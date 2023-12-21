Путин анонсировал постановку на боевое дежурство РК «Ярс» и «Авангард» до конца года

Путин: до конца года на боев дежурство заступят 15 РК «Ярс» и «Авангард»

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, заявил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов (РК) «Ярс» и «Авангард».

Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла.

«В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает баланс сил, стратегический баланс сил в мире», — отметил Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Российский лидер также добавил, что за текущий год уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ достиг 95%.

«Благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения и техники стратегических ядерных сил в целом доведен до 95%, а морской компоненты — практически до 100%», — заявил он.

Президент добавил, что модернизируется и авиасоставляющая стратегических сил России, отметив, что в этом году на вооружение поступило четыре ракетоносца Ту-160М.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании сообщил, что к настоящему времени в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение на РК «Авангард», продолжается оснащение комплексом «Ярс»

17 декабря в российском оборонном ведомстве сообщили, что межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области. Таким образом, Козельское ракетное соединение стало первым в составе РВСН, которое перевооружается на РК «Ярс».

«Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Он является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М».

За день до этого в Оренбургской области накануне Дня ракетных войск завершились работы по перевооружению Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард».

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком призван эффективно дополнить системы вооружения РВСН и расширить возможности группировки ракетных войск.