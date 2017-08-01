Салют Андреевскому флагу



Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурге перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 30 июля 2017

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурге перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 30 июля 2017Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Главный морской парад в Санкт-Петербурге собрал цвет российского флота

Создавая Северную столицу, царь Петр целенаправленно подчеркивал ее морское предназначение. И дельта Невы с момента основания города – флотская вотчина.

До сих пор работают, строят подводные лодки, танкеры и специальные суда основанные Петром Адмиралтейские верфи. Накануне Дня ВМФ на них заложили две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Напротив – Балтийский завод, что исторически строил крупные боевые корабли, но пока специализируется на ледоколах, в том числе атомных. И дедушка нашего ледокольного флота "Красин" облюбовал место вечной стоянки аккурат возле достроечной стенки "балтийцев". Ближе к Финскому заливу возле морского порта – Северная верфь, где поставлены на поток фрегаты и корветы и где, как предполагается, разместится крупнейший в стране док для постройки океанских кораблей и судов. А далее, через Финский залив – Кронштадт, историческая морская база. По всей огромной акватории от Кронштадта до центра Петербурга, фактически до Смольного, и развернулся нынешний Главный морской парад.

Традиция устраивать смотры боевых кораблей тоже петровская. В 1714 году российские галеры провели по Неве плененные шведские корабли. С 1936-го по инициативе Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова военно-морские парады проводятся по важнейшим государственным праздникам, а по особым случаям – Главные морские парады. Таких после распада СССР было два: в честь 50-летия Победы и 300-летия российского флота. Мне довелось вести прямые трансляции этих парадов по петербургскому радио и, зная изнутри, как организовывается столь грандиозное празднество, могу отметить: нынешний превосходит все прошедшие.

Во-первых, действие разворачивается во всех средах – на воде, под водой, на суше и в воздухе. Участвуют более 50 кораблей и 40 летательных аппаратов. Во-вторых, в морской столице были представлены все флоты и силы обеспечения. В-третьих, на параде удалось показать основную линейку боевых единиц – от скоростных противодиверсионных катеров до крупнейших атомных крейсеров, подводного и надводного.

И, конечно, настроение сейчас куда позитивнее, нежели в разрушительные 90-е, когда речь шла просто о сохранении флота, а моряки поднимали бокалы "за тех, кому удалось выйти в море".

Ныне ВМФ вопреки внешним санкциям и внутренним проблемам возрождается, пополняется новыми образцами – не только головными, но и серийными. В минувшем году в боевой состав переданы 24 надводных корабля, две многоцелевые подлодки, судно обеспечения. В нынешнем планируется ввести в строй уже 30 единиц. На обновление морской техники выделено свыше пяти триллионов рублей, принята военно-морская доктрина, а контуры развития флота обозначены до середины столетия.

Более того, российский флот сейчас не просто демонстрирует флаг во всех районах Мирового океана и охраняет морские рубежи Отечества, но выполняет реальные боевые задачи, давая отпор международным террористическим организациям и пиратам. Не случайно впервые военно-морской парад проводится и на сирийской военно-морской базе в Тартусе. И значительная часть кораблей, пришедших в Петербург, еще недавно несла ратную службу в Сирии.

Есть у нынешнего парада и добрые предзнаменования. Репетиции проходили под благословление Святителя Николая-чудотворца. Мощи небесного покровителя воинства, которого особенно почитают наши моряки, находились в Северной столице. А накануне для ВМФ из Санаксарского монастыря в Кронштадт доставлены мощи адмирала Федора Ушакова, канонизированного православного святого, который при земной жизни не проиграл ни одного морского сражения.

В 8 утра в отреставрированном Кронштадтском морском соборе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию во славу флота российского.

Через час на кораблях, участвующих в параде, прошли торжественные церемонии подъема военно-морских флагов и флагов расцвечивания.

В это же время под громогласные приветствия тысяч петербуржцев, заполонивших невские набережные, зажглись факелы на Ростральных колоннах, синхронно поднялись разводные пролеты четырех мостов – Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного, обозначая фарватер, а на Адмиралтейской набережной и Сенатской площади перед трибунами, сооруженными возле Медного всадника, в белоснежной форме выстроились парадные расчеты.

На сверкающих кабриолетах ЗИЛ принимающий парад главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Королев и командующий парадом – заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков объехали строй военных моряков и поздравили их с праздником.

