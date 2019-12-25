На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу

ЦАМТО, 24 декабря. В Национальном центре управления обороной страны 24 декабря состоялось расширенное заседание Коллегии Минобороны, в ходе которого были подведены итоги деятельности ВС в 2019 году и определены задачи на очередной период.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин.

С докладом на заседании Коллегии выступил также Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Ниже выступление С.Шойгу приведено в изложении пресс-службы Минобороны.

Глава военного ведомства обратил внимание присутствующих на тот факт, что военно-политическая обстановка в этом году характеризовалась дальнейшим наращиванием военной силы" и привел в подтверждение своих слов конкретные примеры.

Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти 750 миллиардов долларов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз.

Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США "четыре по тридцать". Предполагается в тридцатисуточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному – 76%, по морскому – 93%. "По нашей оценке, полная реализация концепции "четыре по тридцать" возможна уже к 2022 году", – заявил Министр обороны.

Готовность самолетов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов.

В Прибалтике развернуты американские РЛС ПВО по обнаружению воздушных целей. Они позволяют контролировать наше воздушное пространство на глубину до 450 км.

Ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность.

По сравнению с прошлым годом вблизи российских границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24% – морской.

Проведенные Пентагоном в августе и декабре испытания ракет средней дальности подтверждают факт разработки США ракетных систем, запрещенных Договором о РСМД, в период его действия.

Следующим шагом логично станет развертывание таких ракет в Европе и на Востоке. Также со стороны США нет определенности по дальнейшей судьбе Договора о СНВ и Договора по открытому небу.

"Не втягиваясь в гонку вооружений, но учитывая угрозы, Министерство обороны и оборонно-промышленный комплекс продолжали выполнение планов, утвержденных Верховным Главнокомандующим, по переоснащению Вооруженных Сил и повышению их качественного состояния", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Переходя к теме, связанной с перевооружением армии и флота, глава военного ведомства отметил, что "все мероприятия, предусмотренные Планом деятельности Министерства обороны и государственным оборонным заказом 2019 года, выполнены". Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Поступление в войска более 6500 единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%.

Выполняется поручение Президента Российской Федерации по оснащению стратегических ядерных сил принципиально новыми ударными системами.

Уровень современности в Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76%, а в ядерной триаде составляет 82%.

На этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.

Еще три ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Завершено развертывание лазерных установок "Пересвет". С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН.

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами.

Успешно завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир".

Виды и рода войск Вооруженных Сил в этом году получили 624 единицы танков и других боевых бронированных машин, 143 современных самолета и вертолета, 13 космических аппаратов, одну подводную лодку, 8 надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, 4 береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион", более 10 тысяч единиц современной техники связи.

Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс "Искандер".

Осуществлен запуск третьего космического аппарата "Купол" Единой космической системы. Она успешно выполняет задачи опытно-боевого дежурства.

Выполнены практические полеты экспериментального разведывательно-ударного беспилотного комплекса большой дальности "Охотник", превосходящего зарубежные аналоги.

С 1 декабря на боевое дежурство заступила уникальная РЛС загоризонтного обнаружения. Она способна вскрывать массовые взлеты авиации и пуски крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.

Заключены долгосрочные контракты на поставку в Воздушно-космические силы 76 самолетов Су-57 и более 200 современных боевых вертолетов. Это позволило снизить закупочные цены на 20% и гарантировать загрузку предприятий до 2028 года.

Впервые в современной истории России для Военно-Морского Флота одновременно ведется строительство 22 кораблей дальней морской зоны. В текущем году заложено пять кораблей, в следующем будет еще восемь.

Решаются вопросы сокращения сроков их строительства и оснащения высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В Сирии в боевой работе проверили вертолет Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат "Иноходец" в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57.

Перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт военной техники позволили повысить уровень исправности в Вооруженных Силах до 95%.

В то же время, остро стоит вопрос с исправностью учебной авиации, в которой она составляет 58%, а по самолетам Як-130 – 56%. Принимаются активные меры по исправлению ситуации.

Завершены в полном объеме мероприятия по передаче 107 ремонтных предприятий в ОПК и государственную корпорацию "Ростех".

Принципиально новые технологии и образцы вооружения, разработанные в военном технополисе "ЭРА", уже применяются в повседневной деятельности войск.

