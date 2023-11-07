Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

Эксперты: Российская армия разрушила идеи НАТО в ходе контрнаступления ВСУ

Похоже, украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекает главком вооруженных сил противника Валерий Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Что на практике означают подобные формулировки и какими в реальности являются итоги этой неудачной военной авантюры?

В своем материале для издания The Economist главком ВСУ Валерий Залужный констатирует, что конфликт на Украине оказался в тупике и переходит в позиционную фазу. Военный отмечает, что в период всего контрнаступления он наблюдал, как "его войска и техника застревают на минных полях", а поставленное западными странами вооружение "подвергается обстрелам российской артиллерии".

Описывая сложившуюся ситуацию на фронте, Залужный приводит неприятную для Украины аналогию. По его мнению, сражения, происходящие сегодня, максимально похожи на бои времен Первой мировой. "Самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать государство", – указывает он.

При этом главком ВСУ признает тактические ошибки командования. Залужный отмечает, что армия должна была двигаться вглубь фронта со скоростью 30 км в день. "Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали, четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма", – признается военный.

"Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в некоторые бригады", – добавляет генерал и приходит к выводу, на который его натолкнула книга советского генерал-майора Павла Смирнова "Прорыв укрепленных линий обороны", где тот анализирует сражения Первой мировой войны.

Помимо ошибок планирования, главной причиной провала контрнаступления стал технологический тупик, который не позволяет совершить ВСУ "глубокий и красивый прорыв". По его словам, качественно изменить ситуацию может только серьезный скачок в плане инноваций. "Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения", – считает он.

Тезисы главкома украинской армии крайне схожи с его идеями, высказанными в прошлогоднем интервью этому же изданию. Тогда Залужный также уповал на необходимость "тщательной подготовки" к контрнаступлению. "Мы сделали все расчеты – сколько танков нам нужно, сколько артиллерии. Это то, над чем нам сейчас нужно сосредоточиться", – говорил он в декабре, после чего ФРГ и США нарастили поставку танков.

Таким образом, второе эссе Залужного на страницах The Economist выглядит скорее как попытка выпросить новые поставки вооружений, которые, по замыслу главкома ВСУ, должны подарить противнику возможность вновь перейти от позиционной обороны к атакующим действиям, считают эксперты.

Военные итоги

"В боевом уставе есть два варианта действий – оборона и наступление. И одним из итогов контрнаступления ВСУ стало то, что атаковать они уже не могут, поэтому вынуждены вставать в защиту. Более того, мы видим, что обучение украинцев на Западе не дало результатов", – сказал эксперт Центра анализа и стратегий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев.

"Это и не удивительно – ни одна армия НАТО не полезла бы в наступление, не имея господства в воздухе над участком прорыва. Силами украинцев они провели эксперимент: можно ли прорвать развитую позиционную оборону, опираясь главным образом на артиллерийскую поддержку? Опыт показал, что нельзя", – продолжает собеседник.

"И теперь у Украины остался один путь – требовать от Запада очередное супероружие, "серебряную пулю". Выбор офиса Зеленского падет на боевую авиацию – конкретно на F-16 и управляемые боеприпасы к ним. Им это необходимо, чтобы попытаться при помощи сил в воздухе склонить исход противостояния на земле в свою пользу", – рассуждает Денисенцев.

Однако у провала пятимесячного контрнаступления есть и другие объяснения. Как считают эксперты, Залужный ведь не сам придумывал план "контрнаступа". Его соавторами являются западные советники и должностные лица из Британии и США, с которыми главком ВСУ регулярно общается как публично, так и непублично.

Соответственно, ошибки в планировании операций и в обеспечении этих операций материально-техническим ресурсом привели к тому результату, который мы видим на поле. "По сути, у НАТО нет достаточного опыта для ведения широкоформатных боев. И самое интересное, что это пришлось признать Залужному. Фактически он сказал следующее: стратегия альянса не работает", – считает Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

Как следствие, эксперимент НАТО на Украине оказался крайне неудачным. "Весь опыт, вся архитектура НАТО заточена под выполнение отдельных, ограниченных во времени и пространстве миссий, которые, как правило, проводились в отношении слабых армий, не имеющих ни опыта, ни достаточного количества вооружений", – добавляет собеседник.

Однако против индустриально развитой державы, то есть России, подобный опыт оказался бесполезен, даже если речь идет о пусть и крупном, но все же локальном театре боевых действий. "В некотором роде солдатам ВСУ пришлось самим обучать инструкторов НАТО, которые не умеют проводить сухопутные операции без полноценного выхода к морю. Вопросы возникали во всем: логистика, снабжение, запас прочности техники в условиях постоянной нагрузки и так далее", – перечисляет собеседник.

