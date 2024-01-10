В Польше назвали три условия для того, чтобы Украина пережила 2024 год (Onet.pl, Польша)

Украину ждет чрезвычайно трудный год, и ее главная цель – просто остаться на плаву, пишет Onet. Но даже эта задача трудно осуществима, считает автор: Киеву не хватает оружия, денег и, что самое важное, общественной поддержки Запада, которая снижается с каждым днем.

Мартин Вырвал

Вооруженный конфликт — это, пожалуй, самая сложная и многогранная из всех операций, с которыми сталкивалось человечество. Однако основные условия для достижения в нем успеха просты.

Фундаментальным условием для ведения эффективного военного конфликта является вооружение, которое во времена стремительно развивающихся технологий способно успешно восполнять потери живой силы. Еще одно условие — деньги, позволяющие поддерживать движение военной машины. Третье условие на первый взгляд может показаться наименее важным в этой головоломке, а между тем оно является основой любых действий правительств западных государств — это общественная поддержка.

Проблема в том, что только после выполнения этого третьего условия может быть выполнено второе, а после только выполнения второго – первое. Еще большая проблема заключается в том, что третье условие в принципе не касается России. Но начнем по порядку.

Вооружение

Многие могут утверждать, что солдаты так же важны, как и вооружение, и это тоже будет правдой. Однако сегодня в военном конфликте, где технологии играют все большую роль, современное вооружение может успешно восполнить потери живой силы. Так уж получилось, что в нынешнем конфликте технологии – по стороне Запада, а значит, и Украины.

На нынешнем этапе конфликта, в котором преобладает артиллерия, Россия не располагает артиллерийскими системами, сравнимыми по точности с британскими гаубицами M777, французскими "Цезарями" или польскими "Крабами". Однако в прошлом году русские доставили на фронт более чем в 12 раз больше артиллерийских систем, чем союзники.

Для этих систем, конечно, необходимо иметь боеприпасы. Здесь российское преимущество в поставках в прошлом году было более чем в два раза больше. Тайной остаются складские запасы по обе стороны фронта. Прошли те времена, когда в пиковые периоды артиллерийской перестрелки украинцы выпускали шесть тысяч снарядов в сутки против 60 тысяч русских. Сегодня говорят о двух тысячах снарядов с украинской стороны, а из разных мест фронта поступают сообщения о нормировании боеприпасов. Интенсивность обстрелов с российской стороны также снизилась, однако по-прежнему составляет в пять раз больше.

Высокомобильные ракетные комплексы HIMARS в прошлом году сыграли огромную роль в срыве российских линий обороны, что позволило Украине вытеснить россиян из Харьковщины и Херсона. Ну и что с того, если в 2023 году на украинской стороне фронта не появилось ни одной такой или любой другой высокомобильной ракетной системы. Для сравнения, россияне предоставили своим войскам около 250 установок. Из тех, которыми в целом располагают украинцы, подавляющее большинство составляют неточные постсоветские пусковые установки "Град", "Ураган" или "Смерч".

Российские танки Т-72, Т-80, Т-90, не говоря уже о таких старинных, как Т-55 или Т-62, не могут конкурировать с немецкими "Леопардами", британскими "Челленджерами" или сверхсовременными американскими "Абрамсами". Однако в прошлом году на фронте появилось в три раза больше танков с российской стороны, чем с украинской.

О самолетах и вертолетах даже говорить нечего. Россияне безраздельно господствуют в воздухе, а украинцев спасают ультрасовременные системы ПВО Patriot. С 24 февраля 2022 года россияне выпустили в сторону Украины более 7,4 тысяч ракет и 3,8 тысячи дронов. Неизвестная, но немалая часть из них была сбита "Патриотами", которые как единственные системы, действующие в Украине, способны сбивать баллистические ракеты. Но одна пуля для "Патриота" стоит два-четыре миллиона долларов. Поэтому из Белого дома и Пентагона поступают сигналы о том, что США в скором времени не смогут снабжать работающие на Украине "Патриоты" достаточным количеством ракет.

Дисбаланс в воздухе в какой-то степени компенсируют ожидаемые Киевом истребители F-16. Однако американские машины не принесут ожидаемого прорыва. В интервью британскому еженедельнику The Economist главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный сообщил, что если F-16 выполнили бы свою роль еще годом ранее, то в настоящее время они будут "менее полезны", поскольку россияне усилили свою ПВО экспериментальной версией систем С-400, которые смогут поражать воздушные цели на сотни километров вглубь территории, контролируемой Украиной.

Вывод: благодаря западным союзникам у украинцев есть преимущество в качестве техники, однако оно нивелируется гораздо более многочисленным вооружением с российской стороны. Несмотря на то, что Россия также сталкивается с производственными проблемами, количественное несоответствие в ее пользу сохраняется в течение многих месяцев.

Таким образом, единственным решением является увеличение Западом поставок оружия и боеприпасов. Однако как увеличение собственных производственных мощностей, так и закупки у третьих стран требуют денег…

Деньги

А конкретно сколько денег? С начала СВО западная коалиция выделила Украине более 200 миллиардов долларов на военную и экономическую помощь. Из этого следует, что суммы около 100 миллиардов долларов может быть достаточно, чтобы сохранить Украину в игре в 2024 году.

