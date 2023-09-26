"Новый европейский монстр": Польша бьет рекорды по закупкам оружия

Польша претендует на звание "военного гиганта Европы", сообщает Al Jazeera. Стремление вооружиться до зубов поляки объясняют необходимостью "защититься от России". Однако известно, что Варшава начала масштабную кампанию по перевооружению еще до начала конфликта, а СВО стала для нее лишь прикрытием. Контракты на поставку техники оцениваются в сотни миллионов долларов.

Шади Абдель Хафиз

Министр обороны Польши Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) утвердил рамочное соглашение на закупку 486 пусковых реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Поставки должны начаться в конце 2025 года. Это далеко не первое соглашение такого рода. В мае Польша получила первую партию этого оружия. Договор о поставках РСЗО польской армии был подписан в 2019 году. В соответствии с ним до конца 2023 года Польша должна получить в общей сложности 20 установок HIMARS, включая две учебные. Стоимость сделки составила 414 миллиона долларов.

M142 High Mobility Artillery Rocket System, или HIMARS — это ракетная система залпового огня, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка базируется на пятитонном колесном шасси FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles). Она может одновременно запускать шесть высокоточных ракет, а время перезарядки составляет всего 5 минут. Дальность обычного снаряда HIMARS составляет 80 км. РСЗО HIMARS также может запускать тактические ракеты MGM-140 ATACMS с дальностью полета до 300 км.

Министерство обороны Польши заявило, что сделка включает в себя, пожалуй, нечто более важное: приобретение технологии и лицензии на производство HIMARS. Это заявление заслуживает некоторого внимания. Дело в том, что HIMARS считается одной из лучших реактивных систем залпового огня в мире.

Достаточно знать, например, что у Киева всего 18 комплексов HIMARS. Они эффективно противостояли русским на Донбассе и заставили их временно оставить Херсон. Всего за несколько месяцев, начиная с июня 2022 года, эти комплексы нанесли удары по более чем ста российским объектам.

Рекордные расходы

Но вышеизложенное — это лишь верхушка айсберга. В ноябре 2022 года, когда страна отмечала День независимости, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) заявил: "Польская армия должна быть настолько сильной, чтобы ее не пришлось использовать на поле боя". Польша стремится стать крупнейшей военной державой в Европе к концу этого десятилетия.

Это очень амбициозный план. Варшава намерена увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП. Одни эксперты считают, что это опасно для польской экономики, а другие видят в этом необходимость, особенно с учетом высокого уровня экономического развития Польши по сравнению с другими европейскими странами, которые столкнулись с серьезными кризисами после пандемии COVID-19 и конфликта на Украине.

Варшава заинтересована в обеспечении безопасности на границе с Украиной. Европейская и даже глобальная архитектура безопасности меняется. Многие страны, например, Швейцария, Германия, Япония и Новая Зеландия, пересмотрели стратегии национальной безопасности, чтобы создать надежную защиту от потенциальных угроз.

Однако Польша, похоже, пошла еще дальше. В 2022 году она потратила на оборону 2,4% своего ВВП. Из всех стран НАТО больше потратили только Греция (3,76%) и США (3,47%). После всех этих изменений Польша, несомненно, выйдет на первое место. Она сможет продержаться на этой позиции довольно долго, тем более что поляки намерены увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП в ближайшее десятилетие.

Контроль над небом

Польша хочет закупить самые мощные и эффективные военно-технические средства и внедрить их в свой арсенал. Варшава, например, получит не только РСЗО HIMARS, но и южнокорейские 155-мм самоходные гаубицы K9 Thunder, обладающие высокой точностью и дальностью стрельбы. Они способны вести огонь различными типами боеприпасов (например, фугасными и кассетными).

Они передвигаются на гусеничном шасси, позволяющем пересекать труднодоступные местности и эффективно маневрировать на поле боя. Максимальная скорость — до 67 км/ч. Гаубицы K9 Thunder оснащены автоматизированной системой управления огнем, средствами навигации и системами связи. Они получили широкое международное признание и успешно поставляются во многие страны благодаря своей высокой производительности и надежности.

Но дело не ограничивается только артиллерией. Польша подписала контракт с США на покупку 32 многоцелевых американских истребителей F-35A за 4,6 миллиарда долларов. В настоящее время у Варшавы есть 48 истребителей F-16. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польской армии нужны как минимум две дополнительные эскадрильи многоцелевых боевых самолетов.

Польша получит первую партию истребителей F-35A в 2024 году. Это многоцелевой одноместный истребитель пятого поколения с одним двигателем, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе и выполнения задач при любых метеоусловиях. Он считается одним из лучших истребителей в мире. Американский F-35A может вести радиоэлектронную войну и глушить станции, осуществлять разведку и наблюдение.

У истребителей пятого поколения есть два главных преимущества перед истребителями четвертого поколения — высокая скрытность и высокие технические характеристики, в том числе система искусственного интеллекта. В прямом противостоянии F-35A, скорее всего, одержит победу над любым истребителем четвертого поколения.

Помимо вышеперечисленного, F-35A способен легко собирать и передавать информацию, что дает операторам решающее преимущество перед противником. Он также может работать с любой боевой системой.

