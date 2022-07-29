МНО Польши намерено принять на вооружение южнокорейские танки, гаубицы и самолеты

ЦАМТО, 28 июля. По информации Агентства вооружений МНО Польши, 27 июля в Варшаве были заключены рамочные соглашения, связанные с приобретением танков, гусеничных самоходных гаубиц и легких боевых самолетов в Республике Корея.

Документы были подписаны в присутствии вице-премьера, министра национальной обороны Мариуша Блащака.

От имени государственного казначейства Агентство вооружений подписало соглашения с тремя южнокорейскими компаниями. Hyundai Rotem будет отвечать за поставку танков K2, Hanwha Defense – самоходных гаубиц семейства K9, а Korean Aerospace Industries – самолетов семейства FA-50.

Как заявлено, принятый метод заключения контрактов связан с разделением отдельных проектов на этапы, включая широкий объем передачи технологий и создание промышленной инфраструктуры на территории Польши. Это также позволит оптимизировать закупку военной техники, являющейся предметом рамочных соглашений, и, в частности, позволит быстро достичь, уже на первом этапе, необходимых ВС Польши возможностей путем поставки современной военной техники.

Заключение индивидуальных исполнительных контрактов будет осуществляться согласованно и с учетом отдельных этапов продвижения реализуемых проектов. Это позволит, в частности, достичь синергетического эффекта в результате тесного сотрудничества всех участников реализации программ, включая ВС Польши и компании из Польши и Южной Кореи.

Так, предметом рамочного соглашения, заключенного с Hyundai Rotem, является приобретение в общей сложности 1000 танков K2 и адаптированной к требованиям ВС Польши версии K2PL вместе с сопутствующей техникой, т.е. машинами технической поддержки, инженерными машинами, мостоукладчиками, пакетами обучения и логистики, боеприпасами и технической поддержкой производителя.

В пакет обучения входит тренажерное оборудование и обучение личного состава в Южной Корее и Польше, в том числе обучение на танках К2 в сотрудничестве с Сухопутными войсками Республики Корея. Подрядчик также окажет сервисную поддержку в Польше после поставки первых танков. Соглашение предусматривает передачу технологий, что позволит создать производственную инфраструктуру в области выпуска бронетехники, на первом этапе приобрести компетенции в сфере обслуживания и в итоге запустить производство танков K2PL с участием польских субподрядчиков.

Поставки первых 180 танков K2 запланированы на 2022-2025 гг. Поставка оставшихся 820 танков K2PL начнется в 2026 году, с началом их производства в Польше в том же году. С 2026 года также планируется модернизировать первые 180 танков К2 до стандарта K2PL. В более долгосрочной перспективе планируется разработать танк нового поколения в рамках польско-южнокорейского сотрудничества.

K2 "Блэк Пантер" – южнокорейский основной боевой танк поколения 3+. Его основное вооружение составляет 120-мм гладкоствольная пушка с автоматом заряжания, спаренный 7,62-мм пулемет и 12,7-мм пулемет. Усовершенствованная система управления огнем танка обеспечивает высокую эффективность поражения целей на больших дальностях. К2 может быть дополнительно оснащен системами активной защиты типа "soft kill" (VIRSS) и "hard kill" (KAPS). Дизельный двигатель мощностью 1500 л.с. и автоматическая трансмиссия обеспечивают высокую скорость и мобильность на любой местности. Танк массой 55 т оснащен гидропневматической подвеской.

Все законтрактованные танки K2 будут оборудованы системой связи, совместимой с применяемой в ВС Польши, а также системой боевого управления, совместимой с устанавливаемой на заказанных танках M1A2 "Абрамс". Изменения в конфигурации, предусмотренные для версии танка K2PL, будут включать усиление брони, дооснащение всенаправленной системой наблюдения и активной системой защиты ASOP, возможность использования программируемых боеприпасов и польского 12,7-мм пулемета.

Предметом рамочного соглашения с Hanwha Defense является приобретение в общей сложности 672 самоходных гаубиц K9A1 и ее полонизированной версии K9PL (на основе готовых технологий, полученных в результате работ над гаубицами K9A2), а также специальной техники, в т.ч. транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) К10 и машин управления К11, пакетов обучения и логистики, боеприпасов и технической поддержкой производителя.

