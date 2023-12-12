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Военное обозрение

«Останемся ни с чем»: министр обороны Польши раскритиковал пересмотр оружейных контрактов с Южной Кореей

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Источник изображения: topwar.ru

Пока еще действующий министр обороны Польши Мариуш Блащак раскритиковал предстоящий возможный пересмотр оружейных контрактов с Южной Кореей. Он считает, что пересмотр договоренность фактически означает объявление об их расторжении.

Об этом глава польского оборонного ведомства написал на своей странице в социальной сети.

Решение о пересмотре контрактов может принять новое правительство, которое сейчас готовится принимать дела у предшественников после поражения на выборах правящей партии «Право и Справедливость» (PiS).

Блащак опасается, что новые власти в популистских целях объявят о необходимости заменить поставки от южнокорейских производителей на продукцию предприятий польского ОПК.

Они будут популистски говорить, что мы заменим оборудование из Кореи оборудованием из Польши, и в итоге мы останемся ни с чем

- рассуждает министр обороны.

Тревога Блащака основана на публичных высказываниях, сделанных спикером Сейма Польши Шимоном Головней и предполагаемым новым главой Минобороны Владиславом Косиняк-Камышем.

Соглашения, подписанные временным правительством PiS, могут быть аннулированы

- заявлял Головня в интервью польской радиостанции ZET.

Ранее в рамках программы усиления своих Вооруженных сил правительство Польши подписало с оборонными предприятиями Южной Кореи контракты на закупку их продукции на многомиллиардные суммы. Речь идет о южнокорейских танках К2, РСЗО Chunmoo, самоходных гаубицах К9 и боевых самолетах FA-50.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Южная Корея
Продукция
FA-50
K2
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