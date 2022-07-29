Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения

27 июля 2022 года на церемонии в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил рамочные соглашения и контракты Агентства вооружений министерства национальной обороны Польши с южнокорейскими компаниями на поставку для Войска Польского и последующее совместное производство в Польше крупных партий боевой техники, включая основные танки К2 Black Panther, 155-мм/52 самоходные гаубицы К9 Thunder и легкие боевые самолеты FA-50.

Утверждение министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком контракта Агентства вооружений министерства национальной обороны Польши с южнокорейской компанией Hyundai Rotem (в составе Hyundai Motor Group) поставку для Войска Польского и последующее совместное производство в Польше танков К2 Black Panther. Варшава, 27.07.2022 (с) министерство национальной обороны Польши

Официально стоимость подписанных соглашений не называется, но, согласно южнокорейским источникам, составляет более 20 трлн вон (15 млрд долл). что делает их крупнейшими в истории южнокорейской оборонной промышленности и представляет собой беспрецедентный исторический прорыв для южнокорейского оборонного экспорта.

Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши заявило, что "принятый метод заключения контрактов связан с реализацией отдельных проектов с разбивкой на этапы, что также связано с широким объемом трансфера технологий и созданием промышленного потенциала на территории Польши "координация программ" и "синергетический эффект" со стороны субъектов ВПК".

Подписанные соглашения включают:

Соглашения с компанией Hyundai Rotem (в составе Hyundai Motor Group) - включает контракт на поставку Польше в 2022-2025 годах 180 готовых танков К2 в базовой конфигурации (стоимость контракта около 3 трлн вон), и соглашение о последующем производстве в Польше и Южной Корее с 2026 года 820 модифицированных под польские требования танка К2PL (стоимость этой программы оценивается в 10 трлн вон). С 2026 года также планируется доработать первые 180 танков К2 до уровня K2PL. Это первый экспортный контракт на танки К2. В более долгосрочной перспективе планируется разработать танк нового поколения в рамках польско-южнокорейского сотрудничества.

Поставляемые в стандартной конфигурации танки К2 будут оснащены системами связи и боевого управления польских стандартов (фактически, аналогичными используемым на закупаемых Польшей танках Abrams). Что касается танков К2PL, то под ними понимается не ранее демонстрировавшийся Hyundai Rotem проект глубокой модернизации К2 на семикатковом шасси, а более скромный вариант модернизации, предусматривающий усиление бронирования, оснащение системой кругового обзоа, комплексом активной защиты ASOP, возможность использования программируемых боеприпасов другого поставщика и применение польского 12,7-мм пулемета WKM (вариант НСВ под патрон НАТО).

Соглашения с компанией Hanwha Defense (военный дивизион группы Hanwha) - включают контракт на поставку Польше 48 самоходных гаубиц К9А1 в 2022-2023 годах и последующее совместное производство в Южной Корее (с 2024 года) и в Польше (с 2026 года) 624 модифированных под польские требования самоходных гаубиц К9PL, которые должны быть созданы на основе решений модификаци К9А2. С 2026 года планируется и доработка первых 48 САУ К9А1 до варианта К9PL. Общая стоимость соглашений превышает 4 трлн вон. В более долгосрочной перспективе планируется разработать самоходную гаубицу нового поколения в рамках польско-южнокорейского сотрудничества.

Соглашения с корпорацией Korean Aerospace Industries (KAI) - включают контракт на закупку 48 легких двухместных боевых самолетов (истребителей) KAI FA-50 общей стоимостью 3 трлн вон. Первые 12 самолетов должны быть поставлены во второй половине 2023 года в текущей серийной конфигурации FA-50 Block 10 (причем, по данным южнокорейских СМИ, первые восемь самолетов будут взяты с производственной линии KAI из числа самолетов, строящихся для ВВС Южной Кореи). С 2025 года должны быть начаты поставки 36 самолетов модификации FA-50PL, примерно соответствующей перспективной FA-50 Block 20, их поставки будут вестись в течении двух-трех лет.

Контракт на FА-50 включает учебный и логистический пакеты, поставку вооружения и боеприпасов, и техническую поддержку со стороны производителя. В пакет обучения входит тренажерное оборудование и подготовка пилотов сначала в Южной Корее, а затем в Польше. Контракт также предусматривает передачу технологий, в результате которой в Польше будет построен сервисный центр самолетов FA-50PL с планируемым сроком ввода в строй в 2026 году.