Где ее взять? 7 октября прошлого года СМИ распространили информацию о том, что президент США Джо Байден намерен попросить у Конгресса 100 миллиардов долларов на помощь Украине. Такая большая разовая помощь обеспечила бы украинцев на длительное время, а Байдену позволила бы заняться борьбой за переизбрание на предстоящих президентских выборах. Уже в тот момент план Байдена выглядел очень амбициозным, учитывая сильное сопротивление Республиканской партии, которая обращала внимание на игнорируемую президентом проблему обеспечения границы с Мексикой, через которую пытались пройти тысячи людей (к концу года эта цифра достигла 9,7 тысяч человек в день).

Однако в тот же день произошло то, что сделало амбициозный план Байдена на 100 миллиардов долларов для Украины практически невозможным: боевики террористической организации ХАМАС прорвались в Израиль, убив 1,2 тысяч человек и развязав войну на Ближнем Востоке.

Через 10 дней после заявления Байдена СМИ снова написали о пакете помощи. Однако на этот раз речь шла уже о распределении 100 миллиардов долларов между Украиной, Израилем, а также Тайванем. В контексте Украины стали говорить о 60 миллиардах долларов. Однако республиканцы по-прежнему настаивали на конкретных решениях вопроса защиты мексиканско-американской границы. В результате конгрессмены разъехались по домам на рождественские каникулы, не приняв никакого решения. Мы ждем его до сих пор.

В США время не играет в пользу Украины, потому что главный кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп скептически относится к делу Киева, а также к вовлечению самой Европы в конфликт. Как сообщает POLITICO, другой кандидат от Республиканской партии, Вивек Рамасвами, заявил, что в качестве президента он выведет Соединенные Штаты из НАТО. Трамп может получить выдвижение своей партии на президентских выборах уже в январе, и тогда он еще больше укрепится в вопросе Украины.

Деньги для Украины ждут и в Европе — также без конкретных решений. В результате закулисных переговоров на саммите Евросоюза в Брюсселе удалось проголосовать за решение начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС, так как во время голосования из зала заседаний вышел представивший антиукраинскую позицию венгерский премьер Виктор Орбан. На Украине это решение было принято с эйфорией, однако членство этой страны в ЕС — это вопрос далекого будущего.

В настоящее время гораздо важнее проголосовать за 50 миллиардов евро помощи. В этом вопросе не удалось преодолеть сопротивление Орбана. ЕС вернется к этой теме в январе.

Политики действовали бы более решительно в отношении помощи Украине, если бы у этого вопроса была более высокая общественная поддержка.

Общественная поддержка

А эта поддержка уменьшается. Когда в октябре в Конгрессе США продолжалась дискуссия о деньгах для Украины, Reuters/Ipsos провели опрос, который показал, что за передачу оружия Украине выступает 41% американцев (35% против, остальные воздержались). В аналогичном опросе в мае "за" проголосовал 41%, а "против" — 29%, что указывает на тенденцию к снижению поддержки.

Для политиков ключевым моментом была поддержка украинского вопроса в их электоратах. За поставки оружия Украине высказались 52% демократов, а среди республиканцев этот процент был значительно ниже — 35%. Такие результаты не побуждают политиков Республиканской партии суетиться по поводу помощи Украине.

Несколькими днями ранее, 29 сентября, результаты своего опроса в поддержку Украины в Европе опубликовал Eurobarometr. Из него следовало, что если европейцы все еще поддерживают гуманитарную поддержку Украины, то уже не обязательно вооруженную. Только 57% опрошенных высказались за то, чтобы ЕС финансово поддерживал закупки оружия и боеприпасов, то есть на 7% меньше, чем в июле.

За первым периодом шока и большого интереса к конфликту следует привыкание к нему, затем усталость и, наконец, желание вытеснить из сознания конфликт и вовлеченных в него сторон. Это социальный механизм, с которым трудно бороться. Я испытал это в 2014 году, когда начались вооруженные действия на Украине. Когда в первые недели и месяцы я возвращался из Донбасса, интерес к тому, что я там видел, был огромен. Друзья и незнакомые люди спрашивали меня: "Может ли такое произойти в Польше?". Однако потом интерес уменьшился, как будто российская угроза испарилась.

СВО России 2022 года вызвала более сильную реакцию, потому что она была намного больше по своему масштабу и интенсивности, чем в 2014 году. Однако и к ней западное общество привыкло. Снижающийся общественный интерес сразу же приводит к политическим решениям, потому что речь идет о поддержке избирателей. Так работает демократия.

Иначе обстоит дело в России. Владимир Путин в минимальной степени обращает внимание на общественные настроения, по крайней мере, до тех пор, пока они не приведут к выходу людей на улицы. Но до этого в принципиально пассивном российском обществе далеко. Поэтому диктаторам легче переждать (уровень поддержки Владимира Путина всегда находился на высоком уровне, что подтверждает уже не первый опрос общественного мнения. В декабре 2023 года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым Путину доверяют 80% россиян, 77,1% в целом одобряют его деятельность. – Прим. ИноСМИ).

И именно поэтому Украину ждет чрезвычайно сложный 2024 год. Без поддержки западных обществ для украинского дела не будет денег на конфликт, а без денег не будет вооружения.

Как это ни парадоксально, Украине может помочь впечатляющий успех России, такой как прорыв фронта и очередные занятия территорий или крупное нападение на Киев с севера. Это снова вызовет чувство угрозы в западном обществе, что, в свою очередь, приведет к политическим решениям. Но в этом случае Россия снова окопается на вновь занятых позициях. И опять начнет борьбу на истощение.