Сильнее всех

В июне Польша первой из европейских стран получила первую партию американских танков M1A1 Abrams. В июле 2021 года Варшава подписала контракт с США на покупку 250 танков M1A1 Abramsза 4,7 миллиарда долларов, а год спустя — после начала конфликта на Украине — она купила еще 116 поддержанных M1A1 Abramsна сумму 1,4 миллиарда долларов. В настоящее время у Польши также есть 200 немецких танков Leopard.

M1A1 Abrams — тяжелый основной боевой танк США. Его масса составляет 62 тонны. Он оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall. Боезапас танка составляет 40 снарядов. M1A1 Abrams использует два основных типа боеприпасов: бронебойные и многоцелевые.

Танк оснащен комбинированной броней Chobham, обеспечивающей надежную защиту от бронебойных и противотанковых снарядов, что дает ему преимущество в наземных боях. Кроме того, баки с горючим и боекомплектом хранятся в отдельных бронированных отсеках, что защищает экипаж от взрыва в случае повреждения танка.

В августе министр обороны Польши утвердил три контракта с Польской группой вооружений (PGZ) на покупку 700 бронемашин на сумму 250 миллионов долларов. Бронетехника обычно используется против пехоты и для нейтрализации противотанковых и бронебойных снарядов, а танки пробивают бреши в обороне противника, расчищая дорогу бронетехнике. В марте Варшава заявила о намерении приобрести 1400 боевых машин пехоты Borsuk.

Для управления вышеперечисленной военной техникой необходимы специалисты. В связи с этим у Польши есть план — расширить армию со 150 000 до 300 000 военнослужащих к 2035 году. Она планирует создать 6 автономных бронетанковых дивизий, укомплектованных танками M1A1 Abrams, вышеупомянутыми бронемашинами, пехотными, артиллерийскими, инженерными и другими вспомогательными подразделениями, которые смогут участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

Польша также подписала контракт с США на покупку 8 зенитно-ракетных комплексов Patriot за 15 миллиардов долларов. Patriot — основная система противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Последние версии этого ЗРК способны уничтожать баллистические и крылатые ракеты, барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) и даже истребители.

Patriot считается одной из самых эффективных американских систем ПВО. Максимальная высота перехвата составляет 24 км, а скорость полета ракеты — 5022 км/ч. Кроме того, РЛС комплекса Patriot способны отслеживать, обнаруживать и уничтожать цели. Дальность действия РЛС достигает 100 км. Комплекс способен одновременно обнаруживать и опознавать более 100 воздушных целей и непрерывно сопровождать девять из них.

Следующий военный гигант Европы?

Для сравнения: такие страны, как Франция и Германия, имеют только две бронетанковые дивизии, а Великобритания — одну. Польша же хочет создать 6 таких дивизий, как мы упоминали выше. Варшава стремится заполучить разнообразное вооружение и то, о чем мы говорили в этом отчете, лишь его малая часть. Общая стоимость всех польских оружейных сделок превышает 130 миллиардов долларов. Ожидается, что эта цифра увеличится в три раза. Если бегло просмотреть польские новости, то вы обязательно увидите ту или иную оружейную сделку, которая была заключена в течение последних нескольких дней!

И тут возникает вопрос: действительно ли мы столкнулись с новым "монстром" Европы? Хотя у Варшавы не так много влияния в Европе, она продолжает работать — помимо модернизации польских вооруженных сил — над укреплением своих существующих альянсов, а также над тем, чтобы стать членом Евросоюза. Вишеградская группа — объединение четырех центральноевропейских государств (Чехии, Венгрии, Польши и Словакии), которое является прекрасной возможностью для поляков создать свою нишу в регионе.

"Инициатива трех морей", также известная как "Балто-Адриато-Черноморская инициатива", представляет собой объединение тринадцати стран Европейского союза. Польша рассматривает ее как политическую организацию, а не просто экономический альянс, и ожидает, что единый блок стран Центральной и Восточной Европы станет многообещающим сдерживающим фактором против возможной "российской агрессии".

Но есть еще слон, про которого все забыли — конфликт между Россией и Украиной. Он спровоцировал серьезный геополитический сдвиг в Европе, сместив центр тяжести НАТО с Франции и Германии на Польшу и страны Прибалтики. Вполне вероятно, что Польша наращивает свой военный потенциал именно по этой причине. Варшава явно ждала этого момента!

Польша еще до конфликта на Украине начала масштабную кампанию по перевооружению. Она стремилась любой ценой укрепить свои военные позиции, несмотря на критику. Российская спецоперация стала лишь предлогом для того, что Варшава делала и будет делать в будущем.

Мы говорим здесь о стране, которую угнетали сотни лет и чьи границы периодически менялись, что довольно редко можно увидеть в этом мире. Она была не раз оккупирована и разделена. Ее экономика неоднократно терпела крах. В настоящее время Польша является одной из самых сильных экономик в мире. У нее есть консервативное националистическое правительство и "грозный враг", стоящий на ее восточных границах. Что же нас ждет в будущем?