживаемым Западом.

Начало конфликта

Западные политики и СМИ утверждали, что Россия стягивает свои силы к границам Украины и готовится вторгнуться на ее территорию. Однако вооруженный конфликт начался не 24 февраля 2022 года. Напряженность, вооруженные и политические столкновения происходят с 2010 года.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 годы. Большинство его сторонников были выходцами из восточных областей, граничащих с Россией. Янукович пытался аккуратно балансировать между Евросоюзом и Москвой. Он так и не смог добиться от Запада гарантий о возмещении потерь украинской промышленности в случае присоединения страны к этому альянсу.

Янукович поставил отношения его страны с Москвой выше связей с Европой. Вопрос о вступлении в Евросоюз и отдаления от политики России вызвал серьезные дискуссии внутри Украины. В ноябре 2013 года Янукович приостановил переговоры с Евросоюзом. Это вызвало недовольство украинцев, рассчитывавших на то, что вступление в это образование поднимет уровень экономики и жизни на Украине. На главной площади Киева начались массовые демонстрации при поддержке США, Евросоюза и украинских олигархов, опасавшихся, что Янукович перенесет экономический центр страны с запада на восток, где проживают его сторонники.

В феврале 2014 года начались столкновения между демонстрантами и силовиками, что побудило Януковича провести переговоры с оппозицией. Для урегулирования конфликта вмешался Евросоюз, но организация "Правый сектор"* настояла на отставке Януковича, вынужденного в итоге бежать в Россию под угрозой физической расправы. Москва отказалась признать новую реальность, и реакцией на это резкое изменение стало решение Путина присоединить Крым.

На полуострове был проведен референдум, в результате которого было принято решение о его присоединении к России. Ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз, ни страны НАТО не признали контроль Москвы над Крымом. Россия подверглась политическим санкциям. Ее исключили из "Большой восьмерки", а Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую итоги референдума в Крыму. Тем не менее Россия сохранила Черноморский флот, большая часть которого размещена на военно-морской базе в Севастополе.

Тогда же Донецкая и Луганская области провозгласили независимость от украинского правительства, опасавшегося, что это обернется их выходом из состава страны. Напомним, что в этих двух областях проживают русские, украинцы и представители других национальностей. Вскоре вспыхнули бои между ополченцами и украинской армией в районе города Мариуполь и Донецкого аэропорта. В связи с этим Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировала встречу представителей России и Украины в Белоруссии, в ходе которой были достигнуты Минские соглашения. Они включали в себя прекращение огня, освобождение пленных и, самое главное, референдум о порядке местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях.

Эти соглашения так и не были выполнены. В июне 2014 года в ходе празднования 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии лидеры Германии, Франции, России и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

В 2019 году в Париже прошел еще один саммит "нормандской четверки". Но сторонам не удалось совершить прорыв в урегулировании украинского кризиса. С 2014 по 2023 годы в результате столкновений между украинской армией и ополченцами погибло около 13 000 человек, тысячи людей получили ранения и многие населенные пункты были разрушены.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой выиграть время для Украины, чтобы она стала сильнее. Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина.

Наращивание военной мощи в октябре 2021 года

Россия начала стягивать свои силы к границе с Украиной в октябре 2021 года. Она также направила в Белоруссию и Приднестровье военнослужащих для проведения учений. Их численность оценивались в 200 000 человек. Кроме того, в Черном море увеличилась активность российских кораблей.

Далее состоялись переговоры между Москвой, Вашингтоном и некоторыми европейскими лидерами, в ходе которых Путин поставил четкие условия — Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО, поскольку это повлияет на национальную безопасность России. Он отметил, что если у Киева появится оружие массового поражения, обстановка в мире и Восточной Европе может серьезно обостриться.

Однако страны НАТО посчитали, что эти условия призваны обеспечить господство России над Украиной и Прибалтикой, и поэтому Киев отказался их выполнять. Луганская и Донецкая области провозгласили свою независимость, и Путин вскоре подписал указы о признании их суверенитета. Соединенные Штаты и страны НАТО, в свою очередь, ввели против Москвы жесткие санкции, затронувшие экономику, денежные переводы, авиасообщение, активы российского правительства и олигархов.

