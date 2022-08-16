Решение Польши купить у Южной Кореи современные танки назвали странным

Американский военный эксперт Даниэль Гур в своей статье для 19fortyfive оценил решение Польши купить у Южной Кореи современные танки K2.

Автор материала назвал идею Варшавы странной и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с техникой США.

«Использование машин от одной страны-производителя дает большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений», — написал он.

Гур считает, что теперь польские военные будут вынуждены налаживать еще одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия южнокорейских танков с другими боевыми системами.

Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена пополнить танковый и авиационный парк своих Вооруженных сил, поэтому Варшава намерена купить 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50 производства Южной Кореи. «Уже в этом году к нам [из Южной Кореи] прибудут первые экземпляры, всего в первой партии должно быть 180 танков», — заявил Блащак.