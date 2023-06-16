Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник

США в частном порядке пытаются заставить европейцев покупать американское оружие, пишет Politico. Хотя у стран ЕС есть опыт в оборонной промышленности, инновации американского ВПК делают его привлекательным для европейского покупателя.

Вашингтон хочет, чтобы средства, выделяемые в Европе на оборонные нужды, достались американским компаниям. Но лидеры Евросоюза надеются подстегнуть развитие собственной промышленности.

На каждом новом саммите НАТО европейские лидеры неизменно получают четкий публичный сигнал от Вашингтона: необходимо увеличить расходы на оборону.

Но в частном порядке им отправляют еще один не менее четкий сигнал: убедитесь, чтобы значительная часть этих дополнительных расходов на оборону шла на закупку оружия у американских компаний.

Европейские лидеры сопротивляются.

"Мы должны развивать подлинно европейскую военно-технологическую и промышленную базу во всех заинтересованных странах и размещать полностью суверенное оборудование на европейском уровне", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec, которая состоялась в Братиславе в мае.

Десятилетия уговоров со стороны Вашингтона приносят свои плоды. Хотя большинство стран Евросоюза еще не достигли цели НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП, альянс неуклонно увеличивал этот показатель в течение последних восьми лет. В 2022 году траты европейских стран выросли на 13% и составили 345 миллиардов долларов, что почти на треть больше, чем десять лет назад. Это изменение по большей части стало реакцией на специальную военную операцию России на Украине.

Теперь встает вопрос о том, как эти деньги будут расходоваться.

Соединенные Штаты хотят сделать так, чтобы европейские страны, которые уже тратят около половины своих военных бюджетов на закупку американских вооружений, не изменили резко своей позиции и не начали тратить больше денег у себя.

Некоторые европейские лидеры надеются, что скоро именно так и произойдет, но вопрос о том, сумеет ли оборонная промышленность континента сделать это реальностью, остается открытым.

"Подозрительное отношение к возможным изменениям в обороноспособности Европы сохраняется уже более 25 лет, – сказал Макс Бергманн (Max Bergmann), директор программы изучения Европы, России и Евразии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. – В каком направлении двинется Евросоюз? Будет ли это означать, что Евросоюз отделится от НАТО? Как это повлияет на оборонно-промышленную политику Соединенных Штатов?"

Закупки внутри Европы

Нынешняя напряженность в Брюсселе связана с попытками ответить на вопрос, должна ли новая общеевропейская оборонная политика распространяться исключительно на компании внутри ЕС. На этом настаивают Макрон и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон (Thierry Breton), тоже француз. Это служит подтверждением подозрений, которые Соединенные Штаты испытывают по поводу европейского протекционизма, когда речь заходит о необходимости дать американским компаниям возможность конкурировать за контракты в ЕС.

"Наш план состоит в том, чтобы напрямую поддерживать – с помощью денег Евросоюза – усилия по наращиванию нашей оборонной промышленности. Это ради Украины и ради нашей собственной безопасности", – сказал Бреттон в мае.

Но сторонникам стратегической автономии придется признать один крайне неприятный факт: когда речь заходит о вооружениях, Европа по-прежнему зависит от Соединенных Штатов.

Хотя европейские компании действительно имеют обширный опыт в сфере оборонной промышленности – они производят все, включая французский многоцелевой истребитель "Рафаль", немецкий танк "Леопард" и польский переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun – масштабы американской военной промышленности, а также ее технологические инновации делают ее весьма привлекательной для европейских покупателей оружия.

Самым ходовым из дорогостоящих товаров американских производителей является ударный истребитель F-35 компании Lockheed Martin, стоимость которого составляет 80 миллионов долларов за единицу. Кроме того, сейчас наблюдается всплеск спроса на уже готовые к продаже товары, такие как переносные зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские снаряды.

"После начала российской специальной военной операции европейские государства хотят импортировать как можно больше оружия как можно быстрее", – говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Закупки за рубежом

Военный конфликт на Украине подчеркнул господство американской оборонной индустрии.

Множество европейских стран закупают противотанковые ракеты "Джавелин" компаний Raytheon и Lockheed Martin. В этом году Польша подписала сделку на 1,4 миллиарда долларов на покупку 116 танков M1A1 "Абрамс", а также соглашение на 10 миллиардов долларов на покупку высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS компании Lockheed Martin. Словакия покупает истребители F-16, а Румыния ведет переговоры о закупке F-35.

Эти сделки порождают в Европе опасения по поводу того, сможет ли она в конечном счете отказаться от продукции американских компаний оборонного сектора. В частности, Франция и Германия обеспокоены намерениями Испании. Мадрид уже приценивается к истребителям F-35, хотя является партнером в разработке реактивного истребителя European Future Combat Air System ("Перспективная авиационная боевая система").

Между тем сейчас наблюдается острая необходимость в пополнении складов вооружений и в дальнейших поставках техники на Украину, а после нескольких десятилетий неуклонных сокращений оборонная промышленность континента приспосабливается к происходящему с большим трудом.

"Наши европейские союзники и партнеры никогда с подобным не сталкивались", – рассказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, имея в виду всплеск расходов, вызванный действиями России на Украине. "У них еще нет руководящих органов в сфере оборонного производства, которые им необходимы [чтобы действовать быстро], и они действительно обращаются к нам, чтобы попытаться понять, как они могут увеличить производство. Я думаю, что они многому учатся у нас", – добавил он.

Чтобы помочь Европе достичь поставленных целей, после начала российской СВО Соединенные Штаты увеличили число двусторонних договоренностей с иностранными партнерами о поставках вооружений и с октября прошлого года подписали новые соглашения с Латвией, Данией, Японией и Израилем. Это позволяет странам быстрее и легче продавать оборонные товары и услуги.

Кроме того, в конце апреля администрация Байдена подписала с Евросоюзом административное соглашение о создании рабочих групп по вопросам обеспечения цепочек поставок. Это соглашение также предусматривает предоставление обеим сторонам места за столом переговоров на внутренних совещаниях в Европейском оборонном агентстве и в Пентагоне.

Однако все же есть предел тому, как далеко и как быстро обе стороны способны и готовы зайти.

Что касается ближайшей перспективы, то проблемы с промышленными мощностями и нехватка политической воли приведут к тому, что резкие перемены в риторике Евросоюза в отношении его военных расходов вряд ли существенно повлияют на военно-промышленную политику Соединенных Штатов.

Хотя за последние полтора года мы наблюдали резкий всплеск оборонных бюджетов – после начала российской СВО на Украине Германия объявила о создании специального фонда на сумму 100 миллиардов евро, а расходы Польши на оборону в этом году должны достигнуть 4% от ее ВВП, – проекты общеевропейских масштабов все же сталкиваются с серьезными препятствиями. Европейские компании говорят, что им нужны больше времени на выполнения заказов и долгосрочные контракты, чтобы они могли позволить себе необходимые инвестиции.

"Нужна наглядность и уверенность, чтобы делать эти инвестиции. Сейчас правительство и оборонная промышленность ведут игру в духе “кто первый моргнет” – то есть кто первый выложит деньги на стол", – пояснила Люси Беро-Судро (Lucie Béraud-Sudreau), руководитель программы военных расходов и производства вооружений в SIPRI.

В конечном счете глобальный оборонный бум означает, что нас ждут огромные расходы на военные нужды, по крайней мере в краткосрочной перспективе, поскольку сейчас страны стремятся доказать собственную ценность союзникам по НАТО и Евросоюзу, а российская угроза остается острой.

Авторы статьи: Пол Маклири (Paul McLeary), Сюзанна Линч (Suzanne Lynch)