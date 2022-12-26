Вам «Сармат»: какие ракеты защищают Россию и весь мир

Отечественную ядерную триаду ждут большие перемены

Президент Владимир Путин 21 декабря на коллегии российского военного ведомства напомнил, что боеготовность ядерной триады — это главная гарантия сохранения суверенитета и территориальной целостности России да и в целом баланса сил в мире. Следом министр обороны Сергей Шойгу объявил планы по развитию сил ядерного сдерживания. Работы по их совершенствованию были названы приоритетными. В том, как изменится российская ядерная триада, какие новые системы она получает и какие возможности обретет в ближайшие годы, разбирались «Известия».

Три компонента

Президент России Владимир Путин 21 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны России подчеркнул, что ядерная триада остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.

— Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире, — заявил глава государства.

Испытание баллистической ракеты «Сармат» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Стратегические ядерные силы сдерживания (СЯС) включают в свой состав три вида систем вооружений. Собственно, из них и состоит так называемая триада: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования, атомные подводные лодки-ракетоносцы с баллистическими ракетами и дальние бомбардировщики-ракетоносцы.

Последние 15–20 лет в России ведётся непрерывное перевооружение сил ядерного сдерживания. В ближайшие два-три года, вероятно, оно может полностью завершиться. Если в 2019 году президент Владимир Путин сообщал, что доля современных боевых систем в составе стратегических сил составляет 82%, то сейчас, по словам главы государства, этот показатель уже превысил 91%. Какова же структура современной российской ядерной триады и что в ней развивали в последние годы?

Сухопутная основа

Россия — крупнейшая континентальная держава, поэтому основным и самым массовым видом СЯС в ней остаются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). На их вооружении находятся шахтные и мобильные ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). К ним относятся те, что имеют дальность полета более 5500 км.

В состав современных РВСН входит три ракетные армии со штабами во Владимире, Омске и Оренбурге, которые, в свою очередь, объединяют 12 ракетных дивизий.

Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 «Ярс» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На вооружении РВСН состоит несколько ракетных комплексов. Самой массовой МБР сегодня стали твердотопливные РС-24 «Ярс». Всего на боевом дежурстве стоит около 200 «Ярсов» мобильного и шахтного базирования. Каждый из них имеет дальность действия до 12 тыс. км и несет в разделяющейся головной части от трех до шести боевых блоков с индивидуальным наведением на цель.

«Ярсы» созданы одним из лидеров российского ВПК — Московским институтом теплотехники — и сегодня считаются одними из самых эффективных и практичных твердотопливных МБР в мире.

Кроме РС-24 «Ярс» в полках РВСН есть и предыдущая модификация твердотопливной ракеты разработки МИТ — «Тополь-М». 60 шахтных и 18 мобильных «Тополей-М» были развернуты в составе РВСН с 1997-го по 2012 год и вполне соответствуют современному уровню. Практически не осталось к 2022 году старых мобильных «Тополей», оснащение которыми проходило еще в советские годы.

Тяжелые жидкостные МБР Р-36М2 «Воевода» в количестве около 40 единиц планируется снять с боевого дежурства и заменить самыми современными ракетами РС-28 «Сармат» в ближайшие несколько лет. Именно эти «Воеводы» составляют основной костяк «старых» ракетных комплексов в составе РВСН. Действительно, они были произведены в конце 1980-х и в самом начале 1990-х годов. Их срок службы неоднократно продлевался по специальным программам, но теперь пришла пора заменить одну самую мощную ракету в мире на другую, еще более совершенную.

У будущего флагмана стратегических ядерных сил «Сармата» нет аналогов в мире. Ракета имеет неограниченную дальность действия и уникальные возможности по боевой нагрузке и преодолению противоракетной обороны (ПРО). Можно предположить, что будет развернуто не менее 50 «Сарматов» в ракетных соединениях в Ужуре (Красноярский край) и в Домбаровском (Оренбургская область).

