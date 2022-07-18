Польша приобретет еще 116 танков Abrams из наличия

Как сообщили 15 июля 2022 года польские СМИ, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью польскому телеканалу "Polsat News" заявил о достижении договоренностей о закупке в США для Войска Польского 116 танков Abrams (двух батальонных комплектов) из наличия. Сообщается, что контракт должен быть подписан уже в ближайшее время, и поставки этих танков будут начаты Польше в 2023 году.

Танк М1А1 FEP Abrams из состава 4-го танкового батальона 4-й резервной дивизии морской пехоты США во время демонстрации в Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния), 09.03.2018 (с) морская пехота США

Блащак не сообщил подробности, но, по предположениям польских комментаторов, речь может идти о закупке танков М1А1 FEP из состава морской пехоты США, которая в настоящее время в процессе реорганизации избавляется от танковых частей c передачей всех танков на хранение армии США (всего морская пехота США имела около 220 танков М1А1 FEP).

Ранее в польских СМИ появились спекуляции о якобы имеющемся плане передачи Украине из наличия вооруженных сил Польши всех имеющихся 232 танков РТ-91 Twardy (примерно соответствующий уровню Т-72Б1 польский модернизированный вариант лицензионного танка Т-72М1), взамен которых США будто бы поставят Польше дополнительное количество танков Abrams. Неясно, является ли заявление Блащака подтверждением этого проекта, или речь идет об отдельной от вопроса о передаче РТ-91 закупке.

К настоящему времени Польша передала Украине практически все наличные танки Т-72М/М1 - около 260 единиц.

Напомним, что в апреле 2022 года было заключено межправительственное соглашение между США и Польшей о приобретении Польшей по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 250 танков М1А2 SEP v.3 Abrams с сопутствующей техникой и имуществом, в том числе 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, 17 танковых мостоукладчиков М1074 Joint Assault Bridge (JAB), а также учебного и логистического пакетов и боеприпасов. Стоимость соглашения составляет около 4,75 млрд долл (около 20 млрд польских злотых). Первые 28 танков М1А2 SEP v.3 должны быть переданы Польше уже в конце 2022 года из наличия армии США и они будут использованы для подготовки польского личного состава, поставки танков М1А2 SEP v.3 собственно Войску Польскому по соглашению должны быть завершены в 2026 году.