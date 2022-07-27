Польские планы массированных закупок вооружения в Южной Корее

На YouTube-канале "WoW - Wolski o Wojnie" 24 июля 2022 года была опубликована беседа польского оборонного аналитика Ярослава Вольского с пресс-секретарем Агентства вооружений министерства национальной обороны Польши подполковником Кшиштофом Платеком, в ходе которого было сообщено много подробной информации о планах технической модернизации польских вооруженных сил, и в частности объем рамочных соглашений, которые планируется подписать Польшей (возможно, уже 27 июля) с компаниями Южной Кореи на беспрецедентные по свои объемам закупки вооружения и техники южнокорейского производства. Краткое изложение сообщенной в беседе информации приводится интернет-версией польского журнала "Dziennik Zbrojny".

Танк K2 Black Panther армии Южной Кореи (с) министерство национальной обороны Южной Кореи

В беседе сообщается, что основной предпосылкой деятельности Агентства вооружений министерства национальной обороны Польши, связанной с закупкой новой военной техники, является восполнение пробелов, возникших в результате передачи Украине военной техники из ресурсов Войска Польского (в том числе танков Т-72 и части танков РТ-91 Twardy, 155-мм самоходных гаубиц Krab, и др.), к концу 2025 года, и для планируемого увеличения численности польских вооруженных сил.

Танки

Уже объявленное приобретение Польшей 116 бывших в употреблении американских танков M1A1 SA Abrams (два батальонных комплекта) должно быть завершено в 2023-2024 годах. Южнокорейские танки из семейства K2 Black Panther в трех вариантах должны дополнить танки Abrams в польских вооруженных силах:

К2 - 180 танков нового производства (три батальонных комплекта), будут поставлены из Южной Кореи в 2022-2025 годах для замены переданных на Украину танков Т-72 и РТ-91. После 2026 года эти танки К2 должны быть модернизированы до версии K2PL.

K2PL - 820 единиц (14 батальонных комплектов) адаптированных к польским требованиям танков K2, поставки которых должны начаться в 2026 году. Эти танки должны производиться частично в Южной Корее, и частично на новом заводе, который должен быть построен в Польше. Танки K2PL должны иметь усиленное бронирование, систему кругового обзора, комплекс активной защиты (КАЗ) АSOP.

K3PL (условное обозначение) - новый перспективный польско-южнокорейский танк, разработанный на базе танка K2PL, который будет производиться в Польше и Южной Корее.

Самоходная артиллерия

Контракт на поставку Войску Польскому четырех дивизионных огневых модулей (комплектов) Regina, включающих 96 самоходных гаубиц Krab калибра 155-мм/52, заключенный в декабре 2016 года, будет продлен примерно до 2025 года в связи с дополнительным заказом дивизионных огневых модулей для поставки на Украину (первоначально запланированным сроком завершения контракта был 2024 год). В 2022 году планируется подписать новый контракт на поставку Войску Польскому еще двух дивизионных огневых модулей Regina, включающих 48 САУ Krab, с производством в 2025-2026 годах. Вместе с заказом САУ Krab для Украины [по разным источникам, от 54 до 60 единиц] это обеспечит полную загрузку производственных мощностей по выпуску САУ завода Huta Stalowa Wola SA (HSW). Производство САУ Krab, как ожидается, будет продолжаться и после 2026 года, пока не будет разработано польско-южнокорейская самоходная гаубица нового поколения. САУ Krab в вооруженных силах Польши будет дополнен южнокорейскими САУ калибра 155-мм/52 семейства K9 в трех модификациях:

K9A1 - 48 единиц (два дивизионных комплекта), в основном САУ нового производства, которые будут поставлены из Южной Кореи в 2022-2023 годах (в том числе первые 18 уже в 2022 году) для замены САУ Krab, передаваемых на Украину. Приобретенные САУ К9А1 планируется с самого начала оснастить польской автоматизированной системой управления артиллериии TOPAZ, а затем планируется модернизировать их до версии К9PL (примерно после 2026 года).