Пакет обучения включает тренажерное оборудование и обучение личного состава в Польше. Подрядчик также будет оказывать техническую поддержку в Польше с момента прибытия первых самоходных гаубиц K9A1. Соглашение предусматривает передачу технологий, в результате которой будут сохранены и расширены существующие производственные мощности в области ствольной артиллерии, что позволит на первом этапе приобрести компетенции в сфере обслуживания, а позднее производства гаубиц K9PL в Польше с "полонизацией" цепочек поставок запасных частей.

Поставки первых 48 гаубиц K9A1 запланированы на 2022-2023 гг. Поставки 624 гаубиц K9PL начнутся в 2024 году. Их производство в Польше должно начаться в 2026 году. С 2026 года также планируется модернизировать первые 48 гаубиц К9А1 до стандарта K9PL. В более долгосрочной перспективе планируется разработать самоходную гаубицу нового поколения в рамках польско-южнокорейского сотрудничества.

K9 "Тандер" – южнокорейская гусеничная самоходная гаубица. Основное вооружение – 155-мм пушка длиной 52 калибра, которая в зависимости от типа боеприпаса обеспечивает поражение целей на дальностях свыше 40 км. Масса гаубицы составляет 47 т. Вспомогательное вооружение – 12,7-мм пулемет. Броня К9 обеспечивает защиту от осколков снарядов и обстрела из стрелкового оружия. Дизельный двигатель мощностью 1000 л.с. и автоматическая трансмиссия обеспечивают высокую скорость и подвижность на любой местности.

В версии K9A1 внесен ряд улучшений. Основной упор был сделан на увеличение эффективности и дальности стрельбы до 54 км, улучшение ситуационной осведомленности и повышение комфорта работы экипажа. K9A2 – находящийся в настоящее время в разработке последний вариант гаубицы, который в результате использования автоматизированной системы заряжания будет обладать повышенной скорострельность (с 6-8 выстр./мин. до 9-10 выстр./мин.), сокращенным с 5 до 3 человек расчетом. Гаубица К9А2 также будет оснащена электроприводом башни (вместо электрогидравлического привода), автоматической системой пожаротушения, дистанционно управляемым модулем вооружения, кондиционером, композитными (резиновыми) гусеницами, повышенной баллистической и противоминной защитой.

Законтрактованные в рамках первого этапа гаубицы К9А1 изначально будут оснащаться польскими системами связи, а также будут включены в систему боевого управления TOPAZ.

Предметом рамочного соглашения, заключенного с Korean Aerospace Industries, является приобретение в общей сложности 48 самолетов FA-50 и их полонизированной версии FA-50PL вместе с пакетами обучения и логистики, боеприпасами и технической поддержкой производителя.

В пакет обучения входят тренажеры и подготовка летчиков сначала в Южной Корее, а затем в Польше. Контракт также предусматривает передачу технологий: в Польше будет построен центр обслуживания самолетов FA-50PL с планируемым сроком запуска в 2026 году.

Поставка первых 12 самолетов FA-50 Блок.10 запланирована на вторую половину 2023 года, а поставки 36 FA-50PL начнутся в 2025 году и будут осуществляться в течение 2-3 лет.

FA-50 – южнокорейский легкий двухместный боевой самолет, оснащенный современной авионикой и РЛС управления огнем. Максимальная взлетная масса – 12,3 т, масса боевой нагрузки – до 4,5 т. Он вооружен 20-мм пушкой и широким спектром подвесного авиационного вооружения, в том числе УР AIM-9 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух", УР AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля", а также несколькими типами авиабомб различного типа. Самолет оснащен двигателем мощностью 22000 фунтов (98 кН) и способен развивать максимальную скорость 1,5М (1837,5 км/ч). Дальность полета составляет 1800 км, практический потолок – 14,6 км.

Все законтрактованные самолеты FA-50 будут оборудованы системой Link-16 и системой опознавания "свой-чужой" стандарта НАТО. Самолеты, приобретаемые в рамках второго этапа, будут отличаться улучшенными характеристиками дальности полета, пакетом вооружений, а также авионикой и РЛС в соответствии со стандартом Блок.20.