"НАТО нужно разогнать". В США признали несостоятельность альянса

The Washington Times: НАТО доказала свою несостоятельность как военного союза

НАТО доказала свою несостоятельность как военного союза, пишет The Washington Times. Участники альянса не способны защитить даже себя, не говоря уже о других странах. На смену организации должны прийти региональные союзы, считает автор статьи.

Мы должны искать региональные союзы со странами, которые готовы защищать себя.

Когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил о будущем Украины как члена альянса, он, вероятно, не сказал ничего такого, чего не знала бы российская разведка. По его словам, все члены НАТО согласились, что Украина станет членом альянса, как только одержит победу в конфликте с Россией.

Было много других заявлений и рекомендаций относительно будущего НАТО. С 2006 года бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар рекомендовал открыть двери альянса для вступления Австралии, Японии и Израиля, поскольку эти страны разделяют ценности организации. В статье Wall Street Journal от 12 апреля бывший посол в ООН Джон Болтон написал, что мы должны реализовать идею Аснара о том, чтобы приветствовать эти три страны в НАТО и сделать этот альянс действительно глобальным.

Есть две большие проблемы с заявлением Столтенберга и планами, которые рекомендуют нам господа Аснар и Болтон. Во-первых, это тот провокационный эффект, который такое расширение НАТО окажет на Россию и Китай. Во-вторых, страны-члены НАТО, десятилетиями мало тратившие на собственную оборону, слишком слабы, чтобы выполнять свои обязательства перед нынешним альянсом, не говоря уже о расширившемся военном союзе.

Заявление Столтенберга было сделано на фоне заверений, что НАТО поддержит Украину независимо от намерений России. Но тем самым он официально заявил, что военная спецоперация России против Украины является экзистенциальной для президента России Владимира Путина.

Путин, во многом похожий на германского кайзера Вильгельма в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, чувствовал себя окруженным предыдущим расширением НАТО на территорию, ранее бывшую советской. В 1999 году частью альянса стали Чехия, Эстония, Венгрия и Польша. В 2004 году в него вошли семь стран, в том числе Эстония. В 2023 году ряды организации пополнила Финляндия, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1300 км, что только усугубило напряжение Путина. Присоединение Украины, которая, как считает Путин, по праву является частью России, — это то, чего он и его власть не смогли бы пережить.

Точно так же в случае присоединения Австралии и Японии НАТО взвалила бы на себя обязательство ответить военными действиями, если Китай нападет на своих тихоокеанских соседей. Вступление Израиля в альянс либо разозлит его арабских соседей, либо вызовет у них тоже желание присоединиться из опасений перед Ираном.

Дальнейшее расширение НАТО поднимает вопрос о том, какую ценность альянс может иметь для своих потенциальных членов. К сожалению, ответ заключается в том, что большинство его участников не способны защитить даже себя, не говоря уже о других странах.

Многие члены НАТО, особенно Франция и Германия, не в состоянии выполнять свои взаимные обязательства по обороне в соответствии с Договором о НАТО. Достаточно вспомнить заявление командующего немецкой армией генерал-лейтенанта Альфонса Майса от 24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации России на Украине.

Генерал Майс сказал: "На 41-м году службы в мирное время я и подумать не мог, что мне придется пережить военный конфликт. А Бундесвер, армия, которой я имею честь командовать, стоит там вообще-то с пустыми руками. Варианты, которые мы можем предложить правительству в поддержку НАТО, крайне ограничены".

Через три дня после его заявления канцлер Германии Олаф Шольц, преемник Ангелы Меркель, сказал, что Германия значительно увеличит свои военные расходы до 2% своего валового внутреннего продукта, на что НАТО согласилась еще в 2006 году. Но господин Шольц так ничего и не сделал, чтобы увеличить военные расходы Германии.

Германия и Франция — главные нахлебники НАТО. Бывший президент Дональд Трамп был прав, настаивая на увеличении военных расходов членов альянса, но его слова были быстро забыты. Достоинство страны для союза должно оцениваться в основном по тому, что она может положить на алтарь возможных сражений. Даже британские вооруженные силы, по словам министра обороны Бена Уоллеса, "опустошены" и недостаточно финансируются.

