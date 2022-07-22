"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Украина вскоре получит от Запада новое оружие. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что США передадут ВСУ партию дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS. В Киеве всерьез считают, что эти боеприпасы способны переломить ситуацию на фронте. Так ли это на самом деле — в материале РИА Новости.

Два типа снарядов

HIMARS — преемник РСЗО M270, принятой на вооружение еще в 1983-м. Отличия: колесная база вместо гусеничной, меньше направляющих (шесть, а не двенадцать) и более совершенное управление огнем. Система быстрее пополняет боекомплект и меняет позицию после залпа, а также интегрирована в современный разведывательно-ударный контур стран НАТО. Проще говоря, бьет далеко и точно, пользуясь информацией западных средств разведки и целеуказания.

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes

Пока ВСУ получили от Пентагона восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси. Обещают еще четыре.

Они уже участвуют в боевых действиях и наносят удары по ближним тылам союзных войск. Цели — склады боеприпасов, наблюдательные пункты, штабы. Скорость, с которой машины способны отстреляться и уехать, серьезно затрудняет их уничтожение. Впрочем, Минобороны России заявило о поражении как минимум двух комплексов.

Пока в распоряжении Киева два типа боеприпасов — M26 и GMLRS M30. Первый представляет собой неуправляемый 227-миллиметровый снаряд с кассетной боевой частью и дальностью стрельбы до 45 километров. По сути, близкий аналог 9М59 для российского "Урагана".

M30 — корректируемые по GPS снаряды с инерциальной системой управления и дальностью поражения до 80 километров. Бьют, по словам донецких военных, очень точно.

Дальнобойный аргумент

У российских РСЗО "Торнадо-С" корректируемые снаряды с той же схемой наведения: инерциальная система плюс спутниковая коррекция. Но дальность куда больше — 120 километров. Как и калибр — 300 миллиметров. Мощнее и поражающая часть.

РСЗО "Торнадо-С" Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

Киев уже давно выпрашивает у Запада боеприпас, способный перекрыть по дальности российскую артиллерию. И, судя по всему, наконец-то его получит. Конкретный тип снаряда Данилов не назвал, однако речь может идти только об оперативно-тактических ракетах ATACMS. В ВСУ хотят поражать ими цели в глубине российской территории.

ATACMS — это оперативно-тактический комплекс концерна Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности. На вооружении с 1991-го, неоднократно применялся на Ближнем Востоке.

Однако неизвестно, как эти снаряды покажут себя на Украине. Боеприпасы такого типа еще не сталкивались с развитой системой противовоздушной обороны. По сложности для перехвата, отмечают аналитики, они не сильно отличаются от украинских "Точек-У", которые успешно сбивают.

Символическая помощь

Дальность ATACMS в модификации MGM-140B Block 1A — 300 километров. По сути, это ОТРК "Искандер" на "минималках" — российский комплекс бьет на 500 километров.

Западный аналог тоже очень точный — благодаря мощной спутниковой группировке стран НАТО. Головная часть — кассетная (275 боевых элементов) или осколочно-фугасная (226 килограммов).

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki

По данным официального представителя армии ДНР Эдуарда Басурина, несколько ракет ATACMS уже где-то на Украине. Военные признаются: эти боеприпасы способны натворить много плохого. Теперь комплексы HIMARS, размещенные на границах подконтрольных Киеву территорий, в теории достают и российские города — Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону. Под удар могут попасть три АЭС. А ракета, запущенная из-под Запорожья, долетит до Крымского моста.

Впрочем, многие эксперты сомневаются, что Киев пойдет на это. На такую атаку последует ответ. И, как неоднократно подчеркивали в Кремле, "куда более жесткий". Кроме того, маловероятно, что это разрешат на Западе.

Как заявил в интервью "Известиям" министр иностранных дел Сергей Лавров, комплексами HIMARS на Украине управляют американские военные инструкторы и наводчики. И если при их непосредственном участии ракеты ударят по Курску или Воронежу, это можно истолковать как прямую агрессию США против России. А подобного сценария союзники Киева стараются избегать. Поэтому и количество поставленных РСЗО пока скорее символическое.

"Если почитать украинские СМИ, то всего шесть комплексов успевают буквально везде — просто удивительная мобильность для такой огромной линии фронта! — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. — То они всплывают на Изюмско-Харьковском направлении, потом — сразу на Донецком и тут же под Каховкой, причем везде максимально результативны. В Киеве делают из HIMARS "чудо-оружие", но, посудите сами, как шесть установок могли натворить столько бед?"

Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-миллиметрового миномета Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для остановки продвижения российских войск ВСУ необходимо 50 "Хаймарсов", а для контрнаступления — свыше 100. Однако вряд ли Пентагон готов удовлетворить такие аппетиты: в арсеналах США сегодня не более 400 РСЗО этого типа.

Американские генералы внимательно наблюдают за ходом боевых действий и делают выводы: артиллерия остается "богом войны" и в XXI веке. Так что бесплатная раздача РСЗО с боекомплектом — это чрезмерное расточительство даже для США. А десяток "Хаймарсов" на столь протяженном фронте общую ситуацию не изменят.

Андрей Коц