Затем адмирал Королев на флагманском катере направился к Петропавловской крепости – первому фортификационному сооружению Северной столицы, где покоятся все российские императоры. Прямо на Комендантской пристани Петропавловки по видеосвязи главком ВМФ принял доклады командующих Северным, Тихоокеанским, Черноморским и Балтийским флотами, Каспийской флотилией, а также командира оперативного соединения кораблей в дальней морской зоне. О готовности к проведению Главного военно-морского парада в ознаменование Дня Военно-морского флота Владимир Королев доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

О начале парада возвестила, как и в Петровские времена, сигнальная пушка Петропавловской крепости. На адмиральском катере с бортовым номером 001 под президентским штандартом Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Владимир Королев обошли строй кораблей на Невском рейде между Троицким и Благовещенским мостами и поздравили моряков с праздником.

Выстроившиеся на палубах экипажи БДК "Минск", малого противолодочного корабля "Уренгой", ракетного катера "Димитровград", корвета "Стойкий", фрегата "Адмирал Макаров", дизель-электрической подводной лодки "Дмитров" отвечали на приветствие раскатистым троекратным "Ура!".

Завершив обход кораблей, президент в сопровождении министра обороны и главкома ВМФ поднялся на трибуну на Сенатской площади.

Чеканя шаг, по Адмиралтейской набережной вдоль строя военных моряков почетный караул пронес символ Главного морского парада – полотнище кормового Георгиевского флага линейного корабля "Азов". Трехмачтовый 74-пушечный парусник, нареченный в честь победы Петра I над турками в 1796 году, считался лучшим из серии линкоров. За участие в Наваринском сражении, в котором "Азов", получивший 153 пробоины, выиграл бой с пятью турецкими кораблями, 17 декабря 1827-го указом государя-мператора Николая I флагман был удостоен Георгиевского флага. Сегодня кормовой Георгиевский флаг линкора "Азов" поднят над Санкт-Петербургом на шпиле западной башни Адмиралтейства как символ побед русского флота.

Ко всем морякам и создателям морской техники разных поколений обратился Верховный главнокомандующий: "История России неразрывно связана с победами ее отважного, неустрашимого Военно-морского флота. Высокий статус страны как мощной морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей.

На протяжении столетий храбрость и стойкость российских моряков закалялись в боях. На море и на суше оттачивалось их ратное мастерство, укреплялись традиции уникального морского братства.

В годы Великой Отечественной флот насмерть стоял у берегов и морских рубежей Родины. Навечно в летописи Великой Победы битвы за Одессу и Севастополь, подвиги североморцев, легендарные рейды советских подлодок, оборона Ленинграда и неприступный Кронштадт.

Флот и преданность Отечеству неразделимы. Как говорил адмирал Нахимов, у моряка нет трудного или легкого пути, есть только один – славный.

И сегодня этим заветам верны все, кто служит в надводных и подводных силах, в морской авиации, береговых войсках, кто работает в кораблестроительной отрасли. Высокие нравственные и профессиональные качества были и остаются основой успешной службы на флоте, и они будут подкрепляться всемерной поддержкой государства.

Ракетный катер Чувашия во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин

Сегодня многое делается для развития и обновления Военно-морского флота. В строй вступают современные корабли, совершенствуется система боевой подготовки личного состава. Морское дело – это выбор сильных, волевых людей, способных бросить вызов стихии, тех, кто не мыслит себя без моря, без трудной и благородной службы Отечеству".

Торжественным маршем по Адмиралтейской набережной мимо трибун с флотоводцами и военачальниками, ветеранами флота, кораблестроителями прошли пешие парадные расчеты военных моряков.

Затем торжественное действо переместилось в акваторию Невы. Через разведенные мосты вдоль нарядно украшенных набережных, переполненных жителями и гостями города, мимо Эрмитажа, университета, Петропавловки, Летнего сада, крейсера "Аврора", оборонных предприятий Северной столицы вверх по течению Невы проследовали корабли и катера ВМФ, сформированные в тактические группы в соответствии с решаемыми задачами.

Открыли водную часть парада три быстроходных катера с флагами России, Министерства обороны и Военно-морского флота. Наши истоки символизировал ботик Петра I, размещенный на десантном катере, его сопровождал почетный караул моряков в костюмах петровской эпохи.