Свою эффективность показали четыре научно-производственные роты. "Эту практику считаем необходимым распространять на все оборонные предприятия", – сказал Министр обороны.

Уникальными исследованиями в оборонной сфере занимаются военнослужащие 17 научных рот. Ими внедрено 1584 разработки, зарегистрировано 135 изобретений. После службы 912 из них стали офицерами или получили работу на предприятиях ОПК.

За пять лет функционирования Национального центра управления обороной суммарная производительность его вычислительных средств увеличена в восемь раз. Объем хранимых защищенных данных возрос в 16 раз, что позволяет контролировать все виды деятельности Вооруженных Сил – начиная с повседневной и заканчивая боевым управлением. Центр также в полном объеме осуществляет круглосуточный мониторинг выполнения гособоронзаказа.

Для повышения эффективности исполнения гособоронзаказа в рамках единой информационной системы расчетов по ГОЗ применяется методика раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности исполнителей ГОЗ.

Это позволило сократить дебиторскую задолженность в два с половиной раза, снизить цены на вооружение и технику, повысить объем их поставок в войска.

Решения по перевооружению армии и флота, принятые Верховным Главнокомандующим на совещаниях в Сочи, выполняются без срывов.

Уточнен типаж вооружения и техники, снижены закупочные цены, функционирует Единая информационная система контроля гособоронзаказа.

В то же время на фоне ежегодно растущих расходов США и других стран военный бюджет России на протяжении нескольких лет остается практически неизменным.

"Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем – на восьмом, а в следующем будем уже на девятом. При этом сохраняются набранные темпы перевооружения войск, создания современной военной инфраструктуры, а также решения задач социальной защищенности военнослужащих", – подчеркнул Министр обороны.

Особое внимание в своем докладе Сергей Шойгу уделил повышению готовности войск к выполнению задач по предназначению.

Возрос уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава. Всего за год в Вооруженных Силах было проведено свыше 18 с половиной тысяч учений и тренировок различного уровня.

Выполнена задача по увеличению показателей налета и наплаванности.

Проведены две внезапные комплексные проверки боевой готовности с участием военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил.

Самым масштабным мероприятием подготовки войск стало стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019". К нему привлекались воинские формирования семи иностранных государств ОДКБ и ШОС.

Военно-Морским Флотом проведено межвидовое учение "Океанский щит". Созданная группировка продемонстрировала способность эффективно выполнять задачи по защите национальных интересов в акваториях Балтийского, Северного морей и в северо-восточной части Атлантического океана.

С каждым годом возрастает интерес зарубежных стран к Армейским международным играм, ставшим важнейшей составной частью боевой подготовки. Конкурсы Игр проводились уже в десяти странах с участием команд из 39 государств. Впервые – на территории Индии, Узбекистана и Монголии.

Для повышения уровня боевой подготовки войск и проведения Игр за пять лет дополнительно модернизировано 82 полигона.

Проведено 42 учения с зарубежными коллегами. Наиболее значимыми из них стали российско-китайское учение "Морское взаимодействие" и российско-индийское – "Индра".

Продолжается формирование профессиональной армии. Синхронно с поступлением в войска технологически сложного вооружения увеличивается количество контрактников, подготовленных для ее эксплуатации и боевого применения. При этом пропорционально снижается потребность в призыве граждан на военную службу.

В этом году проведена аттестация всех контрактников, в ходе которой выявлены и уволены профессионально непригодные военнослужащие.

"Продолжаем повышать требования к отбору и уровню подготовки контрактников. В настоящее время более 70% из них имеют профессиональное образование. Одновременно осуществляется их материальное стимулирование и улучшение условий службы", – отметил Министр обороны.

В 2019 году в войска направлено более 14 тысяч офицеров-выпускников. Это уже второй полноценный выпуск из вузов. Система военного образования вышла на требуемую емкость подготовки и в состоянии обеспечить потребность армии в квалифицированных военных кадрах.

Уровень укомплектованности офицерами доведен до 95%. Их средний возраст составляет 35 лет. Офицерский корпус отличают высокие морально-волевые качества и профессионализм. Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% ВМФ, 98% военной полиции, 78% инженерных войск.

Поддерживается высокий конкурс в военные вузы. В этом году он доходил до 18 человек на место.

Наращивается электронная образовательная среда. За три года количество базовых электронных учебников увеличено в три раза.

