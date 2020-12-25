Новый крупный контракт на танки M1A2 SEP v.3 (M1A2C) Abrams для армии США

Министерство обороны США 18 декабря 2020 года выдало корпорации General Dynamics крупный контракт на сумму 4,62 млрд долл на серийную модернизацию танков М1А1 Abrams с хранения армии США до уровня Abrams M1A2 SEP v.3 (M1A2C). Контракт рассчитан до 17 июня 2028 года. Количество модернизируемых по контракту танков не сообщается.

Стрельбы модернизированных танков M1A2 SEP v.3 Abrams (М1А2С) из состава первой их получившей 3-й бронетанковой бригады "Greywolf" 1-й кавалерийской дивизии армии США (1-й батальон "Charger" 12-го кавалерийского полка), декабрь 2020 года (с) армия США

Чуть ранее министерство обороны США также выдало корпорации Honeywell контракт на сумму 1,105 млрд долл на производство и техническую поддержку газотурбинных танковых двигателей AGT1500 для танков М1 Abrams армии США. Контракт рассчитан до 30 сентября 2025 года. Количественные параметры не сообщаются.

Напомним, что в настоящее время M1A2C (М1А2 SEPv3) является последней реализуемой программой модернизации танков Abrams армии США. Первые шесть предсерийных модернизированных танков этой модификации были поставлены американской армии в октябре 2017 года. В рамках бюджета на 2017 финансовый год было заказано 45 серийных модернизированных танков M1A2C (М1А2 SEPv3) на сумму 270 млн долл, поставка которых должна была производиться с июля 2018 по август 2019 года. В декабре 2017 года армия США выдала подразделению General Dynamics Land Systems (GDLS) корпорации General Dynamics рамочный контракт на модернизацию в течении нескольких лет 435 танков М1А1 Abrams в вариант M1A2C (М1А2 SEPv3), в рамках которого в июле 2018 года GDLS получила твердый контракт на модернизацию 100 первых танков по данной программе, а в январе 2019 года - твердый контракт на модернизацию еще 174 танков, с производством работ к 2021 году, а к настоящему времени, видимо, законтрактованы и остальные 161 танк. Таким образом, до заключения последнего контракта 18 декабря, вместе с предсерийными образцами, армией США было законтрактовано 486 модернизированных танков M1A2C.

Всего планировалось перевооружить модернизированными танками M1A2 SEP v.3 десять из 11 намеченных к содержанию бронетанковых бригад регулярной армии США в период с 2021 по 2031 финансовые годы (по одному бригадному комплекту штатно в 87 танков в год), и, видимо, новый контракт заключен для реализации этих планов. Высвободившиеся в результате этого перевооружения танки М1А2 SEPv2 планируется в 2023-2026 финансовых годах передать из регулярной армии для перевооружения пяти бронетанковых бригад Национальной гвардии.

Работы по модернизации танков до уровня M1A2 SEP v.3 осуществляются на расположенном в Лиме (штат Огайо) единственном функционирующем в США танковом заводе Joint Systems Manufacturing Center (JSMC), находящемся в собственности американского правительства, но с 1996 года управляемом General Dynamics, а также на предприятиях GDLS в Скрантоне (штат Пенсильвания) и Таллахасси (штат Флорида).

Первой строевой частью армии США, начавшей получать серийно модернизированные танки M1A2 SEP v.3 (М1А2С), стала в начале 2020 года 3-я бронетанковая бригада "Greywolf" 1-й кавалерийской дивизии.