Тактическая группа противодиверсионных катеров "Грачонок", обеспечивавших безопасность Сочинской олимпиады, и патрульных "Раптор", развивающих скорость до 50 узлов, проследовала со знаменами прославленных соединений ВМФ времен Великой Отечественной войны, в том числе Киркенесской ордена Ушакова 1-й степени бригады охотников за подводными лодками Северного флота, Первой Севастопольской ордена Нахимова 1-й степени бригады торпедных катеров Черноморского флота, Первого и Второго гвардейских дивизионов бронекатеров Волжской военной флотилии и Первой ордена Ушакова 1-й степени бригады траления ЧФ.

Подразделение морской пехоты с бронетранспортером БТР-82 на парад доставил скоростной десантный катер Д-1442. Корабельную тральную группу представили рейдовый тральщик РТ-248, базовые БТ-115 и "Александр Обухов". Последний – уникальный корабль, корпус которого по инновационным технологиям полностью выполнен из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии.

Завершила невскую часть парада корабельная ударная группа ближней морской зоны – ракетный катер "Чувашия", МРК "Гейзер" и "Серпухов". Именно МРК проекта "Буян-М" из акватории Каспия за тысячи километров до цели произвели залп ракетами "Калибр" по бандформированиям ИГ, доказав необходимость и полезность "москитного" флота. Правда, Украина попыталась помешать строительству серии "Буянов", прекратив поставку двигателей. Но производство силовых установок достаточно быстро наладили Коломенский завод и петербургская "Звезда".

Далее почетные гости парада и тысячи зрителей на набережных с помощью Первого телеканала переместились на Кронштадтский рейд, где по главному морскому фарватеру кильватерным строем прошли корабли океанской зоны.

Впереди – противолодочная поисково-ударная группа: малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Казанец", а также БПК "Вице-адмирал Кулаков". За ней – ударная группа из кораблей нового поколения, разработанных и построенных в постсоветской России: корвет "Сообразительный" и фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Оба укомплектованы высокоточными "Калибрами" и "Ониксами" с возможностью поражения как морских, так и береговых целей, оснащены зенитно-ракетными комплексами "Полимент-Редут", мощным артиллерийским и минно-торпедным оружием. Тактическую группу десантных кораблей представили БДК "Александр Шабалин" и "Иван Грен", способный принять на борт до 380 человек морской пехоты и 36 единиц различной бронетехники. Тактическую группу подводных лодок составили ДЭПЛ "Владикавказ", недавно вернувшаяся в боевой состав СФ после среднего ремонта, и только что построенные для ЧФ субмарины "Великий Новгород" и "Колпино", вооруженные новейшими торпедами и "Калибрами". Замыкал строй ракетный крейсер "Маршал Устинов" с ударным комплексом Б-500. Проверенные и надежные корабли проекта 1164 служат на Севере, Черном море и Тихом океане, по очереди проходя модернизацию. Норматив экстренного приготовления к бою и походу этих богатырей – всего 12 минут.

Но, бесспорно, самые весомые участники парада – два крупнейших атомных ракетных крейсера – надводный "Петр Великий" и подводный "Дмитрий Донской". Когда эти исполины неспешно и с достоинством шли, огибая европейский континент, с Северного флота в Санкт-Петербург, до того крикливая антироссийская истерия в европейских странах вдруг сменилась жалобным повизгиванием. О судьбе этих замечательных кораблей говорили между собой и флотские офицеры на трибуне парада: "Вот бы их сохранить и перевооружить, а не резать на иголки. Силища-то какая!".

И действительно – из четырех кораблей проекта "Орлан" на ходу только "Петр Великий". "Адмирал Нахимов" готовится к модернизации, "Адмирал Ушаков" уже утилизирован, а "Адмирал Лазарев" ожидает своей участи чуть ли не с начала века.

Так же и с крупнейшими в мире подводными атомоходами 941 проекта "Акула" (по натовской классификации "Тайфун"). Как только уничтожили Советский Союз, "добренькие" американцы первым делом выделили деньги на утилизацию подводных лодок, в том числе "Акул". "Дмитрию Донскому" повезло: его переоборудовали для испытаний баллистических ракет "Булава". Судьба пяти других печальна. Правда, в резерве остаются еще "Архангельск" и "Северсталь", которым, по мнению моряков, можно и должно найти достойное применение.

Великой морской державе нужно больше кораблей океанской зоны, а у нас притормозилась работа не только по новому авианосцу, но даже по эсминцу перспективного проекта. К примеру, в Китае, который направил на Главный военно-морской парад России эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху", участвовавшие на Балтике в совместных учениях "Морское взаимодействие-2017", и собственный авианосец создали, и в год строят больше двух десятков кораблей 1 и 2-го ранга, вовсю используя российский опыт.