Начало российской военной операции

24 февраля 2022 года российские войска вошли в Донбасс (Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области). Тем временем более трех тысяч американских, британских и канадских добровольцев прибыли на Украину для борьбы на стороне киевского режима.

Россия планировала осадить Киев. Она делала ставку на разногласия внутри Украины. Политические силы раскололись на два лагеря: первый выступал против конфронтации, которая привела бы к разрушению страны, и поддерживал урегулирование, а второй настаивал на сопротивлении русским. Победили те, кто хотел сопротивляться России с помощью иностранных добровольцев, местных нацистских бригад "Азов"* и "Правый сектор"* и американских беспилотников Switchblade.

Российская авиация и ракетные войска провели массированные атаки по объектам украинской военной инфраструктуры, включая аэропорты, казармы, склады и военно-морские базы, и уничтожили большую их часть. Позже выяснилось, что некоторые военно-воздушные силы действовали в ограниченном режиме.

Потоки военной помощи из стран НАТО

Сразу же после начала спецоперации на Украину стала поступать западная военная помощь, в основном через Польшу, которая заняла крайне враждебную позицию по отношению к России.

Соединенные Штаты поставили Киеву беспилотники Switchblade, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Великобритания предоставила зенитные орудия, радары, специальную технику для борьбы с беспилотниками и высокоточные ракеты Brimstone-2.

Франция, со своей стороны, поставила зенитно-ракетные комплексы Crotale, самоходные артиллерийские установки Caesar и бронетранспортеры. Берлин не хотел поставлять Киеву оружие, чтобы не провоцировать Москву, но в итоге согласился предоставить ему легкое вооружение. Кроме того, и другие страны Европы и Африки оказывали Украине различную помощь.

Перспективы противостояния России и НАТО

Спустя год после начала российской спецоперации на Украине можно прогнозировать ее ход и окончание.

Президент России Владимир Путин, похоже, полон решимости достичь своих целей. Он стремится обеспечить безопасность страны и не позволить Украине вступить в русофобское НАТО. Путин выступает против приобретения Киевом ядерного оружия, считая, что поддержка Запада и поставки вооружений на Украину являются свидетельством враждебности к России и попытками развалить страну. Отсутствие каких-либо дипломатических усилий, в том числе под эгидой ООН, по урегулированию украинского кризиса указывает на то, что Запад стремится уничтожить Россию.

США вместе со странами НАТО считают, что если они согласятся на условия Путина, то Россия станет вторым полюсом силы в мире. При этом Украина и страны Прибалтики перестанут быть барьером, в случае если российский лидер добьется своих целей.

Вашингтон предоставляет Киеву финансовую и военную помощь, не вступая в прямую конфронтацию с Москвой. От этого больше всего пострадала Украина. Погибло много военных, а большая часть украинских городов и инфраструктуры оказалась разрушена. Более 40% населения Украины уехало в Польшу, Чехию, Румынию и другие страны. Правда, западные СМИ скрывают этот болезненный факт, но рано или поздно о нем станет широко известно.

Россия дважды сталкивалась с западным вторжением — с армией Наполеона Бонапарта в XIX веке и Адольфа Гитлера в XX веке. В обоих случаях она одержала победу благодаря стратегическому превосходству.

Украинский конфликт затягивается, а перспектив для дипломатического урегулирования все еще нет. Запад сделал ставку на крах российской экономики и информационную войну. Однако Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля. Уровень патриотизма в стране значительно вырос. Показатель поддержки политики Путина стал намного выше, чем до начала спецоперации на Украине.

Вполне вероятно, что долгожданное урегулирование произойдет в случае истощения Украины и западных стран во главе с Соединенными Штатами, но для этого необходимо продолжить боевые действия.

Автор: Ильяс Фархат (إلياس فرحات)

* террористическая организация, запрещенная в РФ