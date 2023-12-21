Войти
Известия.ru

Путин анонсировал постановку на боевое дежурство РК «Ярс» и «Авангард» до конца года

519
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Путин: до конца года на боев дежурство заступят 15 РК «Ярс» и «Авангард»

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, заявил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов (РК) «Ярс» и «Авангард».


Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла.

«В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает баланс сил, стратегический баланс сил в мире», — отметил Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Российский лидер также добавил, что за текущий год уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ достиг 95%.

«Благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения и техники стратегических ядерных сил в целом доведен до 95%, а морской компоненты — практически до 100%», — заявил он.

Президент добавил, что модернизируется и авиасоставляющая стратегических сил России, отметив, что в этом году на вооружение поступило четыре ракетоносца Ту-160М.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании сообщил, что к настоящему времени в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение на РК «Авангард», продолжается оснащение комплексом «Ярс»

17 декабря в российском оборонном ведомстве сообщили, что межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области. Таким образом, Козельское ракетное соединение стало первым в составе РВСН, которое перевооружается на РК «Ярс».

«Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Он является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М».


За день до этого в Оренбургской области накануне Дня ракетных войск завершились работы по перевооружению Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард».

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком призван эффективно дополнить системы вооружения РВСН и расширить возможности группировки ракетных войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-12М2
РС-24 Ярс
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
26.12.2022
Вам «Сармат»: какие ракеты защищают Россию и весь мир
22.12.2020
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
21.12.2020
«Мертвая рука» на красной кнопке
17.04.2020
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 17:39
  • 57575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества