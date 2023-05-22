Лукашенко привел авиацию и ПВО в боеготовность

Белорусские военные предпринимают меры после инцидентов в Брянской области

Истребительная авиация и войска противовоздушной обороны Республики Беларусь (РБ) приведены в состояние повышенной боевой готовности. Минск объяснил принятие этих мер «инцидентами в Брянской области», а именно крушением сразу нескольких российских пилотируемых летательных аппаратов разного класса 12–13 мая.

Белорусский лидер Александр Лукашенко лично занимается проверкой наличных сил и средств защиты воздушного пространства республики. «Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе», – сказал он в интервью национальному агентству новостей БелТА.

В понедельник 15 мая президент РБ посетил Центральный командный пункт военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны (ЦКП ВВС и ПВО). На месте выслушал доклады военачальников по теме организации и выполнения задач боевого дежурства по охране белорусского неба.

«Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать», – пояснил президент РБ.

По его оценке, к настоящему времени напряжение понемногу спало, обстановка вокруг республики «не критическая», но есть «настораживающие факторы».

Посещение центра ЦКП ВВС и ПВО было предпринято Лукашенко с тем, чтобы лучше сориентироваться в сложившейся ситуации, понять «направления и перспективы развития этой обстановки», особенно «что мы ожидаем в краткосрочной перспективе». «Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве», – продолжал он.

Между тем официальная информация о крушениях летательных аппаратов 12–13 мая остается крайне скупой. Первым на данный счет в субботу выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз, поведавший о падении вертолета в Клинцах. По его словам, в результате падения винтокрылой машины пострадала женщина, повреждения получили пять домовладений. Согласно публикации в газете «Коммерсант», «авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 потерпела крушение в Брянской области». Считается, что все произошло в течение короткого периода времени. Государственное агентство новостей ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило о крушении только одного истребителя Су-34, упавшего недалеко от линии государственной границы с Украиной. При этом ни губернатор, ни ТАСС причины произошедшего не привели.

Ежедневные сводки Министерства обороны России за прошедшие дни не содержали никакой информации о потерях Воздушно-космических сил (ВКС). Вместе с тем их содержание отражает всплеск интенсивности боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так, в сводке от 15 мая говорится, что за прошедшие сутки истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка Донецкой народной республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8, что повысило общие потери Военно-воздушных сил Украины с начала СВО до 425 самолетов и 233 вертолетов.

Также сообщается, что 14 мая средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 7 противорадиолокационных ракет HARM, 1 крылатая ракета большой дальности Storm Shadow (первая подобная цель, пораженная российскими военными), а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат, а это рекордная цифра за все время выхода ежедневных сводок МО РФ с начала спецоперации.

Информация, приходящая с Украины, свидетельствует о ряде очень сильных ударов по военной инфраструктуре, последовательно нанесенных в текущем месяце. Так, в начале мая мэрия Киева утверждала, что в один из майских дней столичный регион испытал авиационный налет, по интенсивности даже превосходящий таковые в начале СВО – с разных направлений в нем участвовало порядка сотни ракет и летательных аппаратов. Судя по сообщениям местных источников, в последнее время российские ракетные удары с высокой точностью поразили несколько крупнейших складов боеприпасов Вооруженных сил Украины под Павлодаром, Тернополем и Хмельницким. После огневого поражения наблюдались подрывы хранимых боеприпасов, в отдельных случаях вторичные детонации продолжались на протяжении суток и более. Лишив противника большой части накопленных снарядов, ВКС России и Ракетные войска значительно снизили возможности Вооруженных сил Украины по ведению активных боевых действий, особенно наступательных. По всей видимости, это стало причиной очередного откладывания так называемого весеннего контрнаступления, давно анонсированного многими деятелями в Киеве и лидерами коллективного Запада.

Значительное количество предназначенного для Украины вооружения и боеприпасов уничтожается ВКС России еще до поступления на линию боевого соприкосновения, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Наши летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт, – пояснил он. – Ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах, так что большая часть этой техники не доезжает до фронта». Из-за сложностей с транспортировкой и логистикой, возникших в том числе и по причине российских авиационных налетов на железнодорожные узлы и объекты энергетики, много предоставленной ВСУ западной техники до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше. H

Владимир Карнозов