"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении

Путин: гиперзвуковое оружие есть только у России

Доля современного вооружения в российской ядерной триаде достигла 82%, а гиперзвуковое оружие есть только у Москвы, сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. О ключевых заявлениях и главных итогах мероприятия - военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

24 декабря в Национальном центре управления обороной состоялось расширенное заседание коллегии Минобороны России. В открытой части с вступительным словом выступил президент Владимир Путин. Затем доклад об итогах деятельности ВС РФ в 2019 году и задачах на 2020 год сделал министр обороны Сергей Шойгу.

На мероприятии присутствовал весь цвет российской светской и церковной властей - от руководителей обеих палат Федерального Собрания России до патриарха Московского и всея Руси, а также представителей других религиозных конфессий. Свободных мест в конференц-зале не было.

В своем вступительном слове глава российского государства Владимир Путин особое внимание обратил на состояние отечественных стратегических ядерных сил.

Президент России заявил, что "доля современного вооружения в ядерной триаде достигла 82%, в РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард".

Путин назвал его оружием будущего, способным преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону.

"Мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы. Имею в виду перевооружение частей РВСН на современные комплексы "Авангард" и "Ярс", а морских ядерных сил - на подводные ракетоносцы класса "Борей А", - добавил глава государства.

"И, разумеется, будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников" - особо подчеркнул президент.

В 2019 году авиационные стратегические ядерные силы ВС РФ получили один стратегический бомбардировщик Ту-160, четыре самолета Ту-95МС были модернизированы до уровня Ту-95МСМ.

Завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир". В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Первый полк "Авангарда" заступит на боевое дежурство на этой неделе. Еще три ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Российские военные в настоящее время ведут подготовку к летным испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". На боевое дежурство эту систему планируется поставить в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в 2019 году, президент России отметил, что за этот период произошло много качественных и системных изменений. Он констатировал, что важные шаги были сделаны в совершенствовании систем взаимодействия и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, прежде всего за счет внедрения новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации. Президент напомнил, что год назад говорил о необходимости сокращения времени принятия решений во всех звеньях Вооруженных сил.

"Результат есть. Благодаря применению передовых технологий, интегрированных решений и новых алгоритмов удалось улучшить характеристики и повысить возможности систем управления Вооруженными силами", - подчеркнул он, добавив, что действовавшие ранее образцы вооружений и техники Воздушно-космических сил, ВМФ и в других видах и родах войск последовательно заменяются на современные.

"Так, ядерные силы убедительно показали возросшие возможности на учениях "Гром-2019". Флот и Дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учения "Океанский щит", а на маневрах "Центр-2019" были впервые апробированы слаженные совместные действия национальных вооруженных формирований сразу с восемью государствами по решению антитеррористических задач",

- уточнил президент России.

Российская военная техника должна превосходить зарубежные аналоги, "шахматная ничья" в этом вопросе недопустима, заявил Владимир Путин.

В частности, он рассказал, что только что на выставке вооружений некоторые представители российского ОПК ему с гордостью докладывали, что "такая-то и такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам".

"Она всегда должна быть лучше! Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства", - сказал президент. Он отметил, что Россия способна этого добиваться и уже добивается на ключевых направлениях развития вооружений, поэтому "так нужно по всем компонентам работать".

Глава государства обратил внимание на тот факт, что в сфере создания перспективного вооружения и военной техники СССР всегда отставал на несколько лет от Соединенных Штатов. В частности, это касалось разработки ядерного оружия и средств его доставки - межконтинентальных баллистических ракет, стратегической авиации, ракетных подводных лодок стратегического назначения.

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас",

- подчеркнул президент России и указал на такие образцы отечественного вооружения, как крылатую ракету глобальной дальности с ядерным двигателем "Буревестник", боевой лазерный комплекс "Пересвет" и беспилотный подводный аппарат "Посейдон". К примеру, комплексом "Пересвет" уже прикрыто пять позиционных районов ракетных дивизий Ракетных войск стратегического назначения.

В своем докладе об итогах деятельности ВС РФ в 2019 году и задачах на 2020 год министр обороны Сергей Шойгу отметил, что ВКС России в 2020 году получат 106 современных самолетов, вертолетов и БЛА, а также четыре полковых комплекта ЗРС С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов ЗРПК "Панцирь", а ВМФ России в 2020 году должен получить 14 кораблей и катеров, три подлодки, 18 катеров и судов обеспечения, один береговой ракетный комплекс "Бал". Также в интересах Вооруженных сил в следующем году будет запущен четвертый космический аппарат Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении.

По окончании открытой части заседания коллегии Минобороны Путин наградил государственными наградами Северный флот, командование Дальней авиации и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач награждены орденом Ушакова - Краснознаменный Северный флот, орденом Суворова - командование Дальней авиации, орденом Кутузова - 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк.

Михаил Ходаренок