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Газета.ru

"Осталось согласовать с армией РФ": смогут ли США добиться мира на Украине на своих условиях

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Источник изображения: Reuters

Файнер: США хотят заставить РФ пойти на приемлемый для Киева диалог в 2024 году

В Белом доме заявили, что в течение 2024 года США и Евросоюз существенно увеличат производство и поставки Киеву оружия и военной техники. Администрация США считает, что ВСУ добьются успехов на фронтах, а Кремлю предложат подписать мир на условиях Украины. Насколько реальны такие перспективы и чего они будут стоить - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

США намерены силовым путем подтолкнуть Россию к мирным переговорам по Украине на выгодных для Киева условиях. По планам Белого дома, подобного результата необходимо достичь к концу 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на форуме Аспенского института.

По его словам, условия мира должны быть приемлемы для Украины и опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны.

Белый дом планирует поставить Москву перед выбором: либо переговоры на условиях Киева, либо Кремль «будет иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление».

Остается уточнить, как все это будет выглядеть на практике. После неудачи летней наступательной операции ВСУ некоторые представители российского экспертного сообщества поспешили впасть в эйфорию и побежали, что называется, открывать шампанское. Но в то же время сказать, что Вооруженные силы РФ достигли в ходе летне-осенней кампании этого года каких-либо впечатляющих результатов, было бы очевидным преувеличением.

Противник (ВСУ), несмотря на постигшие его неудачи, отнюдь не сломлен и намерен продолжать вооруженную борьбу во что бы то ни стало.

Каких-либо капитулянтских настроений среди военно-политического руководства в Киеве пока также не наблюдается.

Что касается разногласий в конгрессе США по вопросам военной помощи Украине, не стоит их оценивать как принципиально непреодолимые и считать этот вопрос закрытым. Есть основания полагать, что все заинтересованные стороны рано или поздно (а, скорее всего, в ближайшее время) придут к компромиссу.

На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что республиканская оппозиция стреляет Украине в колено, увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.

«Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности», - сказал глава Белого дома, выступая со специальным телевизионным обращением. Президент США предупредил, что «история будет сурово судить» тех, кто откажется утвердить его запрос о дополнительных $60 млрд Украине.

Джо Байден призвал выделить средства до рождественско-новогодних праздников. К тому же администрация президента США готова пойти на уступки республиканцам в ряде миграционных вопросов, чтобы обеспечить одобрение конгрессом выделения помощи Украине и Израилю. По всей видимости, вопрос получит ход в самое ближайшее время.

Что же касается Европейского союза и некоторых государств-участников НАТО, то и тут надо оставаться на реалистических позициях - у США найдется достаточно рычагов, чтобы продавить увеличение военной помощи Украине. Расценивать позиции президента Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо как непреодолимые препятствия на этом пути, наверное, не стоит. К тому же и Венгрия, и Словакия - отнюдь не союзницы Москвы, а торгуются с ЕС и НАТО исключительно из-за своих интересов. Получив бонусы, эти страны могут существенно подкорректировать свои позиции.

Вместе с тем совершенно очевидно, что в вопросах финансирования и поставок вооружения и военной техники Украине со стороны Европы и США наступает пауза.

Помимо принятия политических решений, необходимо определенное время для раскрутки на полную мощность предприятий военно-промышленного комплекса коллективного Запада. По этим причинам на данном этапе президент Украины принял решение о переходе ВСУ к стратегической обороне.

Таким образом, военная программа президента США Джо Байдена (а ее можно свести всего к трем тезисам) выглядит следующим образом:

  • ни в коем случае не допустить ни военного поражения Украины, ни даже каких-либо крупных успехов российской армии;
  • в этих целях в течение 2024 года резко увеличить финансирование Украины и поставки ВСУ вооружения и военной техники;
  • нанести армии РФ ряд чувствительных (но не катастрофических) поражений и на этом фоне вынудить политическое руководство России пойти на заключение мира на условиях Украины (суверенитет, территориальная целостность).

И надеяться на то, что подобная программа претерпит существенные изменения в связи с президентскими выборами в США, не стоит. Никаких кульбитов и разворотов «вдруг на 180 градусов» во внешней политике США не бывает. Векторы долговременных национальных интересов Соединенных Штатов каких-либо радикальных изменений в связи с выборами не претерпевают.

Еще раз отметим, что неудача летнего наступления ВСУ способствовала существенному увеличению оптимистических настроений в российском экспертном сообществе и даже определенной недооценке совокупного военно-экономического потенциала коллективного Запада. Однако подобные суждения несколько далеки от реальности.

В этом плане можно привести всего несколько примеров. Многофункциональных истребителей F-16 Fighting Falcon в США произведено более 4 тыс. 600 единиц. Более 3450 танков Abrams M1A1/M1A2 находится только на хранении. M142 HIMARS в США произведено более 540 единиц (Украине поставлено всего несколько десятков).

То есть в разы увеличить поставки Украине вооружения и военной техники США способны, и это может быть сделано на счет раз-два.

Дело только за решением политического руководства США. Вполне возможно, такое в 2024 году и последует.

Остается пустяк - согласовать эти планы с российской армией. Тут все может пойти не так. Недавно газета The Washington Post писала, что при планировании летне-осенней кампании этого года американскими и украинскими военными было проработано восемь вариантов наступательных операций. Но на практике все пошло по девятому, и не вполне удачному для ВСУ варианту.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
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Венгрия
Израиль
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Словакия
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