На церемонии подписания соглашений министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил:

"Подписаны рамочные соглашения, которые значительно укрепят польские вооруженные силы. Это укрепление чрезвычайно важно ввиду положения на нашей восточной границе. У нас нет времени, мы не можем ждать. Мы должны вооружить Войско Польское".

"Подписанные рамочные соглашения являются лишь первым этапом нашего сотрудничества [c Южной Кореей]. Мы убеждены, что это сотрудничество идет на пользу обеим нашим странам, что это сотрудничество укрепит вооруженные силы Польши и предоставит возможности для польской и корейской военной промышленности, Это не восполнение пробелов, которые есть у нас в вооруженных силах. Это стратегический подход. Обе наши страны осознают опасность агрессивной российской политики. Наши страны осознают, что наши вооруженные силы должны быть оснащены современной техникой."

"Крайне важно, что в этом году состоятся первые поставки и самоходных гаубиц, и танков. Так что наше сотрудничество мы начинаем с поставок военной техники в этом году. Первые самолеты поступят в Войско Польское и ВВС Польши в следующем году"

"По подписанному рамочному соглашению мы закажем 1000 танков К2, закажем более 600 самоходных гаубиц К9, а также закажем три эскадрильи самолетов FA-50. Можно сказать, что мы уже заказали именно такое оружие. Зачем такое оружие? Потому что мы делаем выводы из того, что происходит на Украине. Мы делаем выводы из того, как нападает агрессор, как нападает Россия. Мы видим, что бронетанковые войска и артиллерия имеют большое значение на поле боя в настоящее время, отсюда и решение об усилении этого вида вооруженных сил.

Заказанная техника - это реальное усиление польского потенциала сдерживания и обороны. В конечном итоге он будет изготовлен при широком участии польской оборонной промышленности с учетом мнений и оценок военных экспертов. Заказы характеризуются быстрыми темпами поставок и большой передачей технологий в Польшу.

В случае с танками крайне важно, чтобы в нашем распоряжении были очень большие силы. Отсюда и большое количество, связанное с танками. Корейские танки, как и все корейское оружие, проверены, потому что Корея 70 лет готовилась к войне, желая мира. Известно, что он находится под угрозой, поэтому это корейское оборудование должно быть высочайшего качества.

В отношении самоходных гаубиц - их конструкция очень похожа на польские самоходные гаубицы Krab. Особо подчеркиваю, что мы закажем в Польше как можно больше гаубиц Krab, чтобы были задействованы все производственные мощности польских заводов. Но наши потребности намного превышают производственные мощности Huta Stalowa Wola, поэтому мы и приняли решение о такой сделке. Подчеркиваю, что наше сотрудничество с Кореей носит стратегический характер. Это не заполняет пробелы в наших вооруженных силах. Это стратегический подход

У нас есть договоренность, что в ближайшие годы производство этого оружия будет в Польше. Это отличная возможность для польской оборонной промышленности. Я рад, что в переговорах принял участие президент Polska Grupa Zbrojeniowa пан Себастьян Хвалек. Это были переговоры, в результате которых были заключены очень хорошие контракты. У нас еще впереди реализация контрактов, но я уверен, что мы найдем абсолютно хорошие решения, выгодные для обеих сторон, как для польской, так и для корейской стороны. Мы хотим выбрать лучшее из конструкции Krab и лучшее из конструкции K9 в ближайшие несколько лет, чтобы это оружие было единым для обеих стран. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, поскольку здесь были некоторые недоразумения, мы будем использовать производственные мощности Huta Stalowa Wola в полной мере. Также развивать и другие производственные мощности.

Первые самолеты [FA-50] поступят в распоряжение ВВС Польши в следующем году. Во-первых, эти самолеты позволят нам cписать постсоветские самолеты. Во-вторых, они позволят нам улучшить подготовку польских пилотов. В-третьих, это учебно-боевые самолеты, поэтому они будут использоваться в различных типах задач, которые мы выполняем как члены НАТО в знак солидарности".

Церемония утверждения министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком рамочных соглашений и контрактов Агентства вооружений министерства национальной обороны Польши с южнокорейскими компаниями на поставку для Войска Польского и последующее совместное производство в Польше крупных партий боевой техники. Варшава, 27.07.2022 (с) министерство национальной обороны Польши