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В США рассказали об украинских носителях ракет Storm Shadow

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Британская ракета Storm Shadow / Scalp
Британская ракета Storm Shadow / Scalp.
Источник изображения: © Фото : MBDA/Thierry Wurtz

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter фотографию самолета Су-24 украинских Военно-воздушных сил с крылатой ракетой Storm Shadow, поставленной Великобританией. Это подтверждает, что Су-24 стали носителями британских ракет, пишет обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик.

На фотографии изображен Су-24 с ракетой на пилоне под крылом. Отмечается, что боеприпас на снимке несет не бомбардировщик Су-24М, а самолет-разведчик Су-24МР. Издание допускает, что фотографию могли отредактировать, чтобы проиллюстрировать использование Storm Shadow.

«С другой стороны, даже если изображение было обработано цифровым способом, чтобы показать Storm Shadow, это, по-видимому, подтверждает, что Су-24 является самолетом-носителем этой ракеты», — пишет автор материала.

Ньюдик подчеркивает, что процесс интеграции Storm Shadow на самолет не должен быть сложным, поскольку ракету программируют с указанием координат цели перед полетом. По его словам, Storm Shadow можно запустить с самолета-разведчика Су-24МР, который изначально лишен наступательного вооружения.

Ранее в мае бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Айтеч Бижев сообщил, что российские зенитные ракетные комплексы могут уничтожать Storm Shadow на всех этапах полета.

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Великобритания
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Продукция
SCALP
Су-24
Су-24М
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