По объемам планируемых поставок оружия и экономической помощи режиму Зеленского ЕС превзошел США, а ФРГ давно обогнала "англосаксов" из Британии. Эта сенсационная информация есть в статье Telegraph. При этом разумные люди, говорящие, что "скоро не хватит на себя", и в ЕС, и в США стараются высказываться анонимно.

"У Великобритании иссякли запасы вооружения, которое мы могли отдать Украине в качестве дара. Мы отдали всё, что могли позволить себе отдать. Теперь пришло время поднапрячься другим. Другие страны должны помочь нам и увеличить несомую ими ношу", — заявил анонимный источник в высшем военном руководстве Великобритании.

Эти слова прозвучали после того, как Бен Уоллес, занимавший ранее пост министра обороны, рассказал, что в свое время просил премьер-министра Риши Сунака выделить ещё 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь для Украины. Это просьба была озвучена незадолго до его выхода в отставку в прошлом месяце.

Мистер Уоллес предупредил премьера, что Германия перехватила у Великобритании пальму первенства в вопросах поддержки Украины, став крупнейшим "донором вооружений" для Украины среди всех европейских стран. По этой причине он убеждал [премьер-министра] увеличить объём средств, выделенных на помощь Зеленскому, более чем на 50 процентов.

В последние дни сложившийся на Западе антироссийский альянс получил несколько ощутимых ударов: графа расходов на поддержку Украины была исключена из временного бюджета США, на выборах в Словакии успеха добилась пророссийская партия, а между Украиной и Польшей возникли трения по поводу поставок зерна.

В минувший понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "усталость Запада от конфликта и необходимости спонсирования киевского режима будут расти". В Белом доме на это ответили "встречной любезностью", заметив, что "Владимир Путин серьёзно ошибается, если считает, что ему удастся взять союзников Киева измором".

"Мы дали всё, что могли позволить себе дать"

Вчера вечером высокопоставленный военный чиновник рассказал The Telegraph на условиях анонимности, что бремя предоставления Украине "миллиардов", о которых так просил Уоллес, не должна нести одна Великобритания.

"Если необходимо давать ещё миллиарды — это не значит, что их нужно доставать только из британского кармана", — пояснил этот чиновник, добавив, что у Великобритании есть другая задача. А именно — убедить другие страны выделять больше денег и вооружения.

"Мы выделили ровно столько, сколько могли себе позволить выделить" — в этом убеждён собеседник издания. "Мы продолжим оснащать украинские войска всей необходимой техникой. Но сейчас вещи, которые им нужны, это вещи типа установок ПВО и артиллерийские боеприпасы. Но у нас самих эти вещи закончились, больше мы дать не можем".

В понедельник премьер-министр Риши Сунак еще раз подтвердил, что намерения Великобритании и дальше поддерживать Украину не будут поколеблены, они те же, что и прежде. Это был явный ответ на комментарии мистера Уоллеса.

Пресс-секретарь премьер-министра сообщил репортёрам, что "вы сами увидите, как мы будем оказывать всякую необходимую помощь".

Шэппс не колеблется ни минуты

В то же время Грант Шэппс, действующий министр обороны Соединённого Королевства, заявил, что Владимир Путин рискует проявить близорукость, если поверит, что некоторые внутренние противоречия между странами Запада могут служить знаком того, будто поддержка ими Украины ослабнет или вовсе прекратится.

Он предположил, что даже если Дональд Трамп одержит победу на грядущих выборах президента США, вовсе не обязательно, что это в будущем приведёт к развитию событий по "худшему сценарию", при котором Америка перестанет помогать Украине.

С момента начала конфликта Великобритания уже поставила Украине 14 танков Challenger-2, реактивные системы залпового огня М270, тяжёлые беспилотники и пусковые комплексы крылатых ракет Storm Shadow. Также на Украину были отправлены тысячи единиц противотанкового оружия, бронемашин и ракет малой дальности.

"Когда мы отдаем один танк — у нас остается на танк меньше"

Источник рассказал, что возможности поставить больше своих танков у Великобритании просто нет. "Мы дали всё, что могли дать. Очень много", — считает он. "Challenger-2, которые у нас имеются, необходимо модернизировать. Они станут новой модификацией, Challenger-3. Это наши танки. Чем больше мы отдаём — тем меньше остаётся нам самим".

Растущая озабоченность по поводу выделения Украине финансирования грозила омрачить событие, которое многие СМИ уже называли "исторической встречей". Речь о конференции министров иностранных дел всех стран Европейского Союза, которая недавно прошла в Киеве.

Призывы к сотрудничеству

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "победа Украины над русскими притеснителями полностью зависит от её сотрудничества с западными союзниками". Высказывание было сделано после того, как Конгресс США принял краткосрочный бюджетный план. Согласно этому плану, помощь Украине будет прекращена начиная со следующего месяца, если на Капитолийском холме не будут найдены новые компромиссы.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что поддержка Евросоюза будет стабильной даже при сильнейших колебаниях в этом вопросе у Вашингтона.

"Мы столкнулись с экзистенциальной угрозой, с угрозой нашему существованию. ВСУ сражаются с огромным мужеством и используют все свои силы, и если мы хотим, чтобы они добились успеха, мы должны предоставлять им еще более мощное оружие, да побыстрее", — рассказал журналистам глава европейской дипломатии перед началом встречи в Киеве.

"Я искренне надеюсь, что [у американских конгрессменов] это не окончательное решение и что США продолжат оказывать поддержку Украине", — добавил Боррель.

В прошлом месяце Европейский Союз обогнал Соединённые Штаты по объёмам обещанной Киеву помощи — причём европейская доля в общем объёме средств, выделенных Украине, теперь в два раза превышает американскую. Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики, немецкий аналитический центр, который отслеживает, кто, как и в каком масштабе осуществляет финансирование Украины.

Кто поможет помогающим

Подобное перераспределение ролей произошло после того, как Европейский Союз пообещал выделить Украине помощи ещё на 50 миллиардов евро (примерно 43 миллиарда фунтов стерлингов) в качестве долговременной помощи на период до 2027 года.

И Европейский Союз и НАТО обеспокоены тем, что спустя 20 месяцев после начала конфликта между западными союзниками участились размолвки по вопросу поддержки Украины. Победу на выборах в Словакии одержал Роберт Фицо, политик, очень благосклонно настроенный по отношению к России. Он уже пообещал, что "Украина больше не получит от Словакии ни одной пули". Словакия, тем временем, является государством-членом как Европейского Союза, так и Североатлантического альянса.

Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан явно радовался победе Фицо, также задерживает запланированный взнос в размере 500 миллионов евро, которые ЕС поручил Будапешту выплатить в рамках общей программе Евросоюза по поставкам оружия Украине.

Венгрия, оппозиционно настроенная к накачиванию Украины деньгами и вооружением, нанесла удар и по планам ЕС выделить 20 миллиардов евро на создание "военного фонда Украины" — большого источника денег для финансирования поставок Киеву оружия в течение следующих четырёх лет.

Все эти словацкие и венгерские попытки сопротивления свидетельствуют о том, что для коллективной поддержки Украины коллективным Западом настают тёмные времена.