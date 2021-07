Правительство Польши объявило о закупке американских танков М1А2 SEP v3 Abrams

14 июля 2021 года в штаб-квартире 1-й Варшавской бронетанковой бригады 18-й механизированной дивизии Войска Польского в Весоле (район Варшавы) заместитель премьер-министра Польши и председатель Комитета Совета министров Польши по обороне и национальной безопасности Ярослав Качиньский и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак официально объявили о предстоящем приобретении 250 американских основных танков M1A2 SEP v3 Abrams для польских вооруженных сил. Нескольким днями ранее публикации о переговорах о данной закупке появились в польских СМИ.

Заместитель премьер-министра Польши и председатель Комитета Совета министров Польши по обороне и национальной безопасности Ярослав Качиньский (справа) и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак (слева) в штаб-квартире 1-й Варшавской бронетанковой бригады 18-й механизированной дивизии Войска Польского в Весоле (район Варшавы) официально объявляют о предстоящем приобретении 250 американских основных танков M1A2 SEP v3 Abrams для польских вооруженных сил, 14.07.2021 (с) министерство национальной обороны Польши

"Наша армия в короткие сроки - первые поставки, если все пойдет хорошо, состоятся в следующем году - будет пополнена большим количеством самых современных в мире на данный момент танков Abrams, потому что это последняя версия, которая используется армией США. Это ультрасовременные танки, танки, способные выполнять различные виды маневров, а также сражаться и вести огонь с большой точностью и большой эффективностью. Это новое качество в вооружении сухопутных войск. Этих танков хватит на создание как минимум четырех танковых батальонов, а это больше, чем нужно для создания танковой бригады." - заявил на церемонии заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский.

"В настоящий момент (...) готовится проект мероприятий, в том числе нормативных, по расширению и очень и очень серьезному усилению польских вооруженных сил. Просто время, в котором мы живем, ситуация, в которой мы живем, место, в котором мы живем, требует этого, и поэтому мы хотим это делать. Это наша обязанность, это большое дело, я должен признать, что это дорогое мероприятие, хотя я не буду говорить о деталях. Но с учетом нынешнего положения нашей страны, а также различных возможностей, предлагаемых мировым финансовым рынком, это возможно. И мы хотим это осуществить, все идет своим чередом", - подчеркнул Ярослав Качиньский.

"Есть еще некоторые детали, связанные с методами финансирования, которые необходимо уточнить, потому что, конечно, они должны быть распределены на относительно долгое время, но сама операция будет проведена в относительно короткие сроки. Хотя вы должны помнить, что современное оружие - это не то, что вы покупаете в магазине, это то, что вы заказываете, и вам также нужно дождаться производства. В любом случае, у нас здесь есть своего рода пилотная программа, об этом я говорю сейчас, и у нас есть эта замечательная программа, которая, я надеюсь, будет реализована с большой пользой для Республики и ее безопасности", - сказал Ярослав Качиньский.

Министр национальной обороны Польшм Мариуш Блащак, участвовавший в церемонии, поблагодарил вице-премьера Ярослава Качиньского за его поддержку деятельности, направленной на укрепление польских вооруженных сил.

"Все эти инвестиции в безопасность были бы невозможны, если бы не присутствие в правительстве заместителя премьер-министра Качиньского. Бесспорен факт, что в качестве председателя Комитета Совета министров Польши по обороне и национальной безопасности он внес значительный вклад в создание условий для укрепления обороноспособности Войска Польского, для развития Войска Польского", - заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Мы имеем дело с пилотным проектом, поскольку принято постановление Совета Министров о создании многолетней программы финансирования обороноспособности Республики Польша. Программа, которая предназначена для оснащения Войска Польского танками, именно танками Abrams. Вице-премьер говорил об этом принципиальном начинании, о котором мы, наверное, будем говорить еще много раз. Поэтому заказываем самые современные танки. Танки в наиболее оснащенном исполнении, испытанные в боях танки, танки, разработанные как противовес самым современным русским танкам Т-14 "Армата", - заявил Мариуш Блащак.

