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Независимое военное обозрение

Алжир стремительно вооружается

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Первыми пользователями БМП-2М с боевым модулем «Бережок» стали алжирские военнослужащие, и лишь несколько лет спустя аналогичная техника появилась у российских военных. Фото Владимира Карнозова
Первыми пользователями БМП-2М с боевым модулем «Бережок» стали алжирские военнослужащие, и лишь несколько лет спустя аналогичная техника появилась у российских военных. Фото Владимира Карнозова.

Российское оружие преобладает в армии североафриканского государства

Две страны в регионе Ближнего Востока и Северной Африки неизменно оставались ближайшими союзниками Советского Союза – Сирия и Алжир. Российской Федерации, как это ни удивительно, удалось «унаследовать» обоих этих союзников – по крайней мере в плане военно-технического сотрудничества.

Впрочем, само существование Сирии сейчас полностью зависит от России. У Алжира ситуация не настолько драматическая. Он, по сути, оказался единственной из арабских республик, кто смог полностью избежать катастрофы «арабской весны» 2011–2012 годов. В политическом плане ориентация Алжира на Москву не является, как у нынешнего Дамаска, однозначной и абсолютной. Но вот в плане закупок вооружений о таком клиенте можно только мечтать. Чему очень способствует наличие у Алжира огромных запасов нефти и газа.

НА ЗАРЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

Независимый Алжир родился в результате тяжелейшей антиколониальной войны против Франции («Боевые операции Франции после Второй мировой», «НВО», 15.11.19). В военном плане алжирские повстанцы ее, по сути, проиграли. Но довели метрополию до полного морального истощения – и вследствие этого до капитуляции.

Еще во время войны Москва активно помогала арабам. А после обретения страной независимости Советский Союз стал почти эксклюзивным поставщиком военной техники для Вооруженных сил Алжира.

От Франции алжирской армии осталось лишь 44 легких танка АМХ-13, 54 бронеавтомобиля AML-60/90 и два легких вертолета SA313 «Алуэтт». Еще шесть АМХ-13 Алжир получил от Марокко (их ссора была еще впереди). А пять истребителей МиГ-15 и несколько легких самолетов – от Египта, который в то время был очень активным «борцом с империализмом».

Зато Советский Союз уже в 1960-х годах поставил Алжиру более 300 танков (Т-34–85, Т-54, Т-55), более 400 БТР-40 и БТР-152, не менее 400 орудий, минометов, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и противотанковых самоходных артиллерийских установок (САУ) (ИСУ-122 и ИСУ-152) и два дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-75. А также 24 бомбардировщика Ил-28, более 130 истребителей (МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21Ф-13), до 30 транспортных самолетов, до 40 вертолетов. А также 6 малых противолодочных кораблей (МПК), 9 ракетных и 12 торпедных катеров, 2 тральщика.

СТАНОВЛЕНИЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

В ходе Октябрьской войны 1973 года («Судный день Израиля», «НВО», 19.10.18) Алжир проявил арабскую солидарность – правда, в ограниченном масштабе. Он отправил на египетский фронт из состава своих ВВС 48 боевых самолетов (23 МиГ-17, 13 МиГ-21, 12 Су-7). Из них было потеряно по одному МиГ-21 и Су-7.

В середине 1970-х Алжир поссорился с Марокко и начал поставки оружия повстанцам из западносахарского Фронта ПОЛИСАРИО («В ожидании новой войны», «НВО», 25.05.18). Сколько и какой техники туда поступило – точно неизвестно до сих пор. Но, видимо, речь идет по крайней мере о десятках танков Т-55, боевых машин пехоты БМП-1, минометов М-43, РСЗО, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), зенитных самоходных установок (ЗСУ) и даже об одном дивизионе ЗРК «Квадрат» за период с начала конфликта до сего дня.

