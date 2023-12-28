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Военное обозрение

Командующий группировкой ВСУ «Таврия» Тарнавский: Российские войска научились бороться с западным высокоточным оружием

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Источник изображения: topwar.ru

Поставляемое западными странами Украине высокоточное оружие не доставляет ВС России больших проблем, российские военные выработали контрмеры. Об этом заявил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По мнению генерала, российские войска научились бороться с высокоточным оружием, имеющимся на вооружении ВСУ. В частности, в рамках контрбатарейной борьбы они прикрывают собственную артиллерию системами РЭБ, а также производят смену позиций, прекрасно зная все характеристики применяемых украинской армией орудий и снарядов. Все это приводит к проблемам при использовании тех же высокоточных снарядов. А с простыми снарядами тоже не все хорошо, имеется дефицит как 155-мм стандарта НАТО, так и советских калибров 152 и 122-мм.

Противник, зная наши возможности относительно дальности поражения, разместил свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии (...) быстро он развивает средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение нами высокоточного оружия на большой дальности. То есть, мы сегодня имеем проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы

- заявил Тарнавский.

О том, что ВСУ имеет проблемы с применением высокоточных американских 155-мм снарядов повышенной дальности М982 Excalibur, Тарнавский заявил не первый, эта проблема появилась не сегодня, о ней уже пишут западные СМИ. Всему виной российские системы РЭБ, доработанные с учетом применения в СВО. Именно они нарушают работу радиосвязи, искажают и создают ложные сигналы GPS, мешая не только наведению артиллерийских снарядов, но и управляемых авиабомб JDAM-ER и дальнобойных ракет GMLRS для РСЗО HIMARS.

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