Восемь видов уникального оружия, которое Россия применяет в ходе СВО

Поставки западных вооружений не могут утолить аппетит Киева: Украина просит у Запада оружие, способное поддерживать «военный паритет» с Россией. Однако именно у России имеется множество оружейных систем, аналогов которого у Украины не только нет в распоряжении, но и не предвидится – и которое поможет обеспечить России победу по итогам спецоперации.

У Украины благодаря и советским запасам, и поставкам с Запада есть некоторые виды вооружений, которыми располагают только ведущие армии мира, в том числе, конечно же, и российская. Это оружие пока еще придает ВСУ боеспособность, а линия фронта из-за этого продолжительное время остается примерно на одном рубеже.

Среди таких оружейных комплексов, например, дальнобойные высокоточные ракеты Storm Shadow (аналог российских Х-59), тактические ракетные комплексы HIMARS (аналог российских РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С"), все еще остающаяся у ВСУ истребительная и бомбардировочная авиация, а также вертолеты.

Однако у России есть некоторые виды вооружений, которые у Украины отсутствуют просто как класс. Оставим за скобками ядерное оружие, в конфликте данного масштаба оно по определению не применимо. Есть масса других, конвенциональных оружейных комплексов, дающих российским военным возможность проводить боевые операции, которые противнику недоступны чисто технически. Совокупность этих операций, в свою очередь, постепенно смещает баланс на чаше боевых действий в пользу России.

Речь идет в первую очередь о восьми системах вооружений. Некоторые из них по-настоящему проявили себя именно в ходе спецоперации.

Тяжелая огнеметная система "Солнцепек"

Уникальным видом оружия российских Сухопутных войск, применяемым в ходе СВО, является тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек".

Никакая другая сухопутная система не может сравниться с "Солнцепеком" по поражающей мощи. Залп "Солнцепека" превращает в настоящий огненный котел площадь в несколько десятков тысяч квадратных метров, уничтожая на этой территории все живое. Украинские военнопленные называют "Солнцепек" самым страшным оружием российской армии.

Однако в силу чисто технических особенностей ТОС может использоваться только на небольшой дистанции – всего до шести километров. Это ограничивает возможности его боевого применения.

Бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)

Недостатка "Солнцепеков" лишены авиабомбы, ведь бомбардировщики могут донести их до цели на гораздо большее расстояние. Тем более что большое количество авиабомб сохранилось на складах российской армии еще с советских времен. Однако до тех пор, пока ПВО противника уничтожена не до конца, их использование сопряжено с большим риском для самолетов ВКС России – ведь традиционные авиабомбы надо сбрасывать непосредственно над целью, а цель чаще всего прикрыта зенитно-ракетными комплексами.

Эту проблему, однако, позволяет решить универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). УМПК представляет собой простую и дешевую систему, которой дополняют традиционные авиабомбы: например, ФАБ-500 или ФАБ-1500. Авиаторы называют УМПК "крылышками", потому что эта система действительно напоминает дополнительные крылья, прикрепленные к авиабомбе.

При сбросе авиабомбы "крылышки" раскрываются, а встроенная в УМПК система управления с навигационным комплексом направляет ФАБ точно в цель. А главное – этот сброс российские бомбардировщики могут осуществлять за десятки километров от линии фронта, вне досягаемости ПВО противника. "Это игра в одни ворота в пользу российской армии", писали военные эксперты по поводу УМПК.

Вертолеты Ка-52 и Ми-28 с управляемым ракетным оружием

Вертолеты как таковые у ВСУ пока имеются. Однако на Украине остались только Ми-8 и Ми-24 советского производства, вертолеты, по сути, предыдущего поколения. Новейшие российские ударные Ка-52 и Ми-28 выигрывают у них по целому ряду тактико-технических характеристик. Но главное отличие российских вертолетов – в применяемом ими оружии.

Речь идет прежде всего о ракетах "Вихрь" и "Изделие 305". Аналогов данных ракет в распоряжении ВСУ нет. Это управляемое оружие предназначено специально для поражения бронетехники противника на дальности в несколько километров.

На таком расстоянии вертолеты недоступны для вражеских систем ПВО и могут спокойно расстреливать танки и БМП противника. "За один вылет два вертолета уничтожали от пяти до семи танков и бронеобъектов противника", – рассказывал командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов. Именно поэтому "Вихрь" и "Изделие 305" вместе с вертолетами-носителями Ка-52 и Ми-28 в совокупности сыграли одну из главных ролей при отражении летнего украинского наступления.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" и "Герань"

Украина тоже активно использует БПЛА. Однако у нее почти отсутствуют аппараты, называемые дронами-камикадзе или же барражирующими боеприпасами. Которые атакуют цель, падая на нее.

