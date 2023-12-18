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Военное обозрение

Минобороны РФ показало кадры ударов истребителей-бомбардировщиков Су-34 по позициям ВСУ на Купянском направлении

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях. Одним из основных для реванша ВС РФ еще в ходе так называемого летнего контрнаступления ВСУ стал Купянский сектор фронта в Харьковской области. Город был взят нашими войсками в первые дни спецоперации, однако в ходе выравнивания и сокращения общей линии фронта российские подразделения оставили Купянск в сентябре 2022 года. Теперь наступление ВС РФ на Купянск стало одним из самых успешных по объему освобожденной территории и глубине продвижения.

Сухопутные операции наших войск с неба поддерживает армейская, штурмовая и фронтовая авиация ВКС РФ. Работают наши летчики как по позициям врага на линии боевого соприкосновения, так по тыловым целям, срывая переброску резервов противника, уничтожая склады с боеприпасами и другие военные объекты.

Источник изображения: topwar.ru

Настоящим кошмаром для ВСУ стали тяжелые фугасные авиационные бомбы (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает эти разрушительные боеприпасы в высокоточное оружие дальнего действия. Украинские военные неоднократно признавались, что не способны сбивать УФАБ даже хвалеными западными ЗРК. И это при том, что российские зенитчики довольно быстро научились перехватывать как реактивные ракеты HIMARS, так и считавшиеся ранее практически неуязвимыми для средств ПВО англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны России показало кадры подготовки, вылета и работы экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ, которые отработали по позициям противника фугасными авиационными бомбами с УМПК как раз в районе Купянска. Все ранее выявленные разведкой цели были поражены. В результате воздушных ударов уничтожены командные пункты, транспортные машины и тяжелая бронетехника украинских боевиков. Выполнив боевое задание без захода в зону действия вражеской ПВО, российские лётчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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