Принятые Президентом Российской Федерации решения по индексации денежного довольствия поддерживают его размер на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики.

Также предусматривается ежегодная индексация военных пенсий.

Поставленная Верховным Главнокомандующим задача по обеспечению местами в детских садах и трудоустройству жен военнослужащих, как и в прошлом году, полностью выполнена.

Почти 5000 детей военнослужащих пошли в дошкольные учреждения, устроены на работу более 900 жен. Этот вопрос для Минобороны остается приоритетным.

В текущем году 15,5 тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь. За три года уровень заболеваемости военнослужащих снизился на 15%, а по наиболее актуальной патологии – болезням органов дыхания – на 23%.

Для военнослужащих отдаленных гарнизонов проведено 765 экстренных и плановых телемедицинских консультаций.

Что касается обустройства войск, то все запланированные мероприятия в этой сфере выполнены в полном объеме.

Завершены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 3750 зданий и сооружений общей площадью 3,5 млн. кв. м. Возведение инфраструктуры осуществлялось синхронно со сроками поступления в войска вооружения и военной техники.

75% всех объектов строится по типовым проектам, что позволяет сократить вдвое сроки и снизить стоимость проектных работ.

Всего в интересах сил и средств ядерного сдерживания в текущем году построено более 650 зданий и сооружений.

Завершена реконструкция 19 аэродромов, на них введено в эксплуатацию более 230 зданий и сооружений.

За пять лет на космодроме Плесецк построены два стартовых комплекса для ракет легкого и тяжелого классов семейства "Ангара", проведена реконструкция стартового комплекса для ракет "Союз-2".

С новых стартов, введенных в этом году, проведены первые пуски.

Идет строительство объектов Каспийской флотилии.

В военных медицинских учреждениях завершено строительство более 100 зданий и сооружений. Продолжено возведение военных госпиталей в Пензе, Южно-Сахалинске и Владикавказе.

Из необходимых 140 лечебных учреждений до 2030 года осталось построить 23. В том числе в следующем году – девять.

В полном объеме выполнена программа создания сети президентских кадетских училищ. Завершающим этапом стал ввод в этом году такого учебного заведения в Кемерово. В Санкт-Петербурге приступил к работе филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны.

В следующем году будет открыт филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, чем завершится развитие данной филиальной сети.

Начали работу спортивный комплекс в Уссурийском суворовском училище и ледовый дворец в Нахимовском военно-морском училище. Всего в Вооруженных Силах действуют более 50 ледовых катков и столько же бассейнов.

Всего требуется 55 бассейнов, до 2025 года осталось построить четыре. Такие же показатели будут достигнуты и по ледовым каткам.

Отдельно остановился Министр обороны на вопросе, касающемся обеспечения военнослужащих жильем. <…>

Ввод в строй первого производственно-логистического комплекса "Нара" позволил расформировать семь неперспективных, устаревших баз и складов. За счет привлечения частных инвестиций началось строительство ПЛК в Архангельске, а в следующем году предусматривается в Севастополе и Владивостоке.

Все ракеты и боеприпасы с 79 объектов хранения, дислоцированных в черте населенных пунктов и вблизи опасных производств, были выведены и размещены во вновь построенных современных хранилищах.

Нефтяными компаниями за собственные средства на аэродромах Вооруженных Сил введено в эксплуатацию 12 топливозаправочных комплексов, осуществляется строительство еще пяти.

Общий объем инвестиций нефтяных компаний уже составил 18 миллиардов рублей. В 2020 году ими будет проинвестировано три миллиарда рублей.

Во исполнение поручения Верховного Главнокомандующего для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали от Тынды до Комсомольска-на-Амуре Министерством обороны совместно с Администрацией Президента прорабатывается вопрос создания пяти железнодорожных бригад вне численности Вооруженных Сил.

Продолжается развитие объектов военной инфраструктуры в Арктике. Всего с использованием инновационных технологий построено 590 объектов общей площадью более 720 тысяч кв. м.

Для размещения подразделений дивизии ПВО Северного флота в Тикси завершено возведение первоочередных объектов военного городка общей площадью 4600 кв. м.

На о. Земля Александры в полном объеме обустроен военный городок Нагурская. В пос. Белушья Губа архипелага Новая Земля завершена реконструкция школы, которая обеспечила комфортные условия обучения для всех детей военнослужащих.

