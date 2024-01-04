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ТАСС

В Бундестаге призвали поставить Киеву Taurus для осложнения снабжения армии РФ

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Источник изображения: EPA-EFE/ FILIP SINGER

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что иначе заявления о долгосрочной поддержке Украины станут лишь "пустыми словами"

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) призвала власти Германии как можно скорее передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

"Украине необходимо больше боеприпасов, больше запчастей и нужно немедленно добиться отправки Taurus, чтобы, наконец, осложнить российские тыловое обеспечение", - сказала она в интервью новостному порталу t-online. Штрак-Циммерман утверждала, что иначе заявления о долгосрочной поддержке Украины станут лишь "пустыми словами". Как отметил телеканал NTV, с аналогичным требованием выступила и эксперт фракции "Союз-90" / "Зеленые" по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
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