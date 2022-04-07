Польша подписала соглашение о закупке 250 американских танков М1А2 SEP v.3 Abrams

5 апреля 2022 года в расположении 1-й Варшавской бронетанковой бригады имени Тадеуша Костюшко Войска Польского в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал межправительственное соглашение между США и Польшей в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance (LOA) по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) о приобретении 250 основных танков М1А2 SEP v.3 Abrams. С американской стороны соглашение подписал посол США в Польше Марк Бжезинский.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписывает межправительственное соглашение между США и Польшей о приобретении 250 основных танков М1А2 SEP v.3 Abrams. Танки Abrams на церемонии были представлены изт контингента армии США в Польше. Варшава, 05.04.2022 (с) министерство национальной обороны Польши

Соглашение предусматривает закупку 250 основных танков М1А2 SEP v.3 Abrams с сопутствующей техникой и имуществом, в том числе 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, 17 танковых мостоукладчиков М1074 Joint Assault Bridge (JAB), а также учебного и логистического пакетов и боеприпасов. Стоимость соглашения составляеет около 4,75 млрд долл (около 20 млрд польских злотых).

Первые 28 танков должны быть переданы Польше уже в конце 2022 года из наличия армии США и они будут использованы для подготовки польского личного состава (из сообщений неясно, будут ли эти танки находиться в США или в Польше, и будут ли эти танки затем возвращены США). Когда начнутся поставки танков собственно Войску Польскому не сообщается, но все поставки по соглашению должны быть завершены в 2026 году.

"Это очень важный день в истории польско-американского сотрудничества, а также очень важный день в истории польских вооруженных сил. Только что было подписано соглашение, гарантирующее поставку 250 танков Abrams в самой современной версии для Войска Польского. В июле прошлого года вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским здесь, в штабе 1-й бронетанковой бригады имени Тадеуша Костюшко, героя двух народов - польского и американского, мы объявили о решении польского правительства закупить танки Abrams. Сегодня мы подписали соглашение, таким образом, мы финализовали это решение", - заявил на церемонии подписания соглашения министр национальной обороны Поьши Мариуш Блащак.

Напоним, что в июле 2021 года правительство Польши официально объявило о предстоящем приобретении 250 американских танков M1A2 SEP v.3 Abrams для польских вооруженных сил. Тогда же правительство Польши направило правительству США официальный запрос (Letter of Request) на приобретение 250 танков M1A2 SEP v3 Abrams по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж FMS. Тогда заключение окончательного межправительственного соглашения между США и Польшей в рамках механизма FMS ожидалось уже "в начале осени" 2021 года.

Однако только 17 февраля 2022 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии FMS 250 танков М1А2 SEP v.3 Abrams, при этом общая стоимость предполагаемой поставки (совпадающей по основным параметрам с фактически подписанным теперь соглашением) была оценена в 6 млрд долл.

Одобрение выделение средств на данную закупку в размере 23,3 млрд злотых (6,04 млрд долл) сверх утвержденного оборонного бюджета страны было утверждено специальным решением правительства Польши. В октябре 2021 года польским парламентом была принята и подписана президентом Польши поправка к закону об оборонном бюджете Польши 2021 года, предполагающая увеличение расходов на оборону в общей сложности на 6,96 млрд злотых (1,76 млрд долл), причем основной статьей дополнительных расходов стала доплата в Фонд модернизации вооруженных сил в размере 6,3 млрд злотых (1,59 млрд долл) для начала финансирования программы закупки танков Abrams.

Ранее по той же схеме за счет сверхбюджетных ассигнований Польша финансировала закупку в США 48 истребителей Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon, а с 2018 года аналогичным образом финансируется приобретение Польшей зенитных ракетных систем Patriot.

Cогласно польским официальным источникам, танками M1A2 SEP v.3 Abrams будут оснащены четыре танковых батальона польской армии (штатный состав батальона 58 танков) - по два танковых батальона 1-й Варшавской бронетанковой бригады имени Тадеуша Костюшко и 19-й Люблинской механизированной бригады, входящих в состав свежесформированной на восточном направлении 18-й "Железной" механизированной дивизии. Сейчас оба танковых батальона 1-й Варшавской бронетанковой бригады оснащены танками Leopard 2A5, а единственный танковый батальон новосформированной 19-й Люблинской механизированной бригады - модернизированными танками Т-72М1R. В 2022 году в состав 19-й Люблинской механизированной бригады планируется передать еще один танковый батальон из состава 21-й бригады Подгальских стрелков той же 18-й механизированной дивизии, также сейчас оснащенный танками Т-72М1.

В настоящее время M1A2C (М1А2 SEP v.3) является последней реализуемой программой модернизации танков Abrams армии США. Все танки M1A2C (М1А2 SEP v.3) не изготавливаются заново, а переделываются из танков серии М1А1 с хранения армии США. Первые шесть предсерийных модернизированных танков модификации M1A2C (М1А2 SEP v.3) были поставлены американской армии в октябре 2017 года. Поставки серийно модернизированных танков M1A2C (М1А2 SEP v.3) в строевые части армии США были начаты в начале 2020 года.

Первым иностранным заказчиком данной модификации стала Австралия, подписавшая с США соглашения LOA в рамках механизма FMS в январе 2022 года, предусматривающие поставку 75 танков M1A2 SEP v.3 Abrams, 29 бронированных инженерных машин M1150 Assault Breacher Vehicles (ABV), 18 танковых мостоукладчиков M1074 JAB и шести бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules на общую сумму 3,5 млрд австралийских долл (2,51 млрд долл США). Однако поставки танков M1A2 SEP v,3 в Австралию должны быть начаты в 2024 году, так что Польша, видимо, станет первым фактическим зарубежным получателем танков этой модификации.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписывает межправительственное соглашение между США и Польшей о приобретении 250 основных танков М1А2 SEP v.3 Abrams. Танки Abrams на церемонии были представлены изт контингента армии США в Польше. Варшава, 05.04.2022 (с) министерство национальной обороны Польши