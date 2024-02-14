"Европа будет заискивать перед Россией". В США предсказали распад НАТО (The Atlantic, США)

The Atlantic: в случае переизбрания Трамп полностью обновит свою команду

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах для НАТО настанут мрачные времена, пишет The Atlantic. Даже если Трампу не удастся формально вывести Америку из альянса, у него будет достаточно возможностей минимизировать вклад Вашингтона в общую оборону и тем самым сделать ее крайне уязвимой.

"Мне плевать на НАТО". Именно такими словами бывший президент США Дональд Трамп однажды выразил свое отношение к старейшему и сильнейшему военному альянсу Америки. И это заявление, сделанное в присутствии тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона, мало кого удивило. Еще до того, как он решил пойти в политику, Трамп не раз ставил под сомнение ценность альянсов Америки. Что касается европейцев — то однажды он написал, что "их конфликты не стоят того, чтобы тратить на них жизни американцев". И далее: "уход из Европы позволит нашей стране ежегодно экономить миллионы долларов". Альянс НАТО, основанный в 1949 году и пользовавшийся поддержкой и демократов, и республиканцев на протяжении трех четвертей столетия, уже давно вызывает у Трампа неприкрытую ярость. Будучи президентом, он много раз угрожал вывести Соединенные Штаты из НАТО, в том числе на саммите лидеров альянса в 2018 году.

Но за время президентства Трампа выход Соединенных Штатов из НАТО так и не случился. Все потому, что рядом с ним всегда был кто-то, кому удавалось отговорить его. Болтон утверждает, что это был он. Джим Мэттис, Джон Керри, Рекс Тиллерсон, Майк Помпео и даже Майк Пенс — все они тоже уверены, что это их заслуга.

Но им не удалось изменить отношение Трампа к НАТО. И, если в 2024 году он переизберется, никого из них не будет с ним рядом в Белом доме. Все они рассорились с бывшим президентом, в некоторых случаях навсегда, и не будет другого пула аналитиков-республиканцев, разбирающихся в делах Европы и России, потому что большинство из них либо подписали заявления против Трампа в 2016 году, либо критиковали его после 2020 года. Трампа в случае его переизбрания будут окружать люди, которые либо разделяют его решительную антипатию к американским альянсам по обеспечению безопасности, либо ничего о них не знают — либо попросту не заботятся размышлениями на этот счет. И в этот раз та неприязнь, которую Трамп всегда испытывал к союзникам Америки, скорее всего, выльется в очевидные перемены в политике. "Ущерб, который он нанес в свой первый срок, был поправимым, — сказал мне Болтон. — Ущерб от второго срока окажется невосполнимым".

С организационной и даже с политической точки зрения вывод Соединенных Штатов из состава НАТО может быть сопряжен для Трампа с массой трудностей. Как только он объявит о своем намерении, разразится конституционный кризис. Для заключения соглашений требуется одобрение Сената, но в Конституции США ничего не сказано о необходимости одобрения Конгресса для выхода из договоров. Признав наличие этого пробела в законодательстве, сенатор-демократ Тим Кейн (Tim Kaine) и сенатор-республиканец Марко Рубио (Marco Rubio), вынесли на рассмотрение законопроект, уже получивший одобрение Сената, который запрещает президенту выводить страну из состава НАТО без согласия двух третей членов Сената или закона, принятого Конгрессом. По словам Кейна, он "уверен, что суды поддержат нас в этом вопросе и не позволят президенту в одностороннем порядке вывести страну", но в то же время он считает, что им предстоит непростая борьба. Кризис возникнет и в сфере отношений с общественностью. Множество известных деятелей — бывшие верховные главнокомандующие стран-союзников, бывшие председатели Объединенного комитета начальников штабов, бывшие президенты, главы иностранных государств — наверняка сплотятся, чтобы выступить в защиту НАТО, и сделают это очень громко.

Но все это вовсе не обязательно принесет какие-то плоды, потому что задолго до того, как Конгресс соберется, чтобы обсудить насущное, ущерб уже будет нанесен. Все потому, что важнейший источник влияния НАТО носит не правовой и не институциональный характер, а психологический: если у кого-то и появляется желание угрожать тому или иному члену альянса, то в сознании сразу же возникает образ коллективной обороны. Если Советский Союз не нападал на Западную Германию в период с 1949 по 1989 год, то это не потому, что он боялся реакции Германии. Если Россия не напала на Польшу, страны Балтии или Румынию за последние полтора года, это не потому, что Россия боится Польши, стран Балтии или Румынии. Советский Союз не делал этого тогда, а Россия не делает этого сегодня из-за твердой убежденности в том, что Америка готова встать на защиту этих стран (заявления о намерениях России напасть на страны Европы не имеют под собой веских оснований и являются лишь элементом западной пропаганды — прим. ИноСМИ).

