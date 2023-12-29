Без денег США Украина рухнет. Польские генералы в этом не сомневаются (Interia, Польша)

Генерал Гоцул: отсутствие помощи Украине завершит конфликт в пользу России

Судьба Украины зависит от помощи Запада, заявили польские генералы в беседе с Interia. Один из них рассказал, что без помощи США Украина рухнет. Остальные в этом не сомневаются.

Якуб Щепаньский

"Соединенные Штаты могут положить конец этому конфликту в любой момент. Отсутствие американской помощи равнозначно его окончанию в пользу России. В этом нет никаких сомнений", - говорит бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гоцул (Mieczysław Gocuł). При этом поступающие из Вашингтона сигналы не внушают оптимизма.

Новости из-за нашей восточной границы могут вызывать серьезное беспокойство. Прежде всего, Киев просчитался относительно эффектов своего летнего контрнаступления. "Они слишком поздно получили оружие. Пока они вынуждены были ждать, русские использовали это время для создания сильной обороны. Киев также допустил ошибку, нанося удар на самом сильном участке русской обороны вместо того, чтобы ударить на севере, где было бы легче достичь успеха", - считает бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей (Stanisław Koziej).

На тактические ошибки накладываются финансовые проблемы - из-за политического клинча у американцев закончились средства на помощь Украине.

Американцы воротят нос

"Победа Украины зависит от Запада", - говорит генерал Роман Полько (Roman Polko), в прошлом командир знаменитого подразделения спецназа "Гром". "Вот только Запад не будет помогать, зная, что очень большая часть его помощи попадает в руки коррумпированных военных олигархов, которые просто набивают свои карманы", - считает он.

"У России достаточно ресурсов, чтобы затягивать этот конфликт до бесконечности. А у Украины их нет. Будут ли американцы и дальше давать украинцам деньги? В декабре Зеленский получил пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Этого мало, ведь он рассчитывал на миллиарды", - подчеркивает генерал Мечислав Гоцул.

Как мы уже писали, недавний визит украинского президента в Вашингтон показал, что Украина больше не может быть уверена в американской помощи.

Помощь Украине. Республиканцы против

В американском Конгрессе помощь Украине заблокировала Республиканская партия. Байден с октября пытается протолкнуть пакет в 100 миллиардов долларов (в эту же сумму входят средства для Тайваня и Израиля), а политические конкуренты ставят ему палки в колеса.

Причина? Спор между Республиканской партией и Демократической партией на тему миграционной политики США. Демократы не хотят реформировать иммиграционную систему, республиканцы - наоборот. А "заложником" в переговорах стали деньги для Украины. Которая не может ждать.

Однако польские генералы не верят, что США полностью откажутся от помощи Украине.

"Там идет внутренняя борьба по поводу мигрантов. Я считаю, что США все-таки запустят пакет, который продвигает Джо Байден. Политики все понимают, они знают, за что борется Украина. Ставки в этой игре очень велики", - считает генерал Гоцул.

"Я не знаю, сможет ли администрация Джо Байдена убедить американцев поддерживать Украину. Хотя, если вслушаться в споры между республиканцами и демократами, становится ясно, что между ними нет таких уж отличий. Просто они разыгрывают эту карту в собственной партийной борьбе", - оценивает ситуацию генерал Козей.

Россия пойдет дальше?

В последнее время в публичном пространстве разгорелась дискуссия о дальнейших планах русских после возможного завоевания ими Украины. Майор Михал Фишер (Michał Fiszer) в беседе с порталом gazeta.pl заявил, что в 2028 году Москва двинется на Польшу, а затем и на другие страны НАТО. "О плане завоевания всей Европы уже знает руководство западных стран и власти США. Проблема в том, что общество до сих пор не верит или отказывается этому верить, потому что человек хочет жить спокойной жизнью", - сказал военный.

Благоприятные для Путина обстоятельства? Президентство Дональда Трампа и отключение Украины от иностранных средств.

"Ни технологии, ни запасы техники России не позволят ей в течение пяти лет вступать в какие-либо конфликты с Альянсом, который имеет преимущество во всех сферах. Не только количественное, но и качественное", - заверил портал Interia.pl генерал Роман Полько. "Поэтому следует опасаться прежде всего провокационных действий. Такие действия могут разделить не только украинцев, но и западных союзников", - добавляет он. Генерал также отметил важность финансовой поддержки Украины Западом.

"Если Россия в этом или в следующем году победит в конфликте с Украиной, а российские войска встанут на Буге, угроза для стран НАТО, в том числе Польши, наверняка возрастет. Поэтому все зависит от того, что произойдет на Востоке", - говорит нам бывший глава Бюро национальной безопасности генерал Станислав Козей. И подчеркивает, что Украине для ее борьбы нужны не только американские деньги.