Свое мастерство продемонстрировала морская авиация. В параде участвовали боевые вертолеты корабельного базирования Ка-52К ("Катран"), ударные Ми-24, транспортно-боевые Ка-29 и Ми-8МТВ5, противолодочные Ка-27, амфибии Бе-12, противолодочные Ил-38Н "Новелла" и Ту-142М, транспортные Ан-140 и Ан-72, многофункциональные истребители МиГ-31Б, Су-27 и Су-30СМ, палубные МиГ-29К и Су-33, фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Ил-78 продемонстрировал дозаправку в воздухе противолодочного самолета Ту-142, а шестерка фронтовых штурмовиков Су-25БМ раскрасила небо в цвета российского триколора.

Завершился Главный военно-морской парад праздничным салютом кораблей на Кронштадтском рейде и в акватории Невы, а также батареи Петропавловской крепости. А затем все желающие получили возможность побывать на борту боевых кораблей. Праздник наполнил радостью и гордостью все улицы, площади, все концертные площадки Северной столицы.

Кроме Петербурга, парады прошли в военно-морских базах в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Астрахани – "столицах" соответственно Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. В общей сложности в них участвовало почти 200 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В Севастополе организовали военно-спортивный праздник с выставкой вооружения и военной техники. Парадный корабельный строй возглавил флагман ЧФ – ракетный крейсер "Москва", за ним выстроились дизельная подлодка "Старый Оскол", новейший фрегат "Адмирал Григорович", учебный корабль Балтфлота "Перекоп" и старейшее на флоте спасательное судно "Коммуна".

Во Владивостоке в акватории Амурского залива в параде участвовали четыре десятка кораблей ТОФ во главе с флагманом – ракетным крейсером "Варяг". Зрители и гости увидели БПК "Адмирал Трибуц", эсминец "Быстрый", подлодку "Комсомольск-на-Амуре", переданную флоту после ремонта в этом году, а также новейший корвет "Совершенный", на котором Андреевский флаг был поднят 20 июля.

В Североморске в Кольском заливе на парад выстроились три десятка кораблей. Среди них флагман Северного флота – ТАВКР "Адмирал Кузнецов", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орел", АПЛ "Обнинск" и ДЭПЛ "Калуга".

Балтийский флот на торжественное построение в Балтийске выставил более трех десятков кораблей во главе с эсминцем "Настойчивый" и полторы тысячи моряков. Жители и гости смогли посетить малый ракетный корабль "Зыбь" и малый противолодочный "Алексин".

В Астрахани боевые навыки по отражению ударов воздушного противника продемонстрировали экипажи МРК "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск".

Впервые в новейшей истории России наш ВМФ провел морской парад вблизи сирийских берегов. В пункте материально-технического обеспечения в Тартусе корабли нашей группировки во главе с фрегатом "Адмирал Эссен" прошли в парадном кильватерном строю. Поздравить моряков с праздником прилетели экипажи самолетов, несущих боевое дежурство на авиабазе "Хмеймим".

Таким образом, в минувшее воскресенье мы стали очевидцами новой традиции – ежегодно проводить Главный морской парад в столице российского флота Санкт-Петербурге и городе морской славы Кронштадте.

Именно на Невских берегах сосредоточен основной потенциал военно-морской науки, российского кораблестроения, военно-морского образования. В Граде Петровом под шпилем Адмиралтейства базируется Главное командование ВМФ России. Отсюда начинались великие экспедиции флота и беспримерные походы кораблей, здесь возник, развивался и сейчас возрождается Военно-морской флот.

Парад не бряцание оружием, но смотр достижений нашего ОПК, выправки воинов и в значительной степени – обороноспособности государства. Это и увидели очевидцы всех воскресных парадов, а благодаря телевидению – весь мир.