Еще один важный момент – это провал западной разведки и аналитиков в части оценки морально-волевых качеств российских солдат и офицеров. По словам эксперта, в НАТО не ожидали от ВС России какого-то "духоподъемного движения". "Напротив, они полагали, будто русские способны лишь на "бунт хомячков" и не станут упираться. Также они не смогли правильно оценить возможности нашего вооружения и промышленный потенциал, – продолжает спикер. –

В противном случае западные политики не говорили бы о том, что Россию необходимо победить на поле боя. Фактически западные страны обманулись сами и обманули украинцев. Это какая-то ярмарка обманщиков".

С тем, что западные страны уже убедились в провале контрнаступления ВСУ, соглашается и военный аналитик Михаил Онуфриенко. "О каком продвижении можно говорить, когда российская армия на всех участках фронта освобождает больше территорий, чем якобы наступающая сторона", – сказал он.

"И если быть до конца откровенным, то ВСУ пытаются атаковать малыми группами по 30-50 человек при поддержке одного-двух танков. Это не наступление, а попытки изобразить на поле боя хоть что-то. И все это длится не один день и даже не один месяц. За это время противнику не удалось добиться ни одного стратегического успеха", – указывает эксперт.

"И сейчас командованию ВСУ, по сути, плевать на результат. Важно еще какое-то время поддерживать иллюзию будущей победы в ожидании новых поставок техники и боеприпасов. Хотя уже для всех очевидно, что о выходе к Азовскому морю и к Крыму речи быть не может, особенно на фоне того, что ВС России перехватили инициативу", – уверен Онуфриенко.

Эксперты также обратили внимание на слова Залужного про "замену некоторых командиров", где генерал пытается списать все неудачи на технологический тупик вместо того, чтобы признать главенство ошибок в планировании операций. По мнению аналитиков, все это не красит Залужного, но говорит о его желании сохранить за собой должность главкома ВСУ.

Политические итоги

Между тем политическое состояние украинского руководства также пребывает в упадке. Западные страны с каждым днем испытывают все меньше ожиданий по поводу текущего контрнаступления. Так, согласно информации издания Financial Times, еще в июле во время форума по безопасности в Аспене официальные лица НАТО и США с недоверием высказывались о возможности победы ВСУ.

Уже тогда многие из них предупреждали, что ближе к зиме в стане союзников могут возникнуть серьезные разногласия по поводу продолжения оказания помощи Украине. В действительности все так и вышло: снижение энтузиазма по поводу поддержки офиса Зеленского наблюдается не только в политической элите, но и среди обычных граждан западных стран.

По данным ТАСС, еще в сентябре жители государств ЕС резко изменили свое мнение по данному вопросу. Так, в Словакии идею о необходимости оплачивать закупки военной техники и боеприпасов для ВСУ не поддержали 57% населения. На Кипре этот показатель достиг отметки в 58%, в Болгарии – 58%, в Венгрии – 54%, в Австрии – 56%, а в Греции – 53%.

В это же время в США против предоставления Конгрессом дополнительных средств Украине высказались 53% опрошенных. Интересно, что данный процесс начался задолго до активизации конфликта между Израилем и ХАМАС. Но с его обострением ситуация для Украины усугубилась. По мнению германского политолога Александра Рара, поддержка Тель-Авива западными странами способна существенно сказаться на объемах помощи ВСУ.

Это накладывает отпечаток и на внутриукраинское положение дел. В недавней статье издания Time описана удручающая ситуация в руководстве страны. Так, Владимир Зеленский "не намерен отказываться от боевых действий и требовать какого-либо мира". Его вера в возможность победы над Россией достигла такого уровня, что это начинает всерьез "беспокоить некоторых его советников".

"Он непоколебим, его настрой граничит с мессианством. Он обманывает сам себя", – цитирует газета слова одного из его ближайших помощников. На данный материал отреагировал секретарь СНБО страны Алексей Данилов, призвавший найти тех, кто не верит в победу ВСУ. "Эта аномальная подковерность наносит вред нашей стране", – заявил он.

И по мере того как Украину сотрясают коррупционные скандалы, которые в Time описаны фразой "воруют так, будто бы завтра не наступит", масла в огонь подливает бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов). Во-первых, он назвал Зеленского диктатором, а во-вторых, собрался баллотироваться в президенты, что вызвало бурную реакцию внутри страны.

В итоге создается противоречивая ситуация: Зеленский настаивает на продолжении атакующих действий и утомил ближайшее окружение, Залужный объявляет о переходе в позиционную оборону, масштабы коррупции в стране запредельные, а видные политики де-факто начали избирательную кампанию, хотя украинский лидер не стремится ее проводить.

"Зеленский слишком серьезно политически вложился в Приазовское сражение. Теперь, когда наступление встало, конкуренты пробуют на зуб его политическую устойчивость. Но о долгосрочных последствиях говорить пока рано. Если Джо Байдену удастся продавить в Конгрессе новый бюджет помощи для Украины, Зеленский получит еще один шанс", – сказал Денисенцев.