При этом поставки советского оружия в Алжир продолжились и в 1970-е. Были получены не менее 20 пусковых установок тактических ракет «Луна», 330 танков Т-62, более 500 БТР-50 и БТР-60, 48 РСЗО БМ-21, 20 ЗРК «Оса» и 40 «Стрела-1», до 250 ЗСУ, несколько сотен ПЗРК «Стрела-2», 30 штурмовиков Су-7 и 32 Су-20, до 90 истребителей МиГ-21МФ, 65 истребителей-бомбардировщиков МиГ-23, до 30 перехватчиков и разведчиков МиГ-25, до 20 боевых вертолетов Ми-24, до 40 многоцелевых Ми-8 и транспортных Ми-6, 9 ракетных катеров пр. 205У, десантный корабль пр. 771.

Египет отблагодарил Алжир за помощь в войне 20 примитивными БТР «Валид» собственного производства. Франция перестала обижаться на Алжир и продала ему около трех десятков учебных самолетов СМ-170 «Мажистер». Шесть сторожевых катеров было получено из Италии, 11 транспортных самолетов F-27 – из Голландии, 11 легких и учебных самолетов – из США.

В 1980-е годы Алжир продолжал постепенную диверсификацию своего военного импорта. В США было куплено два десятка транспортных самолетов С-130Н «Геркулес». В Великобритании – 6 сторожевых катеров (из которых 4 были построены в самом Алжире) и 2 десантных корабля. Во Франции – 55 БТР М-3, в Румынии – 6 вертолетов IAR316 (изготовленных по французской лицензии). В ЧССР – до сотни учебных и учебно-боевых самолетов L-39, Z-43 и Z-142 (причем большая часть последних производилась в самом Алжире). Также в стране началось строительство собственных корветов.

Тем не менее главным поставщиком оружия и в этом десятилетии остался СССР. От него Алжир успел получить 300 танков Т-72, 800 БМП-1 и 225 БМП-2, 170 САУ 2С1 и 2С3, более 200 буксируемых орудий, до 12 дивизионов ЗРК С-125 и 10 дивизионов ЗРК «Квадрат», 10 бомбардировщиков Су-24, до 20 вертолетов Ми-24, 9 транспортных самолетов Ил-76, 2 старые подводные лодки пр. 633, а затем 2 новейшие пр. 877, по 3 фрегата пр. 1159 и МРК пр. 1234.

НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ

В начале 1990-х Алжир в соответствии со всемирной тенденцией решил перейти от авторитаризма к демократии. В 1992 году на первых же свободных выборах победу одержали радикальные исламисты. Воспитанным в светском духе алжирским военным это почему-то не понравилось. Они решили вернуться к «традиционному» авторитаризму, чтобы не получить тоталитаризм, пришедший на плечах демократии.

Военные отменили результаты выборов и взяли власть в Алжире в свои руки, что привело к тяжелейшей гражданской войне. В ходе этой войны погибло несколько сот тысяч человек. Однако в начале 2000-х она завершилась победой правительственных сил, проявивших похвальные твердость и решимость.

Хотя формально политических ограничений на закупки вооружений у Алжира теперь не было, западные страны очень прохладно отнеслись к «подавлению демократии». Поэтому Алжир в эти годы получил лишь 9 французских легких вертолетов AS350. В самой стране продолжалось строительство по британской лицензии сторожевых катеров типа «Кебир».

С гораздо большим пониманием к проблемам Алжира отнесся Египет, поставивший ему 200 БТР «Фахд». Охотно продавали Алжиру хорошо знакомое ему советское и собственное оружие страны бывшего СССР и Восточной Европы. Полторы сотни БТР ОТ-64 и 24 самолета L-39 поступили из Чехии, 54 БМП-2 из Словакии, 67 танков Т-72, 64 БМП-2, 5 истребителей МиГ-29 и 28 вертолетов Ми-24В – с Украины, еще 25 МиГ-29 и 2 бомбардировщика Су-24 – из Белоруссии.

Но важнейшим поставщиком оружия Алжиру и в этом десятилетии осталась Россия, откуда поступило 150 БТР-80, 18 РСЗО «Смерч», 5 вертолетов Ка-32 и до полусотни Ми-8.

СОВРЕМЕННОСТЬ

В ХХI веке (особенно с конца нулевых годов) внутренняя ситуация в стране начала нормализовываться. При этом высокие доходы от экспорта нефти и газа позволили заняться радикальным техническим обновлением ВС по всем классам вооружений.