Этот сдерживающий эффект является следствием не только договора НАТО — формального документа, подписанного странами, которые просто согласились с тем, что "вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке должно рассматриваться как нападение на всех". Сдерживающий эффект обусловлен убежденностью Кремля в том, что американцы действительно верят в принцип коллективной обороны, что Соединенные Штаты действительно готовы к коллективной обороне и что американский президент действительно готов принять меры, если коллективная безопасность окажется под угрозой. Трамп способен перечеркнуть эту убежденность всего одним своим выступлением, одним своим высказыванием, всего одним постом в Truth Social — и тот факт, что Конгресс, СМИ, Республиканская партия все еще спорят о законности вывода Соединенных Штатов из НАТО, не будет иметь никакого значения. Когда главнокомандующий ВС США заявляет, что "он не придет на помощь союзнику, если на него нападут", зачем кому-то бояться НАТО — независимо от того, какие обязательства закреплены на бумаге? И если русские (или кто-то еще) перестанут бояться реакции Соединенных Штатов на нападение, то вероятность такого нападения существенно вырастет. Если этот сценарий кажется вам маловероятным, вам стоит подумать еще раз. До февраля 2022 года многие тоже отказывались верить, что Россия развернет полномасштабную военную кампанию на территории Украины.

Когда я попросила нескольких людей, имеющих глубокие связи с НАТО, представить, что произойдет с Европой, Украиной и даже с Тайванем и Южной Кореей, если Трамп откажется соблюдать Статью 5 Устава НАТО, они в один голос ответили, что вера в коллективную оборону может быстро испариться. Бывший постоянный представитель США при НАТО и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу отметил, что Трамп может отстранить американского спецпредставителя от занимаемой должности, запретить дипломатам участвовать во встречах, прекратить выделять деньги на содержание штаб-квартиры в Брюсселе и сделать все это еще до того, как Конгрессу удастся вмешаться: "В юридическом смысле ничто не может помешать ему сделать это". На закрытие американских баз в Европе и переброску тысяч военнослужащих, конечно, уйдет больше времени, однако всем политическим органам альянса все равно придется перестраивать свою работу в одночастье. Джеймс Голдгейер (James Goldgeier), профессор международных отношений из Американского университета и автор нескольких книг, посвященных НАТО, считает, что в результате начнется хаос. "В данном случае нельзя просто сказать: хорошо, теперь у нас есть другой план касательно того, что делать дальше", — объяснил он. Альтернативного лидера нет, альтернативного источника систем управления и контроля нет, альтернативного космического оружия нет, и альтернативного источника поставок боеприпасов тоже нет. Европа немедленно подвергнется угрозе возможного нападения России, к которому она совершенно не готова сейчас и к которому она не будет готова еще очень много лет.

Без поддержки НАТО и в отсутствие приверженности Америки европейской безопасности помощь Украине тоже сойдет на нет. Перспектива того, что Соединенные Штаты могут выйти из состава НАТО, вынудит многие европейские страны оставить собственные военные ресурсы себе — в конце концов, в скором времени они сами могут подвергнуться атаке. У украинцев очень быстро закончится оружие. Завоевание всей территории Украины Россией — к которому президент Путин по-прежнему стремится — вновь станет возможным (завоевание Украины не является целью СВО — прим. ИноСМИ). У украинцев возникнут серьезные проблемы со снабжением ВСУ, потому что русские смогут наносить удары по аэропортам и другим центрам снабжения в Польше и Румынии. В начале конфликта русские намеренно атаковали базу на западе Украины, недалеко от польской границы, где проходили подготовку иностранные солдаты. Если русские начнут наносить удары по базам внутри Польши, снабжение Украины оружием станет невозможным.

И эта перемена немедленно отзовется последствиями за пределами Европы. Как только Трамп ясно даст понять, что он больше не поддерживает НАТО, все другие альянсы, в которых состоит Америка, тоже окажутся под угрозой. Тайвань, Южная Корея, Япония и даже Израиль решат, что они больше не могут рассчитывать на автоматическую поддержку Америки. Распад НАТО, возможно, не затронет их напрямую — но он послужит сигналом о том, что Соединенные Штаты больше не являются надежным союзником.

Со временем все союзники Америки начнут искать способы подстраховаться. Многие европейские страны станут заискивать перед Россией. Многие азиатские государства решат, что, как выразился Кейн, "возможно, нам стоит сблизиться с Китаем — просто из соображений самосохранения". Чтобы избежать вторжений, прагматично настроенные лидеры стран, граничащих с Китаем и Россией, возможно, начнут гораздо серьезнее относиться к коммерческим и политическим требованиям второй и третьей крупнейших держав мира. Между тем многие политические партии и главы государств (действующие и бывшие), пользующиеся поддержкой России и Китая — а также Ирана, Венесуэлы и Кубы, — получат новые и весьма убедительные аргументы в пользу автократических методов и тактики правления. Они будут уверены, что Америка, чей имидж уже всерьез пострадал от Трампа и трампизма, отступает. Со временем экономическое влияние Соединенных Штатов тоже ослабеет. Торговые соглашения и финансовые механизмы изменятся, что скажется на американских компаниях и в конечном счете на экономике США.

Если Трампа переизберут, американцы будут настолько сильно поглощены драмой распада собственных институтов, что большинство из них долгое время попросту не будет обращать внимания на проблемы, вызванные переменами в международном порядке. Проблемы Литвы и Южной Кореи будут казаться им чем-то далеким и незначительным. Вероятнее всего, здесь мало кто заметит момент, когда влиянию Соединенных Штатов придет конец. К тому времени, когда американцы поймут, насколько все изменилось, будет уже слишком поздно.

Автор: Энн Эпплбаум (Anne Applebaum)