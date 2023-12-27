ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

Большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» проекта 775 получил повреждения в Феодосии при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым ночью 26 декабря. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России. При этом характер повреждений БДК не уточняется.

БДК атаковали управляемыми ракетами

БДК «Новочеркасск» может быть использован для переброски танков

БДК «Новочеркасск» принимает участие в СВО

БДК атаковали управляемыми ракетами

В Минобороны отметили, что пуски управляемых ракет осуществила пара фронтовых бомбардировщиков Су-24. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили самолеты в районе населенного пункта Жовтень Николаевской области.

Эти самолеты способны нести крылатые ракеты Storm Shadow, которые Великобритания поставила Киеву. Также в распоряжении ВСУ есть французский вариант боеприпаса — SCALP-EG. Считается, что эти ракеты использовали для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе в сентябре.

БДК «Новочеркасск» и вертолеты Ми-8. Источник: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ракеты Storm Shadow несут 450-килограммовую боевую часть BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) с начальным проникающим зарядом, который позволяет боеприпасу преодолевать преграды. Дальность полета ракеты оценивается в 200 километров.

БДК «Новочеркасск» может быть использован для переброски танков

БДК «Новочеркасск» (БДК-46) спустили на воду в апреле 1987 года, а в ноябре корабль ввели в эксплуатацию. БДК построили по проекту 775/II на верфи в Польше для ВМФ СССР. БДК этого проекта предназначены для высадки десанта на необорудованное побережье, а также переброски войск и грузов морем.

Корабли, имеющие полное водоизмещение 4400 тонн, длину 112,5 метра и ширину 15 метров, способны вместить 10 танков и 340 десантников. В других вариантах БДК могут взять на борт 13 танков или 20 грузовых автомобилей.

В арсенал БДК «Новочеркасск» входит две спаренных артиллерийских установки АК-725 калибра 57 миллиметров и две установки реактивной системы залпового огня А-215 «Град-М». Также корабль несет переносные зенитные ракетные комплексы «Стрела-2».

БДК «Новочеркасск» в проливе Босфор. Источник: Yoruk Isik / Reuters

БДК «Новочеркасск» принимает участие в СВО

Корабль принимал участие в последних учениях войск Организации Варшавского договора «Осень-88». В ходе учений БДК осуществил успешную высадку морского десанта на значительном удалении от морского побережья. После этого БДК задействовали еще в нескольких учениях, а в 1990-м году корабль законсервировали. В 2002 году БДК-46 по инициативе города-шефа корабля присвоили наименование «Новочеркасск».

БДК, который вошел в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота, вывели из консервации в 2007 году. После этого корабль принимал участие в учениях и активации Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия BLACKSEAFOR: Black Sea Naval Cooperation Task Group. В 2016 году источник ТАСС сообщал, что «Новочеркасск» прибудет в пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе с грузами для российских сил в Сирии.

Также БДК «Новочеркасск» задействовали в ходе специальной военной операции.