Андреевский флаг Источник: Газета.ру

Накануне дня ВМФ на верфях Северодвинска и Петербурга заложили три подводные лодки

Закладка корабля – всегда праздник, а уж подводных лодок – едва ли не самых сложнейших по конструкции и технологиям произведениям рук человеческих – тем более. Но самое приятное в нынешнем событии, что все три субмарины – серийные. То есть обновление флота поставлено на конвейер. Еще лет десять назад моряки и создатели морской техники об этом только мечтали. Универсальный атомный подводный крейсер "Ульяновск", строительство которого началось на Северном машиностроительном предприятии, станет седьмым в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень", спроектированных петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Первенец семейства "Ясеней" – "Северодвинск" уже три года в строю. "Казань" 31 марта 2017 года спущена на воду и проходит заводские испытания. Атомные подводные крейсеры "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" находятся в разной степени готовности. Лодки проекта "Ясень" водоизмещением свыше 13 тысяч тонн, погружающиеся на 600-метровую глубину и разгоняющиеся до 30 узлов, оказались чуть впереди аналогичных многоцелевых атомоходов из США. Они оснащены комплексом оружия, который помимо торпедных аппаратов включает и вертикальные пусковые установки крылатых ракет. Причем из одних и тех же установок и торпедных аппаратов штатно может применяться оружие разного назначения. К примеру, как для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, так и для поражения береговых целей большой дальности.

Дизель-электрические подводные лодки, заложенные на Адмиралтейских верфях Петербурга: "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", открывают серию из шести субмарин для ТОФ. Такой же "комплект" ДЭПЛ проекта 636.3 совсем недавно сдали для ЧФ. Когда еще до возвращения Крыма возникла острая необходимость обновить подлодки на Черном море, заказчики из ВМФ не стали испытывать судьбу с пока еще не доработанными новыми проектами, а выбрали полюбившуюся морякам грозную и невидимую для противника, весьма популярную еще с середины 80-х на мировом рынке вооружений "Варшавянку" (по классификации НАТО Improved Kilo). Субмарина водоизмещением 3950 тонн погружается на 300-метровую глубину, развивая под водой скорость 20 узлов. Запасов на борту хватает для полуторамесячных автономных походов на семь с половиной тысяч миль. При этом в модификации 636.3 улучшена скрытность – лодку не могут засечь на общем фоне моря даже самые чувствительные приборы. Оставаясь неслышимым, корабль получил неоспоримое преимущество – он способен нанести удар первым, в том числе мощными высокоточными ракетами "Калибр". В эффективности обновленного проекта весь мир убедился, когда черноморская ПЛ "Ростов-на-Дону" дала залп по целям в окрестностях сирийской Ракки, "столицы" ИГ. Поэтому после завершения "черноморской" серии было решено построить аналогичную для ТОФ.

Напутствуя адмиралтейцев, заместитель министра обороны России Юрий Борисов отметил: "В большой конкурентной борьбе в праве построить эти шесть замечательных дизельных подводных лодок для Тихоокеанского флота мы отдали пальму первенства именно Адмиралтейским верфям. Это великая честь и огромная ответственность, но я убежден, что вы с достоинством исполните эту обязанность, потому что научились стабильно, ритмично работать. Цикл лодки сокращается, строительство длится меньше трех лет, поэтому мы с удовольствием поднимем флаг ВМФ, когда в 2019 году вы будете сдавать нам эти первые два образца".

Генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков проинформировал, что на первом корабле, "Петропавловск-Камчатский", уже готовы блоки, проведены гидравлические испытания, и есть уверенность, что 25 ноября 2019 года он будет сдан ВМФ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже пообещал взять шефство над второй подлодкой: "Город Волхов с уникальной историей, именно на эту землю пришли Рюрик и Олег, оттуда пошло государство Российское, именно в городе Волхов была первая в стране ГЭС и первый алюминиевый комбинат, именно Волхов в тяжелейшие годы Ленинградской блокады держал связь с Большой землей, и недаром именно Волховский фронт совместно с Ленинградским прорывал блокаду. Я надеюсь, что лодка и экипаж с гордостью будут носить звание гордого Волхова".

По условиям контракта завершение строительства всей серии подводных лодок для ТОФ намечено на 2022 год. В реальности этих сроков никто не сомневается.

В преддверии Дня ВМФ на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" спущен на воду малый ракетный корабль проекта 22800, Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре передал ВМФ корвет "Совершенный" и вывел из цеха корвет "Громкий" проекта 20380. Одновременно с подводными лодками Адмиралтейские верфи продолжают возводить для ВМФ ледокол "Илья Муромец" и серию патрульных кораблей ледового класса. На Северной верфи сообщили, что строящиеся для ВМФ судно связи проекта 18280 "Иван Хурс" и судно тылового обеспечения "Эльбрус" передадут флоту до конца 2017 года.

Алексей Захарцев, собственный корреспондент "ВПК" (Санкт-Петербург)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 29 (693) за 2 августа 2017 года