Зачем Японии, Австралии или Израилю — или любой другой стране — желать присоединиться к альянсу, который не сможет встать на их защиту? С учетом недавних хитрых политических маневров Китая, для чего какой-либо стране присоединяться к организации?

Пекин фактически внедрился в единство НАТО в своем неустанном стремлении развалить альянс. Во время своего недавнего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна принимать чью-либо сторону в вопросе Тайваня. 15 апреля высокопоставленный китайский дипломат Ван И заявил, что "надеется и верит", что Германия поддержит "мирное воссоединение" Китая с Тайванем. А ведь эта вера должна иметь какое-то основание.

Вместо того, чтобы превращать и без того слабую НАТО в глобальный военный союз, нам следует искать региональных союзов со странами, которые готовы защищать себя. Соглашение AUKUS между Австралией, Соединенным Королевством и США может быть превращено в тихоокеанский эквивалент НАТО. У Японии и Австралии есть намерения и возможности для самозащиты, которых нет почти у всех членов НАТО. Возможно, к этой инициативе может присоединиться и Индия, которой также угрожает Китай.

Подобные региональные альянсы были бы гораздо лучше для защиты своей территории — с помощью США — чем это может сделать НАТО. Вероятно, в Азии нет стран, которые были бы готовы защищать европейских членов альянса, но они были бы готовы воевать за свои территории и своих соседей. Япония и Австралия уже заявили, что если США выступят на защиту Тайваня, то они присоединятся к этой борьбе.

Лучшие дни НАТО позади. И региональные союзы, начинающиеся с наших тихоокеанских союзников, — лучший способ противостоять ожидаемым угрозам.

Комментарии читателей WT

HarryHuntington

Да мы уже потерпели поражение. Мы потерпели поражение от американских бизнесменов, которые перенесли производство в Китай и начали безумно импортировать китайские товары. США не могут позволить себе войну с Китаем, потому что США не могут позволить себе прекращение всего нашего импорта из этой страны. Любая статья, в которой говорится о военных союзах, — это полный бред. Это только пропаганда нашего военно-промышленного комплекса. Сначала скажите нам: как мы протянем хотя бы 3 недели без китайского импорта? Если вы не можете ответить на этот вопрос, тогда вообще перестаньте говорить об обороне. Американские бизнесмены — преступники, которые продолжают инвестировать в Китай, предавая тем самым нашу Америку!

crazyprofessor

Этот китайский аутсорсинг — результат работы нашей демократическо-коммунистической власти!

estabrook

НАТО нужно разогнать, как и ООН!

Эти организации сыграли свою роль при создании, но времена меняются. У народов теперь другие потребности, и эти старые очень дорогие международные организации совершенно неуместны и неадекватны.

PercivalFarquhar

У НАТО нет задач на Дальнем Востоке. Вот почему в свое время у нас была SEATO. Против КПК мы сами по себе. На данный момент мы не можем победить Китай. У него население в три раза больше, чем у нас, и они почти равны нам по военным технологиям. По сути, все, что мы можем сделать, это провести линию через Западную Японию, Филиппины, Голландскую Ост-Индию и Австралию, уступив Китаю все, что лежит к западу от нее.

Помните. Дипломатия учит говорить собаке: "Хорошая собачка", пока вы не найдете на эту собачку камень. Нам нужно время и большая воля. И нам нужно больше камней.

IrregularJoe

Есть одна ключевая проблема, стоящая перед вооруженными силами Красного Китая и других диктатур. Могут ли эти режимы действительно полагаться на свои собственные войска в бою, и не бояться, что они направят оружие против своих хозяев? Нам годами твердили о непобедимости Советских Вооруженных Сил, но это оказалось фарсом. В большинстве коммунистических стран много взяточничества, воровства и фальсификации сводок о готовности.

waspman

Не волнуйся, НАТО. Председатель Си решит украинскую проблему. Президент Франции уже работает в этом плане с Китаем. По крайней мере, он открыто говорит об этом. Байден и его семья скрывают это. НАТО ждет, пока США продолжат финансировать их.

JohnGall

Может быть, нам следовало бы подумать о возрождении забытого дальневосточного блока СЕАТО?

Автор статьи: Джед Баббин (Jed Babbin)