С опережением графика на один год выполнены мероприятия по ликвидации экологического ущерба Арктике на территориях размещения войск. Очищено более 113 тысяч кв. км. Собрано 23 тысячи тонн металлолома, 18 тысяч 600 тонн – вывезено.

На архипелаге Новая Земля методом подрыва утилизированы 453 здания, подлежащие сносу.

В следующем году мероприятия по экологической очистке будут продолжены на мысе Марре-Сале, архипелаге Новая Земля, островах Кильдин и Врангеля.

Продолжается реализация программы "Эффективная армия". За шесть лет добились сокращения дефицита базовых показателей по статьям материально-технического и коммунального обеспечения в условиях постоянного повышения цен на эти услуги, что позволило в полной мере выполнять возложенные на Министерство обороны задачи.

Системный подход к подготовке и проведению отопительных периодов позволил в шесть с половиной раз уменьшить количество аварийных ситуаций.

Совместно с "НОВАТЕК" и другими коммерческими компаниями реализуется пилотный проект по перевооружению котельных на сжиженный газ. Ожидаемая годовая экономия только от четырех котельных составит 370 миллионов рублей.

Передано в собственность субъектов Российской Федерации 32 тысячи объектов, не востребованных Министерством обороны, что позволило сократить собственные расходы на их содержание на 3 миллиарда 700 миллионов рублей.

Прозвучала в выступлении Министра обороны и тема, связанная с выполнением задач за рубежом.

Для обеспечения военного присутствия в стратегически важных районах в текущем году осуществлено 48 полетов стратегических ракетоносцев.

В июле впервые выполнено совместное патрулирование российских и китайских стратегических бомбардировщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В октябре ракетоносцы Ту-160 совершили полеты с использованием аэродромов в ЮАР.

Кораблями ВМФ России выполнено 111 походов в Арктическую зону, Центральную и Северную Атлантику, бассейн Карибского моря, а также в пиратоопасные районы Аденского залива. Российские корабли также принимали активное участие в совместных учениях в Юго-Восточной Азии и Индийском океане.

Российские военнослужащие выступают гарантом сохранения мира в Сирии.

Авиация ВКС России в настоящее время совершает в среднем 2–3 вылета в сутки для веденияразведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований. Министр обороны напомнил, что в 2015–2017 годах при проведении операции российская авиация выполняла в среднем 80–90 боевых вылетов в сутки.

Всего в Сирии было апробировано 359 образцов современного вооружения.

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон провели более 2000 гуманитарных операций.

Военные медики оказали помощь 109 тысячам мирных жителей.

Сирийские власти при активном участии российских военнослужащих реализуют масштабную Программу по восстановлению мирной жизни и возвращению беженцев. Всего с 2015 года в места прежнего проживания вернулось около двух миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Сегодня в местах дислокации российской группировки войск в Сирии развернута современная военная и социальная инфраструктура.

В этом году на аэродроме Хмеймим введены в эксплуатацию защищенные укрытия для оперативно-тактической авиации.

В Тартусе завершено строительство судоремонтного комплекса.

Российские военные объекты надежно прикрыты системой ПВО и комплексами РЭБ.

Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов.

Сирийские ПВО с 2015 года отразили 83 воздушных удара сил коалиции, возглавляемой США, Израиля и террористов. При этом они уничтожили 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиабомб и 25 беспилотников. В отличие от комплексов "Пэтриот" в Саудовской Аравии сирийские ПВО сбивают не менее 72% высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов в каждом массированном ударе.

При этом наряду с современными российскими "Панцирями" и "Буками" основу противовоздушной обороны Сирии составляют устаревшие советские С-75, С-125 и С-200, восстановленные и модернизированные при участии российских специалистов.

На базах России за рубежом для военнослужащих и членов их семей возводится современная военная и социальная инфраструктура.

В этом году на полигоне 201-й военной базы в Таджикистане заступил на опытное боевое дежурство зенитный ракетный дивизион С-300ПС с российскими расчетами.

Данная система может быть передана через два года вооруженным силам Таджикистана после завершения обучения их специалистов.

В сфере военно-технического сотрудничества приоритетными партнерами для России оставались Китай, Индия, Египет, Алжир и Вьетнам. Продолжалось укрепление союзнических отношений со странами ОДКБ, СНГ и ШОС.

