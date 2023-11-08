Глубина поражения: комплекс HAWK не справился с российскими ударами

Западная зенитная система оказалась малоэффективной при защите объектов в Одессе и Николаеве

В течение 4–6 ноября Вооруженные силы РФ последовательно нанесли несколько массированных ударов по военным объектам в Одесской и Николаевской областях. Поражены места сосредоточения украинских войск, склады с вооружением, военной техникой и боеприпасами. Впервые для отражения российских воздушных атак украинская система ПВО задействовала зенитные системы HAWK, поставленные из Испании, но они оказались неэффективны. Такие удары серьезно снижают активность противника на линии боевого соприкосновения, на некоторых направлениях он уже перешел к обороне, объясняют эксперты.

Атаки по порту Одессы

На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения, а в Миргороде Полтавской области — военная авиационная техника на стоянках, сообщили 6 ноября в Минобороны РФ. Кроме того, в районе Прилук Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВФУ. В районе Серебрянки в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВФУ.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, с 4 по 6 ноября российские войска последовательно нанесли несколько массированных ударов в Одесской и Николаевской областях. Целями стали места сосредоточения украинских войск, а также склады с вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Су-34 ВКС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

По словам собеседников, наиболее масштабный удар пришелся в ночь на 6 ноября. С помощью ударных беспилотников, а также оперативно-тактических ракет авиационного базирования было поражено несколько объектов вблизи Одесского порта и промзон. В порту украинское командование пыталось сосредоточить и замаскировать запасы новой техники, заявили источники «Известий».

При этом впервые для отражения российского удара украинская ПВО задействовала зенитные системы HAWK, поставленные Испанией. «Хоки» использовались преимущественно для уничтожения российских ударных беспилотников. По словам собеседников «Известий», новинка со своей задачей не справилась и показала низкую результативность. Также источники издания отметили, что ранее развернутая в Одессе украинская мобильная группа ПВО город покинула.

Удары по портовой инфраструктуре Одессы больно бьют по вооруженным формированиям Украины, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Снаряд, выпущенный оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

— Таким способом наши бойцы уничтожают склады противника, где хранятся надводные беспилотники и авиационные боеприпасы, — отметил он. — Путает работу украинских боевиков и то, что мы бьем по их наблюдательным и командным пунктам, по штабам, нарушая их логистику. Очень важно, что у нас есть контроль над подвозом боеприпасов ВФУ и ротацией военнослужащих, которую они пытаются проводить на донецком и херсонском направлениях. Российская ПВО сейчас работает всё эффективнее, но для ее укрепления важно уничтожать носители крылатых ракет: Су-24, Су-27. Необходимо также уничтожать ПВО противника в ближнем и дальнем тылу, это позволит нашей авиации работать более плотно. Но уже очевидно, что на определенных направлениях противник сейчас снижает активность, пытается уйти в оборону.

Украинские атаки отражены

Российские войска в течение трех суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском, краснолиманском, донецком, южодонецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ 6 ноября.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражено 13 атак противника в районах Тимковки, Синьковки и Загоруйковки Харьковской области.

Также нанесено огневое поражение войскам трех бригад ВФУ и бригады теробороны в районах Ивановки, Загоруйковки, Кисловки и Двуречной Харьковской области.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки противника в районе Новоселовки и Григоровки в ДНР, нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад ВФУ в районах Червоной Дибровы, Розовки и Петровского в ЛНР.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили три атаки противника и нанесли поражение войскам и технике ВФУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Раздоловки, Васюковки, Красного и Клещеевки в ДНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки противника и нанесли огневое поражение двум бригадам в районах Новомихайловки, Сладкого и Старомайорского. В районе Угледара в ДНР нанесено огневое поражение личному составу 72-й мехбригады ВФУ.

На запорожском направлении российской группировкой войск отбито девять атак трех бригад ВФУ в районе Работино, а также нанесено огневое поражение подразделениям двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВФУ в районах Степового, Работино и Вербового.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

На херсонском направлении отражена одна атака противника. Предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра, а также нанесено поражение подразделениям двух бригад морской пехоты ВФУ в районах населенных пунктов Крынки, Веселое Херсонской области и острова Алексеевский.

Точное попадание в опорник противника

Российские военнослужащие 163-го танкового полка рассказали военному корреспонденту «Известий» Изабелле Либерман о своей службе в зоне спецоперации.

Получив цель, танкисты выезжают на огневую позицию. Опорный пункт противника поражают с первого выстрела. По словам бойцов, в основном они бьют прямой наводкой, а иногда заходят на несколько сотен метров в тыл вооруженных формирований Украины.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

В этом танковом полку служат мобилизованные бойцы, кадровые офицеры и военнослужащие контрактной службы. Работают танкисты в связке с операторами БПЛА, без контроля которых не остается ни одно передвижение украинских боевиков в Марьинке.

Командир взвода с позывным Екат в свои 27 уже кавалер ордена Мужества, есть медали «За отвагу». В спецоперации участвует с самого начала. Он рассказал, что первый бой был самым сложным и остался навсегда в его памяти.

Уничтожено 73 БПЛА противника

За три дня — с 4 по 6 ноября — в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 2020 боевиков и 126 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Российскими средствами ПВО сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун». Кроме того, уничтожено 73 украинских БПЛА.

Юлия Леонова

Андрей Федоров