K9PL - 624 установки (26 дивизионных комплектов). Это будет "полонизированная" версия САУ K9A2, оснащенная в том числе АСУ артиллериии TOPAZ. Первые партии, вероятно, будут производиться на базе САУ K9A1, а следующие - на базе версии K9A2. Ожидается, что поставки этой версии K9PL начнутся в 2024 году, и она будет производиться в Южной Корее. С 2026 года производство САУ K9PL должно начаться на новом заводе, построенном в Польше. С этого момента поставки будут осуществляться как с польской, так и с южнкорейской производственных линий.

K9PLA3 - (условное обозначение, САУ нового поколения, Krab 2), новая перспективная польско-южнокорейская самоходная гаубица, которая должна быть разработана на основе НИОКР, планируемых началом в 2025-2026 годах, на основе опыта создания и эксплуатации САУ K9PL и Krab. Эта версия будет производиться в Польше и Южной Корее.

Боевые машины пехоты

Создаваемая в Польше машина Borsuk станет основной боевой машиной пехоты (БМП) нового поколения в польских вооруженных силах . Потребности армии в ее поставках определяются на уровне свыше 1000 машин (и даже 1400 единиц). БМП Borsuk, как являющиеся плавающими машинами, должны использоваться механизированными батальонами, взаимодействующими с танковыми батальонами, оснащенными танками Leopard 2A5/PL и K2/K2PL. Для механизированных батальонов, призванных взамодействовать с танковыми батальонами, оснащенными танками M1 Abrams, рассматривается возможность приобретения южнокорейских тяжелых БМП AS21 Redback в долгосрочной перспективе (однако пока контракта на их закупку не будет). Планов по приобретению южнокорейских плавающих БМП K21 нет. При закупке БМП AS21 возможно использование на них польской безэкипажной башни ZSSW-30.

Колесные бронетранспортеры

Согласно предоставленной информации, срок действия лицензии на производство колесных бронетранспортеров Rosomak (Patria AMV) в Польше истекает в 2023 году. Для приобретения его преемника, в частности, ведутся переговоры с Южной Кореей о возможности получения лицензии на производство в Польше колесных БТР, разработанных южнокорейской промышленностью.

Реактивные системы залпового огня

Позже в этом году планируется новый заказ на поставку дополнительных 122-мм модернизированных РСЗО WR-40 Langusta. Кроме того, независимо от запроса к США относительно приобретения 500 боевых машин комплекса M142 HIMARS, ведутся переговоры с Южной Кореей о возможности приобретения РСЗО K239 Chunmoo в рамках программы Homar. Они могут быть частично альтернативой боевым машинам M142 HIMARS или возможна закупка обоих типов РСЗО, всего планируется приобрести 500 боевых машин.

Боевые самолеты

Для обеспечения замены в ВВС Польши самолетов Су-22 и МиГ-29 планируется закупить 48 легких боевых самолетов KAI FA-50PL. Это будет модификация самолета FA-50, аналогичная версии FA-50 Block 20, разрабатываемой южнокорейской корпорацией KAI (Korea Aerospace Industries), с бортовой РЛС с АФАР, подвесным электронно-оптическим контейнером Sniper, ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder и аппаратурой передачи данных Link 16. Только в долгосрочной перспективе возможна интеграция на эту версию FA-50 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (например, AIM-120 AMRAAM). Все поставки самолетов FA-50 Польше планируется завершить в 2023 году, причем сначала будет поставлено 12 самолетов в текущей модификации FA-50 Block 10, а затем 36 самолетов в версии FA-50PL. По завершении поставок первые 12 самолетов должны быть модернизированы до уровня FA-50PL. Ожидается, что к 2026 году в Польше будет построен для них учебный центр с тренажерами и сервисным центром. Прежде чем польская сторона приняла решение о заказе, польские летчики уже провели оценочные испытательные полеты на самолетах FA-50 в Южной Корее.

Подполковник Платек также упомянул, что министерство национальной обороны Польши также заинтересовано в возможности приобретения в будущем перспективного южнокорейского многофункционального истребителя нового поколения KF-21 Boramae. Стоит напомнить, что, вне зависимости от закупки легких боевых самолетов FA-50PL, в План технической модернизации вооруженных сил Польши на 2021-2035 годы по-прежнему включена задача приобретения еще двух эскадрилий многофункциональных истребителей.

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