Войти
bmpd.livejournal.com

Польша приобретет еще 116 танков Abrams из наличия

428
0
0

Как сообщили 15 июля 2022 года польские СМИ, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью польскому телеканалу "Polsat News" заявил о достижении договоренностей о закупке в США для Войска Польского 116 танков Abrams (двух батальонных комплектов) из наличия. Сообщается, что контракт должен быть подписан уже в ближайшее время, и поставки этих танков будут начаты Польше в 2023 году.

Танк М1А1 FEP Abrams из состава 4-го танкового батальона 4-й резервной дивизии морской пехоты США во время демонстрации в Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния), 09.03.2018 (с) морская пехота США

Блащак не сообщил подробности, но, по предположениям польских комментаторов, речь может идти о закупке танков М1А1 FEP из состава морской пехоты США, которая в настоящее время в процессе реорганизации избавляется от танковых частей c передачей всех танков на хранение армии США (всего морская пехота США имела около 220 танков М1А1 FEP).

Ранее в польских СМИ появились спекуляции о якобы имеющемся плане передачи Украине из наличия вооруженных сил Польши всех имеющихся 232 танков РТ-91 Twardy (примерно соответствующий уровню Т-72Б1 польский модернизированный вариант лицензионного танка Т-72М1), взамен которых США будто бы поставят Польше дополнительное количество танков Abrams. Неясно, является ли заявление Блащака подтверждением этого проекта, или речь идет об отдельной от вопроса о передаче РТ-91 закупке.

К настоящему времени Польша передала Украине практически все наличные танки Т-72М/М1 - около 260 единиц.

Напомним, что в апреле 2022 года было заключено межправительственное соглашение между США и Польшей о приобретении Польшей по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 250 танков М1А2 SEP v.3 Abrams с сопутствующей техникой и имуществом, в том числе 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, 17 танковых мостоукладчиков М1074 Joint Assault Bridge (JAB), а также учебного и логистического пакетов и боеприпасов. Стоимость соглашения составляет около 4,75 млрд долл (около 20 млрд польских злотых). Первые 28 танков М1А2 SEP v.3 должны быть переданы Польше уже в конце 2022 года из наличия армии США и они будут использованы для подготовки польского личного состава, поставки танков М1А2 SEP v.3 собственно Войску Польскому по соглашению должны быть завершены в 2026 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
HEMTT
M1 Abrams
PT-91
Т-72
Т-72Б
Похожие новости
14.07.2022
В Польше заговорили о возможной передаче Украине модернизированных танков PT-91 Twardy
05.05.2022
Вот чем Польша вооружила Украину для борьбы с Россией
29.03.2022
Украина попросила у НАТО танки. Вот что она может получить
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
18.04.2011
Сплошные противоречия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»