Важным мероприятием в сфере развития международного военно-технического сотрудничества стал Международный военно-технический форум "Армия-2019".

По своим основным показателям он значительно превзошел прошлогодний форум. Сумма заключенных государственных контрактов превысила один триллион рублей.

За пять лет форум стал крупнейшей выставкой вооружений в мире.

Ежегодную Московскую конференцию по международной безопасности посетило рекордное количество делегатов – более 1000 из 111 стран и семи международных организаций.

Говоря о военно-политической работе, Министр обороны отметил, что военно-политические органы совместно с командующими и командирами способствовали поддержанию высокого уровня морально-психологического состояния войск.

"Продолжаем формировать и восстанавливать для них систему подготовки кадров", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Увеличивается количество задач, стоящих перед военно-политическими органами. Они приобретают все большую актуальность.

Министерство обороны находится в авангарде военно-патриотического воспитания молодежи.

Сегодня движение "Юнармия" охватывает все субъекты Российской Федерации и объединяет более 600 тысяч подростков.

Очевидно, что необходимо повышать эффективность работы региональных отделений "Юнармии".

Главам субъектов предложено более активно заниматься данной деятельностью.

По поручению Верховного Главнокомандующего началось развертывание круглогодичных учебно-методических центров "АВАНГАРД". В следующем году они появятся и начнут работу в Москве и Московской области, а в Нижнем Новгороде центр уже введен в строй.

В ознаменование 75-й годовщины Великой Победы будет освящен и открыт Главный храм Вооруженных Сил.

В мультимедийном музейном комплексе "Дорога памяти" впервые в мировой истории увековечивается память о 33 миллионах участников Великой Отечественной войны, размещаются сохранившиеся фотографии и фронтовые письма.

Спланирована передвижная патриотическая акция "Эшелоны Победы", которая пройдет на территориях военных округов и Северного флота по шести маршрутам с охватом городов-героев.

В День Победы будут проведены военные парады в 28 городах и торжественные мероприятия с участием войск в 447 населенных пунктах. Праздничные артиллерийские салюты запланированы в 68 городах Российской Федерации.

"Все задачи, определенные на 2019 год, Вооруженными Силами выполнены. Обеспечены повышение боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Выявленные проблемные вопросы и пути их решения учтены в плане деятельности Минобороны на 2019–2025 годы", – подчеркнул в заключение доклада Министр обороны и обозначил ряд приоритетных задач, которые предстоит решить в 2020 году.

В стратегических ядерных силах поставить в РВСН на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард".

Завершить модернизацию на предприятиях промышленности шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Всего их будет семь.

Что касается сил общего назначения, то планируется поставить в Сухопутные войска, береговые войска ВМФ и ВДВ 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта "Бук-М3". Сформировать 11 соединений и воинских частей.

В Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот поставить 106 новых и модернизированных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов комплекса "Панцирь".

Осуществить запуск четвертого космического аппарата ЕКС.

Обеспечить повышение уровня исправности авиационной техники до 80% за счет заключения госконтрактов по стоимости летного часа и перехода к перспективной системе инженерно-авиационного обеспечения и войскового ремонта.

В боевой состав ВМФ ввести 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения. Поставить в войска один береговой ракетный комплекс "Бал".

Завершить строительство объектов инфраструктуры базирования ракетных подводных лодок стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах.

Внедрить проектный метод управления созданием, строительством и модернизацией кораблей ВМФ.

Выйти на оснащенность Вооруженных Сил современным вооружением и техникой 70%, выполнив поручение, данное в майских указах Президента Российской Федерации 2012 года.

Исправность вооружения и техники поддерживать на достигнутом уровне.

Провести 19 тысяч 200 различных учений и тренировок, в том числе стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020".

Ввести в эксплуатацию три тысячи 200 зданий и сооружений синхронно со сроками поступающего в войска вооружения.

Продолжить реализацию программы "Эффективная армия".

В работе расширенной Коллегии Минобороны России приняли участие главнокомандующие видами и командующие родами войск, руководители центральных органов военного управления, командный состав военных округов, флотов, объединений и отдельных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации.

На заседание также были приглашены члены Совета Безопасности России, руководство Федерального Собрания, Правительства, представители ветеранских, общественных и иных организаций сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.