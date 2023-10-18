В Южной Корее откроется крупнейшая выставка авиации и оборонной продукции ADEX

Участие в мероприятии примут около 550 компаний из 35 стран

СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Сеульская международная выставка аэрокосмической и военной техники ADEX-2023 начнет работу на авиабазе в городе Соннам. Как сообщили организаторы, мероприятие в этом году должно стать крупнейшим по числу участвующих компаний, стендов и посетителей.

ADEX впервые состоялась в 1996 году и проводится каждые два года. В нынешнем году, как информировали организаторы, участие принимают около 550 компаний из 35 стран, при этом большинство - 347 - южнокорейские. В их числе компании Hyundai Rotem, Hanwha и KAI (Korea Aerospace Industries).

Организаторы надеются, что число посетителей в этом году составит примерно 300 тыс. человек, что станет рекордом. Прошлую выставку удостоили своим вниманием примерно 120 тыс. жителей Южной Кореи и иностранных гостей. ADEX-2023 продлится до 22 октября, на выходных ее смогут посетить рядовые граждане.

Заявлено участие не менее 100 высокопоставленных иностранных гостей из более 50 стран, включая представителей командования ВВС, генералов и руководство национальных управлений по оборонным закупкам. Ожидается участие министров обороны девять государств, в том числе Австралии, Ирака и Малайзии. В церемонии открытия должен принять участие их южнокорейский коллега Син Вон Сик.

Организаторы заявили о 2 320 выставочных стендах, на протяжении последних 10 лет этот показатель рос и в 2021 году превысил 1 800.

На выставке будет продемонстрирована различная авиационная техника, включая современные истребители, вертолеты и беспилотники. Внимание общественности привлекает первое появление на публике южнокорейского истребителя KF-21, а также американский малозаметный истребитель F-22 Raptor и самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Помимо них, будут представлены истребители F-35A, F-16, F-15K, самолет-разведчик U-2, штурмовики A-10 и FA-50.

Посетители смогут взглянуть на вертолеты AH-64E Apache и CH-47D Chinook. Организаторы выставили и наземную технику, в том числе южнокорейский танк K2 и самоходную артиллерийскую установку K9A1. Не обошлось и без средств ПВО, РСЗО и боевых машин пехоты. В общей сложности будет представлено более 100 образцов авиационного и наземного вооружения.

16 октября американские военные сообщили, что бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, дважды пролетит над местом проведения выставки. Как минимум один полет состоится во время церемонии открытия. Организаторы уточнили, что бомбардировщик не будет выставлен на земле.

Представители Вашингтона указывали, что в этом году участие США по случаю 70-летия альянса с Южной Кореей будет масштабнее, чем ранее. В рамках демонстрации приверженности Соединенных Штатов союзническим обязательствам B-52H Stratofortress впервые приземлится на территории Республики Корея.

Помимо B-52H, запланированы демонстрационные полеты других самолетов американской и южнокорейской разработки. Свое мастерство посетителям покажет южнокорейская пилотажная группа Black Eagles. Во время тренировок 16 октября они оставили в небе дымовой след в виде элемента южнокорейского флага и символа сердца.

Организаторы выразили надежду, что выставка ADEX-2023 поспособствует амбициям Сеула занять четвертое место в мире среди экспортеров вооружения. В прошлом году объем поставок южнокорейского оружия за рубеж оценивался в рекордные 17,3 млрд долларов, в том числе благодаря масштабным контрактам с Польшей по продаже танков K2, гаубиц K9 и самолетов FA-50.