Представителями подобных БПЛА в Вооруженных силах России являются барражирующие боеприпасы "Ланцет" и "Герань". По ряду важных параметров эти беспилотники отличаются друг от друга: например, у одного из них бензиновый двигатель, а у другого – электрический, "Ланцеты" имеют меньшую дальность, "Герани" – большую. Но их объединяет главное: это относительно дешевые, простые и доступные для массового производства одноразовые аппараты. Десятки "Гераней" почти каждую ночь атакуют объекты в глубоком тылу противника. "Ланцеты" ежедневно уничтожают вражескую бронетехнику.

Противник открыто признает эффективность такого оружия. "Ланцет" наносит нам большой ущерб", говорят представители киевского режима.

Дальнобойные крылатые ракеты "Калибр"

Крылатые ракеты "Калибр" Россия впервые испытала еще в ходе сирийской кампании. Эти ракеты могут быть пущены и с надводных кораблей, и с подводных лодок, уничтожая особо важные цели, расположенные в сотнях километров за линией фронта. Например, аэродромы, РЛС, склады ГСМ и оружия, казармы, штабы, цеха вооружений, транспортные узлы.

Фактически "Калибры" – оружие стратегического назначения. Их дальность поражения, по словам представителей ВМФ России – до двух тысяч километров. Подобная "длинная рука" есть только у США (ракеты Tomahawk), но Пентагон не спешит делиться с киевским режимом системами вооружений подобного класса. Хотя Украина активно просит у Вашингтона именно аналоги "Калибров".

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"

Чего нет даже у США, так это гиперзвукового оружия. Ракетный комплекс "Кинжал" (основной носитель – самолет МиГ-31) выполняет для российских вооруженных сил такие задачи, на которые не способна более ни одна система конвенционального оружия в мире.

Например, уже в самом начале спецоперации именно "Кинжал" уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск. Иначе говоря, ракета пробила десятки метров бетонных укреплений. Это было первое в истории боевое применение гиперзвукового оружия. Такие результаты достигаются за счет колоссальной скорости, которую набирает боеголовка "Кинжала" на конечном участке своей траектории.

Не так давно стало известно, что носителями "Кинжалов" станут и другие российские бомбардировщики, например, Су-34. Это еще более расширит возможности его применения, в том числе в ходе СВО.

Тяжелые бомбардировщики Ту-95М, Ту-160 и Ту-22М3

Носители сами по себе имеют большое значение. Только три страны в мире – Россия, США и Китай – являются обладателями тяжелых бомбардировщиков, способных нести крылатые ракеты большой дальности.

Для задач СВО данные машины даже избыточны. Это самолеты межконтинентальной дальности, и предназначены они главным образом для нанесения ударов (в том числе ядерных) по территории Соединенных Штатов или же других стран НАТО. Однако участие данных машин для выполнения задач спецоперации подтверждается руководством ВКС РФ. Их преимущество – возможность залпового пуска десятков крылатых ракет воздушного базирования с рубежей, полностью недоступных системам ПВО противника.

Дальнобойные крылатые ракеты Х-22

Одна из таких крылатых ракет – Х-22 "Буря", разработанная еще в советское время для уничтожения американских авианосных групп. Ракеты данного типа являются не только противокорабельными, но могут применяться и против наземной прибрежной инфраструктуры, что и было зафиксировано в ходе спецоперации. Носителями этих поистине не имеющих аналогов в мире ракет являются дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Особенность этих ракет – их колоссальная скорость, достигающая 3600 км/ч. А значит, системы ПВО противника против них совершенно бессильны.

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Ни одно оружие само по себе не может оказаться решающим в ходе конфликта столь большого масштаба, как СВО. Однако их комплексное применение – особенно по глубоким тылам – создает предпосылки для поражения противника, лишает его ключевых резервов, уничтожает командный состав, блокирует транспортные артерии. Причем практически без риска для жизней российских военнослужащих.

Все это доказывает тот факт, что российская армия имеет на руках целую серию козырей, которых у ВСУ нет – и не может быть в принципе. И хотя западная поддержка пока еще позволяет киевскому режиму сопротивляться, победа российской военной машины в таких условиях является неизбежной.

Матвей Мальгин