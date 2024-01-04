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ТАСС

Депутаты Бундестага призвали поставить Киеву ракеты Taurus

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Здание бундестага в Берлине, Германия
Здание бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Рёттген сообщил, что "Украине срочно нужны Taurus, чтобы иметь возможность защититься от атак России"

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Глава комитета германского Бундестага (парламент) по делам Европы Антон Хофрайтер ("зеленые"), а также представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Рёттген считают, что Берлин должен передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

"Германия уже многое обеспечила [для Украины] в сфере ПВО. Но для защиты народа Украины необходимо гораздо больше. Особенно важно быстро доставить Taurus. На [министре обороны Борисе] Писториусе лежит обязанность добиться этого от своего канцлера, который все еще колеблется", - сказал Хофрайтер в интервью газетам группы Funke.

"Украине срочно нужны Taurus, чтобы иметь возможность защититься от атак России", - сказал Funke со своей стороны Рёттген.

Ранее с аналогичным призывом выступила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия).

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
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