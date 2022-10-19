Точка разбора: кто вернулся в Россию после обмена пленными

ВС России нанесли очередные удары по военной инфраструктуре Украины

Вооруженные силы РФ 17 октября поразили инфраструктурные цели в Киеве, Одессе, Николаеве, Сумской и Винницкой областях. В этот же день с подконтрольных Украине территорий в результате обмена возвращены 110 российских граждан. Среди них — 72 моряка с гражданских судов. В минобороны РБ заявили, что началось функционирование региональной группировки войск, которая сейчас формируется в Белоруссии. В ее состав войдут до 9 тыс. российских военнослужащих. Вечером 17 октября в ходе учебно-тренировочного полета в Ейске потерпел крушение российский самолет Су-34.

Большой обмен

В понедельник Вооруженные силы России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетической системы Украины.

— Все назначенные объекты поражены, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Судя по сообщениям в соцсетях, удары были нанесены по целям в Киеве, Одессе, Николаеве, Сумской и Винницкой областях. В них были задействованы ракеты и ударные БПЛА «Герань-2». Появились кадры, на которых киевские полицейские безуспешно пытаются сбить эти беспилотники из табельного оружия.

Фото: REUTERS/Vadim Sarakhan Источник изображения: iz.ru

В Киеве как минимум один БПЛА поразил здание главного информационно-вычислительного центра «Укрэнерго». Также удар был нанесен по одному из объектов в районе железнодорожного вокзала. В Николаеве, судя по видеокадрам, были уничтожены резервуары с горючим.

Также 17 октября после переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов. Они удерживались с февраля этого года, сообщили в Минобороны РФ.

Украинской стороне были переданы 108 женщин-военнослужащих ВФУ. Две украинки перед обменом добровольно отказались возвращаться на родину, пожелав остаться в Российской Федерации. Всем освобожденным гражданам России оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медучреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации. Обмен проходил при участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Накануне стало известно о возвращении в ЛНР из украинского плена 11 военнослужащих. Их доставили в госпиталь для оказания медпомощи и реабилитации, сообщили в Народной милиции республики.

В этот день в ходе учебно-тренировочного полета потерпел крушение российский самолет Су-34. Он упал в черте города Ейск, сообщили в Минобороны РФ. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета, сообщили в российском оборонном ведомстве. В 21:30 официально сообщалось о четырех погибших, шести пропавших без вести и 25 пострадавших в результате катастрофы.

Совместная группировка

В минобороны Белоруссии сообщили, что совместная региональная группировка войск приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства на территории республики. В нее войдут до 9 тыс. российских военнослужащих, около 170 танков, до 200 боевых бронемашин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск прибыли в Белоруссию на прошлой неделе. В военном ведомстве Белоруссии также заявили о перебазировании на местные аэродромы первых российских самолетов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Белоруссия — это стратегический партнер России, она входит в Союзное государство, напомнил бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Сейчас на ее западных границах НАТО проводит военные маневры угрожающего характера, — сказал он «Известиям». — Россия в такой момент должна оказать Минску всяческую помощь и содействие — и в военном, и в политическом плане. Наши друзья в Белоруссии должны чувствовать себя защищенными. Создание группировки войск — это прежде всего демонстрация нашей готовности по защите западных границ Союзного государства. Того, что мы готовы дать достойный отпор любому агрессору.

Атаки отбиты

В понедельник Вооруженные силы России, подразделения ДНР и ЛНР продолжали отражать атаки украинских вооруженных формирований.

— На купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля, — сообщил Игорь Конашенков.

На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВФУ предпринимала неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка в ДНР. Подразделения ВФУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50 военнослужащих Украины, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На николаево-криворожском направлении пресечена попытка подразделений ВФУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. Уничтожено более 100 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Иван Родионов

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два пункта управления, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, шесть складов боеприпасов, хранилище топлива для военной техники, ремонтную базу вооружения и техники ВФУ, а также 127 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение батарее реактивных систем залпового огня «Смерч» и батарее американских гаубиц М777.

Войска ПВО РФ за сутки сбили девять беспилотных летательных аппаратов, 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Владимировка в ДНР, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Веселое и Отрадокаменка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Новая гвардия

Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку. В указе президента РФ говорится, что часть стала гвардейской за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. В ходе воздушной разведки оператор БПЛА старший сержант Камран Алибеков обнаружил колонну украинской бронетехники. Он оперативно передал координаты и другую информацию о колонне на командный пункт. На основании этих данных артиллеристы нанесли огневой удар, в результате которого было уничтожено пять единиц бронетехники противника.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона капитан Евгений Деканов в ходе обороны важного населенного пункта лично корректировал огонь по объектам ВФУ. В результате были уничтожены два опорных пункта, более десяти единиц бронетехники и свыше 90 боевиков.

— Грамотные и профессиональные действия капитана Евгения Деканова, а также высокий уровень слаженности его подчиненных позволили остановить выход противника на рубежи атаки, нанесли ему ощутимые потери и сорвали наступление, — рассказали в российском военном ведомстве.

Гвардии сержант Василий Кравцов выполнял задачу по артподдержке российских подразделений. Благодаря его профессиональным навыкам, а также действиям расчета реактивной системы залпового огня неонацисты не смогли развернуться в боевые порядки. Их наступление на позиции российских войск было сорвано. Дивизион Василия Кравцова уничтожил более 100 боевиков и 18 единиц бронированной и автомобильной техники.

Украинские формирования атаковали пункт управления. В ходе обстрела были повреждены техника и линии связи. Младший сержант Семен Молодкин оперативно восстановил оборванные линии связи и поврежденную технику, что позволило обеспечить устойчивое управление российскими подразделениями в бою и отразить атаку националистов, рассказали в военном ведомстве.

Андрей Федоров

Богдан Степовой