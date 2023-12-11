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Ростех

Ростех разработал оборудование для скоростной передачи данных на морские суда

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первое отечественное оборудование для перспективной системы NAVDAT – цифровой широкополосной сети передачи данных с береговых станций на суда. Решение позволит в сотни раз увеличить пропускную способность канала передачи навигационных предупреждений, метеорологических сводок, данных о пиратстве, поиске и спасении людей.

NAVDAT – перспективный метод передачи информации о безопасности на море на основе цифрового радиовещания. Технология включает использование современных многократных методов модуляции, многочастотных сигналов, а также методов избыточного кодирования. В настоящее время станции NAVDAT развернуты у побережья Европы и Азии и действуют в тестовом режиме.

Входящий в «Росэлектронику» НИИ «Нептун» создал для системы NAVDAT усилитель радиочастоты, а также широкополосное антенно-фидерное устройство с антенно-согласующим устройством. Опытные образцы аппаратуры успешно прошли испытания, разработчикам удалось обеспечить передачу с берега на море сложных широкополосных сигналов NAVDAT в диапазоне рабочих частот 495,0-505,0 кГц.

«В последние годы значительно выросли объемы передаваемой информации по безопасности на море. Полученные сведения должны быть представлены на электронных картах в реальном времени. Действующие системы узкополосной передачи данных с береговых станций на суда со скоростью 50 бит/с не всегда отвечают современным требованиям. По заказу Минпромторга России наше предприятие разработало аппаратуру для перспективной системы NAVDAT, обеспечивающую высокоскоростной широковещательный обмен данными в направлении берег-судно. Планируется, что в России опытный район для тестирования нового оборудования NAVDAT будет развернут в 2024 году», – рассказал временный генеральный директор НИИ «Нептун» Сергей Помазунов.

Результаты испытаний станций NAVDAT в Европе и Азии показали, что скорость передачи данных в системе NAVDAT в сотни раз выше, чем в действующих сетях. В настоящее время продолжаются эксперименты по определению скорости передачи данных и других характеристик новой системы.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Росэлектроника
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