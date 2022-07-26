Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений

ЦАМТО? 25 июля. Оборонные компании Республики Корея, включая Hyundai Rotem Co., Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI) и Hanwha Defense, на этой неделе подпишут с Польшей долгосрочные соглашения на сумму около 19 трлн. корейских вон (14,5 млрд. долл.).

Соглашения предусматривают поставку основных боевых танков K2 "Блэк Пантер", легких истребителей FA-50 и 155-мм самоходных гаубиц К9 "Тандер".

Как сообщает Defense News со ссылкой на источник в правительстве Республики Корея, переговоры находятся на завершающей стадии и соглашения (прим.ЦАМТО: очевидно, рамочные соглашения) планируется подписать уже 27 июля этого года.

Высокопоставленный чиновник канцелярии президента Республики Корея недавно встретился с руководителями вышеназванных компаний, чтобы обсудить объем экспорта, стоимость и сроки. Предстоящее подписание соглашений также подтвердил в интервью местному телеканалу министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Ожидается, что Hyundai Rotem подпишет контракт, предусматривающий поставку в период до 2024 года 180 ОБТ K2PL (масштабная модель K2PL была представлена в сентябре 2020 года на международной оборонной выставке MSPO, которая проходила в Кельце) в рамках сделки на сумму 3 трлн. вон. (2,3 млрд. долл.). Первые ОБТ планируется получить уже в этом году. К 2030 году Варшава может дополнительно закупить 400 танков K2 на сумму 8 трлн. вон (6,1 млрд. долл.).

Korea Aerospace Industries Ltd. планирует заключить контракт стоимостью 3,4 трлн. вон (2,6 млрд. долл.) на поставку 48 легких боевых самолетов FA-50 (в том числе 8 ед. должны быть поставлены уже в 2023 году из числа 20 самолетов, заказанных для ВВС РК).

Hanwha Defense планирует заключить договор на продажу Польше в общей сложности 670 ед. 155-мм самоходных артиллерийских орудий K9 "Тандер" на сумму 4-5 трлн. вон (от 3 до 3,8 млрд. долл.). О сроках выполнения проекта и уровне передачи технологий пока не сообщается.

Представитель Минобороны Польши отказался сообщить Defense News подробности относительно готовящихся контрактов, пояснив это тем, что ведущиеся переговоры касаются не только приобретения готовой военной техники, но и производственной кооперации и передачи технологий.