Поставки в тупик: без каких критически важных вооружений может остаться Киев

Сокращение западной помощи не только лишает Украину возможности наступать, но и снижает возможности в обороне

Украина, несмотря на западную поддержку, в скором времени может столкнуться с недостатком вооружений и боеприпасов. Об этом заявил 7 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для газеты The Wall Street Journal. О «снарядном голоде» в ВСУ уже не первый месяц сообщают СМИ и аналитики. В том, с какими именно системами вооружений и боеприпасами могут возникнуть проблемы у Киева и к чему это может привести, вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

Продлевать будете

В конце января министр обороны США Ллойд Остин на конференции стран, которые оказывают поддержку Украине, заявил, что у США закончились финансовые ресурсы для военной помощи ВСУ: «Мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад». Одновременно с этим заявлением прозвучало и сообщение о том, что уже сегодня ВСУ испытывают проблемы с нехваткой боеприпасов в воюющих подразделениях.

Буквально на днях канцлер Германии Олаф Шольц на страницах The Wall Street Journal написал, что помощь Запада Украине сегодня явно недостаточна и что одной из основных проблем ВСУ сегодня стала нехватка боеприпасов и вооружений, которые недопоставлены Западом. Шольц напоминает о принятой ЕС программе дополнительной финансовой помощи Украине на ближайшие четыре года в сумме $54 млрд. По его словам, некоторые обязательства по поддержке Киева уже истекли, другие же «необходимо продлить».

Канцлер Германии Олаф Шольц Источник изображения: Фото: Global Look Press/Carsten Koall

В самих Соединенных Штатах буксует законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и для решения вопросов контроля границы с Мексикой, который должен стать компромиссом между демократами и республиканцами. И пока этот законопроект не принят, денег для финансирования закупок вооружений и военной техники для ВСУ в Америке действительно нет. И как бы ни растягивали имеющиеся запасы снабженцы ВСУ, на передовой уже сегодня начинает ощущаться нехватка и снарядов, и ракет.

Удовлетворить потребности

Основная и, видимо, самая насущная проблема для ВСУ сегодня и на весь 2024 год — это снаряды. Основным вооружением артиллерии стали 155-мм гаубицы и пушки стран НАТО. И даже министр обороны Украины Рустем Умеров уже заявляет в своем обращении к министрам обороны стран альянса о том, что сегодня ВСУ могут применять максимум 2000 снарядов в день, в то время как для паритета с Вооруженными силами России требуется 8–10 тыс. боеприпасов.

Причем такой снарядный дефицит начался не сегодня, а продолжается уже несколько месяцев — вероятно, ВСУ заранее начали снижать расход боеприпасов для того, чтобы к весне не остаться с пустыми складами. Сейчас мы снова слышим множество заявлений с Запада о наращивании производства и о дополнительных поставках, но надо понимать, что все эти изменения пока далеки от закрытия потребностей ВСУ. ЕС планировал поставить к весне 2024 года миллион снарядов, но даже половину этих планов выполнить уже не получится.

Фото: REUTERS/Inna Varenytsia Источник изображения: iz.ru

Ракеты для комплексов HIMARS и MLRS, а также для их германских и французских аналогов, вероятно, также будут поставляться не столь обильно, как раньше. И это значительно снизит возможности ВСУ по более или менее точному поражению целей на оперативной дальности в 50–70 км. Общий дефицит с ракетным и артиллерийским огнем приведет к тому, что украинская артиллерия начнет проигрывать контрбатарейную борьбу и начнется ее постепенное уничтожение.

Ни возможности, ни желания

С поставкой новых систем артиллерийских вооружений также намечаются возможные проблемы. Если США не решат свой бюджетный кризис, то новые артиллерийские системы вместо американских M109 «Паладин» в весьма ограниченных количествах ВСУ получат только из Европы. Это будут французские 155-мм САУ Caesar, которых в 2024 году планируется поставить 78 единиц. Кстати, к этим САУ Франция планирует поставлять еще и 3000 снарядов в месяц. Кроме Франции гаубицы будут отправлять и другие страны НАТО, но также в весьма ограниченных количествах. Решит ли это проблему компенсации потерь, которые вызовет снарядный голод? Вряд ли, но на большее европейские страны НАТО не готовы.

Танки. Год назад было очень много информации о грядущих поставках сотен самых разных современных машин для вооружения ВСУ. Часть этих обещаний была выполнена, и ВСУ получили и «Челленджеры-2», и «Леопарды-2», и даже М1 «Абрамс». Но эти более или менее современные танки появились на самом деле в весьма незначительных количествах, которые к тому же в ходе знаменитого украинского «контрнаступа» заметно уменьшились.

Фото: commons.wikimedia.org Источник изображения: iz.ru

Сегодня основную массу поставляемых и ожидаемых к поставке танков составляют чуть обновленные устаревшие танки «Леопард-1» и различные модификации и клоны старых советских и восточноевропейских танков Т-72. Не видно на горизонте ни новых американских, ни германских, ни английских танков. Нет в НАТО излишков или нет денег для того, чтобы отремонтировать и поставить эти излишки. А может быть, и нет желания.

Крайне важны для Киева поставки зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним. Причем тут им важны не устаревшие советские ЗРК типа «Оса» из Эквадора, а современные системы — Patriot, NASAMS, IRIS-T и им подобные. Без насыщения ПВО этими комплексами невозможна компенсация естественной убыли арсеналов ПВО и невозможно защитить те небольшие тающие запасы вооружений и военной техники, которые ВСУ всё же удается получать.

Но финансовые ограничения действуют, и тут, например, сокращаются поставки ракет для комплексов Patriot из США, и пока их пытаются компенсировать из запасов других стран, которые используют аналогичные системы: Германии, Нидерландов, Японии.

Можно вспомнить еще и про ожидания поставки самолетов F-16 и управляемых ракет к ним. Их никто не отменял, но уже ясно, что ВСУ не получат самолеты в ближайшие месяцы. Чаще всего называется срок «до конца 2024 года». И пока речь идет о достаточно ограниченных количествах в 24–30 единиц.

Фото: REUTERS Источник изображения: iz.ru

К чему всё это может привести ВСУ? Во-первых, в таких условиях невозможно говорить о каких-то активных действиях. Конечно, «новое большое контрнаступление» весной 2024 года становится ненаучной фантастикой. Мало того, при умелом и высокоточном поражении основных логистических и складских центров Украины возможно значительное снижение и оборонительных возможностей ВСУ. Не секрет, что теоретически в обороне можно обходиться значительно меньшими ресурсами, чем в наступлении, но совсем без боеприпасов и военной техники обороны даже в заранее оборудованных укрепрайонах это становится авантюрой.

Дмитрий Корнев