"Польская армия будет оснащена танками Abrams со следующего года, поэтому мы очень быстро укрепляем обороноспособность Республики Польша. Это, конечно, ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, когда речь идет о международной безопасности, и наша задача - сдерживать любого потенциального агрессора. Все мы знаем, где находится этот агрессор, все мы знаем, какие угрозы потенциально возможны" - заявил на церемонии министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Хочу подчеркнуть, что эти танки будут дислоцированы в восточной части нашей страны, в 18-й механизированной дивизии, самой молодой, созданной в 2018 году и сертифицированной в этом году, с полной боеспособностью. Танки будут в составе 1-й Варшавской бронетанковой бригады и в формируемой 19-й механизированной бригаде, базирующейся в Люблине, поэтому в экстренных случаях они смогут быстро развернуться из мест дислокации. Эти танки будут на первой линии обороны, если, конечно, возникнет такая необходимость", - заявил Мариуш Блащак.

Как явствует из польских источников, в настоящее время правительство Польши направило правительству США официальный запрос (Letter of Request) на приобретение около 250 танков M1A2 SEP v3 Abrams по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). В случае одобрения американской стороной, окончательное межправительственное соглашение между США и Польшей в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance (LOA) в рамках механизма FMS может быть заключен "в начале осени". В этом случае поставка первых танков Польше ожидается уже в конце 2022 года.

Помимо около 250 танков M1A2 SEP v3 Abrams для оснащения четырех танковых батальонов (штатный состав батальона, видимо, 58 танков), предусматривается закупка различных видов сопутствующей техники, в том числе бронированные ремонтно-эвакуационные машины (видимо, М88А2/3 Hercules), инженерные машины и танковые мостукладчики. Танки должны быть oснащены комплексом активной защиты Rafael Trophy. Также в поставку должны войти тренажеры, "большое количество" современных боеприпасов, запчасти и "богатые" пакеты технической поддержки и обучения. Кроме того, в стоимость государственной программы закупки танков войдет также строительство соответствующей инфраструктуры.

Общая стоимость соглашения на закупку 250 танков M1A2 SEP v3 Abrams, с учетом всего сопутствующего и создания инфраструктуры, составт 23,3 млрд злотых (6,04 млрд долл). Эти деньги должны быть выделены специальным решением правитьельства Польши сверх утвержденного оборонного бюджета страны (cоответствующее правительственное постановление уже принято). Напомним, что утвержденные ранее официальные военные расходы Польши на 2021 год составляют 51,8 млрд злотых (2,2% ВВП).

Следует отметить, что ранее по той же схеме за счет сверхбюджетных ассигнований Польша финансировала закупку в США 48 истребителей Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon, а с 2018 года аналогичным образом финансируется приобретение Польшей зенитных ракетных систем Patriot.

Cогласно сделанным заявлениям, танками M1A2 SEP v3 Abrams будут оснащены четыре танковых батальона польской армии - по два танковых батальона 1-й Варшавской бронетанковой бригады имени Тадеуша Костюшко и 19-й Люблинской механизированной бригады, входящих в состав свежесформированной на восточном направлении 18-й "Железной" механизированной дивизии. Сейчас оба танковых батальона 1-й Варшавской бронетанковой бригады оснащены танками Leopard 2A5, а единственный танковый батальон новосформированной 19-й Люблинской механизированной бригады - модернизированными танками Т-72М1R. В 2022 году в состав 19-й Люблинской механизированной бригады планируется передать еще один танковый батальон из состава 21-й бригады Подгальских стрелков той же 18-й механизированной дивизии, также сейчас оснащенный танками Т-72М1.

Напомним, что в настоящее время M1A2C (М1А2 SEPv3) является последней реализуемой программой модернизации танков Abrams армии США. Первые шесть предсерийных модернизированных танков этой модификации были поставлены американской армии в октябре 2017 года. Поставки серийно модернизированных танков M1A2C (М1А2 SEPv3) в строевые части армии США были начаты в начале 2020 года. Предположительно, первым иностранным заказчиком данной модификации станет Австралия. При этом все танки M1A2C (М1А2 SEPv3) не изготавливаются заново, а переделываются из танков серии М1А1 с хранения армии США.

Видео церемонии: