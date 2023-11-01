Залет в порт: российская армия нанесла удар по Одессе

А восемь украинских крылатых ракет Storm Shadow сбиты при отражении атаки на Севастополь

Военные формирования Украины за время контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. боевиков и не достигли значимых успехов, заявил 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Пекин. В этот же день ВС РФ нанесли массированный удар по судоремонтному заводу в районе Одессы, использовав для этого новейшие ракеты авиационного базирования, сообщили источники «Известий». Одновременно с этим Киев попытался атаковать территорию Крыма восемью крылатыми ракетам Storm Shadow — все они были сбиты. Наши ПВО отразили удар, несмотря на хитрую тактику противника посылать вместе с крылатыми ракетами обманки, отмечают эксперты.

Уничтожено 90 тыс. боевиков

Вооруженные силы Украины за время контрнаступления понесли большие потери, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая 30 октября на 10-м Сяншаньском форуме в Пекине.

— Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов, — отметил Шойгу.

В форуме участвовали представители высшего руководства, главы министерств обороны и ведущие эксперты государств Азиатско-Тихоокеанского региона и нескольких стран Европы.

В ходе своего выступления Сергей Шойгу заявил, что Запад использует Украину как таран для нанесения России «стратегического поражения». Москва приняла контрмеры против экспансии блока НАТО на Восток.

По словам российского министра, ВС РФ продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Также он обратил внимание на то, что военное столкновение ядерных держав может стать следствием линии Запада на последовательную эскалацию конфликта с Россией.

— Однако ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности этих планов, — подчеркнул Сергей Шойгу.

Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Для формирования справедливого и многополярного миропорядка нужно объединить усилия всех заинтересованных стран, подчеркнул министр.

Также во время визита в Китай Сергей Шойгу провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юсем. На них он заявил, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина выстраивается на контрасте с очагами напряженности, обусловленными действиями западных стран.

— К сожалению, военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее. Возникают новые и обостряются старые очаги напряженности. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада. На контрасте с общей тревожной ситуацией выстраиваются российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, — сказал Шойгу.

Особую роль в том, что дружественные отношения сохраняют высокую динамику развития и крепнут по всем направления, играют доверительные контакты лидеров двух стран. В текущем году они провели две очные встречи.

— Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров на мировой арене, — подвел итог Сергей Шойгу.

Встречные удары

Утром 30 октября ракетному удару подвергся судоремонтный завод в районе Одессы, сообщили украинские власти. По их данным, там возник пожар, повреждения получили административное здание и техника предприятия.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, утром ВКС России нанесли массированный удар по военным объектам в районе Одессы. В ходе налета использовались современные средства авиационного поражения в том числе и новейшие ракеты авиационного базирования. Как отметили собеседники издания, все цели были поражены. Украинское ПВО не смогло отразить удары. Воздушная тревога была объявлена уже после нанесения удара.

Скорее всего, на территории судоремонтного завода находились боеприпасы и беспилотники, которые противник там собирал, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— От Черноморского пароходства ничего не осталось, поэтому ремонтировать там нечего. Вполне вероятно, что складские помещения использовались для хранения военного имущества, — уточнил эксперт.

Порт Одессы — это гражданский порт, но удар по нему оправдан, добавил военный эксперт Алексей Леонков.

— ВС РФ не раз говорили, что если гражданские объекты будут использоваться в военных целях, то по ним будут наноситься удары. У нас сработала разведка, которая определила, что находится на этом заводе, — сказал он «Известиям».

Су-34 ВКС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Также днем 30 октября была пресечена попытка киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow атаковать объекты в Крыму, сообщили в Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО сбили все ракеты.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, а затем сообщил о работе системы ПВО. По его данным, над городом сбили две воздушные цели, обломки которых упали в нескольких местах. Кроме того, военные применили в районе бухты дымовую маскировку.

— Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы, — уточнил Развожаев.

По словам собеседников «Известий», удар по Севастополю был нанесен четырьмя украинскими самолетами. Каждая машина выпустила две ракеты Storm Shadow. Также украинские военные запустили с земли несколько ложных целей, имитировавшие крылатые ракеты. Самолеты ВФУ действовали на предельной дальности и постарались быстро скрыться на предельно малой высоте. Средства российского ПВО своевременно вскрыли запуск ракет, а ложные цели опознали.

Противник постоянно меняет тактику, хитрит, посылая с ракетами StormShadow обманки, которые имитируют средства воздушного нападения, но российские боевые расчеты определяют эти цели и сбивают, рассказал «Известиям» Алексей Леонков.

— Когда впервые появились Storm Shadow, использовалась хитрая тактика. Тогда среди других средств воздушного нападения шли эти крылатые ракеты, которые для нас были новой целью. По этой причине часть Storm Shadow долетела до Луганска. Но мы во всем разобрались и приняли соответствующие эффективные меры, — объяснил он.

Атаки ВФУ отбиты

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском, краснолиманском и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ 30 октября.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражены девять атак штурмовых групп механизированной и мотопехотной бригад ВФУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки штурмовых групп механизированной бригады ВФУ и бригады нацгвардии в районах Григоровки и Кирово в ДНР.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение войскам и технике механизированной, десантно-штурмовой и танковой бригад ВФУ в районах Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение личному составу и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад ВФУ, двух бригад терробороны в районах Приютного Запорожской области, Новомихайловки, Никольского и Угледара в ДНР.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовой группы механизированной бригады ВФУ в районе Работино.

Удары по пунктам управления

Всего же за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 765 бойцов ВФУ и 40 единиц техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 30 октября.

Кроме того, в Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВФУ.

Солдаты ВФУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Yevhen Titov

В Харьковской области, ДНР и Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения.

Российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 39 украинских БПЛА.

Юлия Леонова