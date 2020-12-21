«Мертвая рука» на красной кнопке

Завершилась масштабная тренировка сил ядерного сдерживания

Две атомные подводные лодки, расчеты Ракетных войск стратегического назначения и несколько дальних бомбардировщиков приняли участие в масштабной проверке управления стратегическими ядерными силами. Атомный ракетный крейсер проекта 955 «Владимир Мономах» впервые в истории произвел залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря по полигону Чижа под Архангельском. Были запущены еще две машины – морская «Синева» из Баренцева моря и сухопутный «Ярс» с полигона Плесецка по мишенному полю на Камчатке. Кроме того, были выпущены две крылатые ракеты Х-555 и Х-101 с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС по целям на полигоне Пембой под Воркутой.

Проверки стратегических ядерных сил проводятся регулярно, и каждый раз Москва демонстрирует все более масштабный подход к их проведению. Подводный крейсер последнего поколения «Владимира Мономах» никогда не стрелял с востока на запад.

Сложность операции в том, что запуск ракет экипаж проводит в движении на глубине более 50 м. В момент пуска от срабатывания пороховых аккумуляторов, выбрасывающих ракеты из пусковых шахт, которые затапливаются водой, лодка проседает в морской глубине на десятки метров. Удержать ее на заданном горизонте сродни высшему пилотажу в авиации.

Если судить по опубликованным Минобороны видеороликам, экипаж ракетоносца справился с этой задачей блестяще. Ракеты «Булава» с минимальным интервалом – буквально одна за одной – стартовали из-под воды. Как отмечают в военном ведомстве, в расчетное время имитаторы боевых блоков поразили цели «в заданном районе боевого поля Чижа».

Подобные тестовые ракетные залпы российские моряки проводили всего несколько раз. В 2018 году его провел крейсер 955 проекта «Юрий Долгорукий» из Баренцева моря в сторону полигона Кура. Еще раньше, в 1991 году, это сделал крейсер проекта 667 БДРМ типа «Дельфин» –«Новомосковск». Всего за полторы минуты он выпустил весь боекомплект из 16 баллистических ракет РСМ-54 «Скиф». Операция получила кодовое наименование «Бегемот».

В ходе прошедших на этой неделе учений аналогичный корабль Северного флота «Карелия» также провел тестовый пуск модернизированного «Скифа» – ракеты «Синева». Это одна из самых эффективных стратегических машин в своем классе по критерию «масса ракеты к забрасываемому весу». При своих 40 т она доставляет на расстояние более 11 тыс. км до 10 ядерных боеголовок. В ходе учений «Стабильность-2008» ею был установлен мировой рекорд дальности полета в 11,5 тыс. км.

Замдиректора Института США и Канады РАН, бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России, генерал-майор в отставке Павел Золотарев в разговоре с «НВО» высказал мнение, что прошедшая тренировка стратегических ядерных сил была связана с проверкой работы автоматической системы управления СЯС «Периметр», которую на Западе называют «Мертвая рука». Ее особенность состоит в следующем: если первым ядерным ударом американцам удастся уничтожить все политическое руководство Российской Федерации, в дело вступит искусственный интеллект, который самостоятельно примет решение о нанесении ответного ядерного удара по США.

Судить о том, что именно такой сценарий отрабатывался в ходе прошедшей проверки, можно только по косвенным признакам. Например, Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Оборонно-промышленного комплекса сообщил о создании в России «нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами». Кроме того, он рассказал о значительном расширении аналитических и оперативных возможностей систем управления стратегическими ядерными силами.

По его словам, «существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки». Путин добавил, что также «возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость». «Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения», – подчеркнул президент.

Второй момент, на которой стоит обратить внимание, это доклад министра обороны Сергея Шойгу президенту России по итогам прошедшей проверки СЯС. В нем специально было подчеркнуто, что стрельба двух подводных ракетоносцев, стратегических бомбардировщиков и боевого расчета РВСН стали «завершающим этапом тренировки по управлению СЯС».

За последние годы в области обновления ракетных вооружений Россия действительно сделала очень много. Владимир Путин как-то сообщал, что из 20 трлн руб., потраченных на перевооружения армии, каждый пятый рубль шел именно на модернизацию стратегических вооружений. Помимо этих средств была отдельно принята программа по модернизации предприятий, занятых в создании ракетной техники. А это еще не менее 5 млрд руб. Итог процесса – увеличение производства баллистических ракет с 10 штук в год для всех ядерных сил сдерживания России до нескольких десятков. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, только до конца этого года на боевое дежурство заступят три полка межконтинентальных баллистических ракет. Это приблизительно 30 новых ракет. Благодаря этому доля современных комплексов будет доведена в РВСН до 81%. А к 2024 году в войсках он должен составить 100%. Таким образом, войска «перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства».

По данным сайта «Стратегическое ядерное вооружение России», на начало 2020 года на вооружении РВСН предположительно находилось 320 ракетных комплексов (в 2017-м их было 286. – «НВО») пяти различных типов. Это моноблочные ракеты «Тополь» – 45 штук в Барнауле и Выползово, Р-36МУТТХ «Воевода» («Сатана») – 46 в поселках Домбаровский и Ужур, две УР-100НУТТХ с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» плюс 229 самых современных машин комплексов «Тополь-М» и «Ярс» шахтного и мобильного базирования – в Тейково, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Йошкар-Оле, Иркутске и Барнауле. Итого – 1181 развернутый ядерный боезаряд (по договору СНВ-3 мы можем иметь их не более 1550 штук).

Из всей этой группировки только ракеты «Воевода» и «Тополь» можно считать советскими. Их производство шло с 1985 по 1992 год. В настоящее время на вооружении РВСН 46 «Воевод» и 45 «Тополей». Сергей Каракаев в одном из недавних интервью заявлял, что их будут менять поэтапно на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и новую тяжелую баллистическую ракету «Сармат».

Не менее масштабно проходит обновление и морской группировки СЯС. Залповая стрельба АПЛ «Владимир Мономах» и пуск с борта подводной лодки «Карелия» показал готовность морской компоненты к немедленному ее применению. В составе Военно-морского флота сегодня находится 10 стратегических ракетоносцев. Стоящие на них ракеты способны нести до 656 ядерных боезарядов. В составе Северного флота пять ракетоносцев проекта 667БДРМ (Delta IV) оснащены 80 пусковыми установками ракет Р-29РМ «Синева/Лайнер» и один ракетоносец 955 проекта с 16 ракетами «Булава». На Тихоокеанском флоте базируется один ракетоносец 667БДР (Delta III) с 16 ракетами Р-29Р на борту и два ракетоносца проекта 955 с ракетами «Булава».

В перспективе флот ожидает замена этой группировки на новые субмарины типа «Борей». В настоящее время на Северодвинском машиностроительном предприятии «Севмаш» в различной степени готовности находятся подводные лодки обновленного проекта 955А «Борей-А»: «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Ожидается, что они будут построены и переданы флоту до 2024 года.

Дмитрий Литовкин