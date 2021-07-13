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Польша ведет переговоры о приобретении 250 американских танков М1А2 SEP v3 Abrams

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Как сообщил польский веб-ресурс Gazeta.pl , со ссылкой на два высокопоставленных польских источника, министерство национальной обороны Польши ведет переговоры с США о приобретении около 250 основных танков М1А2 SEP v3 Abrams.

Танки М1А2 SEP v3 Abrams армии США (с) Calab Franklin / армия США

По данным ресурса, детали крупного контракта на поставку американских танков уже прорабатываются. "Много раз ходили слухи, что подобное возможно. Теперь дело уже не только в этом. Детали уточняются, хотя окончательное решение еще не принято", - заявил один из источников.

Сообщается, что неофициально говорится, что закупка близка. "Если кардинальных изменений в планах не будет, церемония подписания контракта может состояться в начале осени".

Источник заявил, что "наиболее желательный план предполагает закупку около 250 машин M1 Abrams для четырех танковых батальонов и еще около десятка машин только для обучения. Вместе с танками планируется закупить различные виды сопутствующей техники, в том числе инженерные машины и мостоукладчики. Плюс тренажеры, боеприпасы, запчасти и обучение. Все исчерпывающе и разумно. Танки должны быть "богатой" версией, которая является лучшим вариантом, который американцы могут предложить на экспорт - M1A2 SEP v3 с комплексом активной защиты Trophy. Это вообще первоклассная комплектация, придраться не к чему. Только цена соответствующая. Весь контракт может стоить несколько миллиардов злотых".

В качестве более дешевого варианта рассматривается и возможность закупки около 50 танков для оснащения одного танкового батальона, "хотя это и не имеет большого смысла", - заявил источник.

Потенциальная стоимость контракта на закупку 250 танков М1А2 SEP v3 Abrams оценивается в сумму от 11 млрд злотых (2,9 млрд долларов США) до 19 млрд злотых (5 млрд долларов США).

Со стороны bmpd укажем, что инициатором решения о закупке танков М1А2 SEP v3 Abrams называют нынешнего министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака. Данная внеконкурсная закупка в случае ее реализации поставит под сомнение формально начатую в 2017 году министерством национальной обороны Польши конкурсную программу Wilk по приобретению для Войска Польского перспективных танков, реализацию которой предполагалось осуществлять при широком участии польской промышленности.

В теории программа Wilk предполагает приобретение около 500 полностью новых танков для замены состоящих на вооружении Войска Польского танков T-72M1 и PT-91 Twardy (танки Leopard 2 планируется сохранить на вооружении, подвергая модернизации), однако очевидно, что после приобретения более 250 танков М1А2 SEP v3 Abrams программа Wilk явно утратит смысл, поскольку тендер на закупку и производство максимум еще 250 танков, причем еще одного нового типа, выглядел бы очень странным.

Для польской армии принятие на вооружение танка М1А2 SEP v3 Abrams станет очень серьезным техническим и логистическим вызовом, поскольку мало того, что приведет к появлению на вооружении третьего принципиально нового типа танка (после T-72M1/PT-91 и Leopard 2), но к тому же имеющего большую боевую массу (более 72 тонн) и значительные технические отличия от двух ныне эксплуатируемых типов (использование в конструкции танка Abrams "имперской" системы мер вместо метрической, применение газотурбинного двигателя, причем с повышенным расходом топлива, и др.). Фактически, как отмечают польские источники, для эксплуатации танков Abrams и обеспечения оснащенных ими частей польским вооруженным силам придется выстраивать отдельную дополнительную систему материально-технического обеспечения и снабжения (вплоть до постройки увеличенных хранилищ топлива).

Напомним, что в настоящее время M1A2C (М1А2 SEPv3) является последней реализуемой программой модернизации танков Abrams армии США. Первые шесть предсерийных модернизированных танков этой модификации были поставлены американской армии в октябре 2017 года. Поставки серийно модернизированных танков M1A2C (М1А2 SEPv3) в строевые части армии США были начаты в начале 2020 года. Предположительно, первым иностранным заказчиком данной модификации станет Австралия.

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Страны
Австpалия
Польша
США
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
PT-91
Т-72
Проекты
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