На южнокорейской выставке вооружений DX Korea-2020 в Ильсане

Оригинал взят у коллеги dambiev в На выставке вооружений DX Korea 2020 в Ильсане

Большая подборка фотографий с открывшейся 18 ноября 2020 года [в Южной Корее] в городе Ильсан (небольшой городок в 30 минутах езды от Сеула) выставки вооружений Defense Expo Korea 2020.

Лазерные комплексы ПВО малой дальности разработки Hanwha Defense

Робототехнический наземный комплекс разработки Hanwha Defense оснащен гибридной силовой установкой. Боевая масса - 940 кг. Полезная нагрузка - 160 кг. Робототехнический комплекс может развивать максимальную скорость 20 км / ч, а также преодолевать подъем с уклоном не менее 60%.

Самоходные ПТРК разработки Hanwha Defense

Впервые представлен макет перспективного конвертоплана, разрабатываемого Hanwha Defense

Стрелковка от известной южнокорейской компании S&T

120-мм миномет от той же компании S&T

Облик перспективной авианосной ударной группы ВМС Южной Кореи.

Стенд Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering

Большая неатомная подводная лодка национального проекта KSS-III (Jangbogo III).

Стенд шведской Saab

Ударный безэкипажный катер Sea Sword-II (Haegeom-II) разработки южнокорейской компании LIG Nex1

БЛА разработки южнокорейской компании LIG Nex1

Интересные разработки от той же LIG Nex1

Наземный роботизированный комплекс разработки Hyundai Rotem

Бронетраспортер К808 разработки Hyundai Rotem

Основной боевой танк К2 второй серии для инозакачика

Танк К2 PL для Польши и концепт перспективного корейского основного боевого танка K3

Стенд Dasan Machineries

Барражирующие боеприпасы разработки компании Poongsan