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Еще одной новинкой для РВСН стал уникальный гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», в основе которого ракета-носитель УР-100НУТТХ. В декабре 2022 года начато развертывание уже второго полка «Авангардов». Их гиперзвуковые управляемые боевые части не по зубам никакой современной ПРО.

Как будет развиваться РВСН дальше? Программа номер один на сегодня — «Сармат». Его летные испытания начались успешным пуском 20 апреля 2022 года и будут продолжены в 2023-м. Кроме того, будет продолжено развертывание «Авангардов», а Московский институт теплотехники, вероятно, будет создавать новые, еще более эффективные модификации комплексов «Ярс».

На море и в воздухе

Второй компонент триады — стратегические ядерные ракеты подводного базирования. Сегодня этот вид представлен двумя большими семействами МБР. Главная из них — новейшая твердотопливная «Булава», которая также разработана МИТ. Она несет несколько боеголовок на дальность до 9300 км. Такими уже оснащены шесть атомных подводных ракетоносцев семейства «Борей» в составе Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России. Каждый из них несет 16 МБР, на них может быть по шесть боеголовок. В ближайшие годы флот должен получить еще несколько аналогичных субмарин.

Одновременно с новейшими «Бореями» проекта 955А в составе флота остаются и все еще соответствующие современным требованиям пять подводных лодок-носителей предыдущего поколения проекта 667БДРМ «Дельфин». Каждая из них несет 16 жидкостных межконтинентальных ракет Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Эти ракеты разработаны Государственным ракетным центром имени Макеева в Миассе и остаются одними из самых совершенных в мире жидкостных ракет. На 11 тыс. км они несут от 4 до 10 боеголовок разной мощности. Лодки-носители проекта 667БДРМ после модернизаций последних лет могут прослужить в составе стратегических сил как минимум до конца 2020-х годов.

Подводный крейсер, с которого производится запуск ракет «Булава» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Наконец, третий компонент триады — дальняя авиация Воздушно-космических сил России, на вооружении которой около 60 турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Каждый из них может нести от 6 до 16 крылатых ракет дальнего действия типа Х-55СМ или Х-102 с термоядерными боевыми частями. По опыту применения в Сирии и в специальной военной операции, нам уже знакомы неядерные варианты этих ракет — Х-555 и Х-101.

Сверхзвуковой многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой геометрией крыла мог бы выполнять прорыв ПВО противника на малых высотах, но современные крылатые ракеты Х-102 обладают такой дальностью действия, что делает эту возможность невостребованной. Каждый Ту-160 несет на многопозиционных барабанных пусковых установках 12 крылатых ракет. Боевой радиус комплекса «самолет – крылатая ракета» без дозаправки составляет более 9 тыс. км — это позволяет поражать почти любые цели на территории потенциальных противников.

Сверхзвуковых Ту-160 в составе дальней авиации — чуть больше 15 единиц. Имеющиеся самолеты проходят модернизацию по стандарту Ту-160М, разворачивается и производство новых Ту-160М2.

Совершенно новым самолетом-носителем дальней авиации станет новейший ПАК ДА, известный также как изделие 80. Этот перспективный авиационный комплекс дальней авиации, разрабатывающийся в КБ имени Туполева, должен совершить первый полет до 2025 года. В течение ближайших 10–15 лет именно ПАК ДА станет, вероятно, единым самолетом дальней авиации и заменит собой все остальные машины. Конечно, это будет самый совершенный и самый современный летательный аппарат с межконтинентальной дальностью полета, большой массой полезной нагрузки и со сниженной радиолокационной заметностью. ПАК ДА прослужит и значительную часть второй половины XXI века.

Получается, по всем трем компонентам нашей ядерной триады сейчас в самом разгаре или близки к завершению работы по переоснащению на самые современные и совершенные средства ответного ракетно-ядерного удара.

Дмитрий Корнев