США, впрочем, остались весьма пассивны на данном рынке вооружений. От них алжирские ВВС получили лишь несколько легких самолетов и вертолетов, а также 30 бронеавтомобилей МаххРrо (класса МRAP). Великобритания поставила Алжиру полтора десятка вертолетов ЕН101 и «Супер Линкс», Франция – 9 вертолетов AS355 и два десятка сторожевых катеров, Испания – 6 транспортных самолетов С-295, Польша – 8 многоцелевых вертолетов W-3.

Из стран Запада наиболее активное военно-техническое сотрудничество с Алжиром имеют сейчас Германия и Италия. Германия продала Алжиру 2 новейших фрегата МЕКО-А200. В самом Алжире по немецкой лицензии ведется производство БТР Трz-1 «Фукс» (сейчас поставлено примерно 600 машин, всего предполагается выпустить 980). Италия построила для Алжира десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД) по несколько измененному проекту своего корабля «Сан Джорджио» и тральщик (ведется строительство еще одного или двух тральщиков). А также продала Алжиру около 40 различных вертолетов.

По лицензии ОАЭ в Алжире произведено 200 бронеавтомобилей «Нимр». ЮАР поставляет Алжиру различное ракетное вооружение, а также модернизировала не менее 23 вертолетов Ми-24. Дополнительные 21 танк Т-72 и 16 вертолетов Ми-24В были куплены на Украине.

Обратил свое внимание на алжирский рынок и Китай. Он поставил Алжиру 3 фрегата пр. С-28А, а также не менее 120 различных артсистем (САУ PLZ-45, буксируемые орудия Туре 88, РСЗО SR-5, минометы SM-4 и W-86), до сотни противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) HJ-12, не менее 10 боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СН-3 и СН-4.

С КЕМ ВОЕВАТЬ БУДЕМ?

Что же касается России – Алжир уверенно вошел в пятерку основных покупателей ее вооружений. Он приобрел у Москвы широкую номенклатуру самой современной техники, причем в очень значительных количествах. Настолько значительных, что невольно возникает вопрос: с кем эта страна собирается вести такую масштабную войну?

Сначала Алжир покупал у России подержанные самолеты – 25 бомбардировщиков Су-24, 6 истребителей МиГ-29, 6 заправщиков Ил-78. Были модернизированы до уровня БМП-2 путем установки боевого модуля «Бережок» все БМП-1. Также модернизированы все фрегаты пр. 1159 и малые ракетные корабли (МРК) пр. 1234 (в частности, на них были установлены противокорабельные ракеты Х-35 «Уран»). Затем начались поставки совершенно новой техники.

С середины нулевых Алжир купил у России 12 пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и не менее 75 ракет к ним, более 500 танков Т-90С, 120 боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» (на шасси Т-72), 4 огнеметных РСЗО ТОС-1А, 11 самоходных ПТРК «Корнет» на бронеавтомобилях «Тигр», 3 полка (8 дивизионов) зенитных ракетных систем С-300ПМУ2, не менее 1 дивизиона ЗРК «Бук-М2», 38 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», 52 истребителя-бомбардировщика Су-30, 16 учебных самолетов Як-130, до 42 ударных вертолетов Ми-28Н и 14 тяжелых транспортных Ми-26, 4 подводные лодки пр. 636, значительное количество ракет различного назначения и корабельного вооружения.

От истребителей МиГ-29СМТ Алжир отказался (после чего они были приняты на вооружение ВВС самой РФ), что вызвало небольшой российско-алжирский скандал. Который, впрочем, быстро погасили путем приобретения Су-30. Ходят упорные слухи о закупках Алжиром у России бомбардировщиков Су-34 и даже истребителей 5-го поколения (то ли Су-57, то ли Су-75).

Благодаря этим поставкам Алжир занимает второе место в Африке по своему военному потенциалу после Египта и третье в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (после Израиля и Египта). И нет особых сомнений, что этот потенциал будет наращиваться и дальше. В основном благодаря России. Будет ли этот потенциал применен в деле – вопрос, заслуживающий отдельного обсуждения.


Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.

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Страны
Алжир
Белоруссия
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Испания
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ОАЭ
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