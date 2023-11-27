Управляемые ракеты разменивать на беспилотники опасно и невыгодно

Зенитки малой дальности ищут новую экологическую нишу

Зенитная артиллерия вполне успешно выполняла роль средства противовоздушной обороны малой дальности не только во время Второй мировой войны, но и некоторое время после нее, когда уже появились зенитные ракетные системы (ЗРС) большой и средней дальности.

Однако в ходе войны во Вьетнаме ЗРС средней дальности (советская С-75) загнали американскую авиацию на малые высоты («Фантомы» против «МиГов», «НВО» от 24.03.23). Там ее «встретила» и нанесла очень большие потери та самая зенитная артиллерия.

СВОЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Тем не менее выяснилось, что для поражения современных реактивных самолетов зенитным орудиям часто не хватает ни дальности стрельбы, ни досягаемости по высоте, ни скорости реакции.

Возникла необходимость занять «экологическую нишу» по дальностям и высотам между ЗРС большой и средней дальности и зенитной артиллерией. Для этого понадобились зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности, которые могли поражать самолеты и вертолеты на минимальных высотах. Причем такие ЗРК могли осуществлять непосредственное прикрытие «больших» ЗРС, имеющих значительную «мертвую зону» вокруг точки стояния.

Отдельной важнейшей категорией ЗРК малой дальности стали переносные (ПЗРК), обеспечивающие пуск зенитной управляемой ракеты (ЗУР) с плеча военнослужащего. Это позволяло обеспечить ПВО подразделений от батальона и даже ниже.

Кроме того, ПЗРК могли очень эффективно использоваться партизанскими формированиями и диверсионными группами спецназа, действующими в тылу противника. Вооруженные силы Египта впервые успешно применили советские ПЗРК «Стрела-2» против ВВС Израиля в ходе «войны на истощение» («Битва на истощение», «НВО» от 01.03.19).

Разумеется, активнее всего ЗРК малой дальности создавали Советский Союз («Войсковая ПВО в ХХI веке», «НВО» от 31.05.19) и Соединенные Штаты («Небесный щит Америки», «НВО» от 09.06.23); у последних самым эффективным оружием данного класса стал ПЗРК «Стингер». Но работали над такими ЗРК и другие страны, сначала европейские, затем азиатские.

В Европе в 1960-е годы были разработаны и в 1970-е приняты на вооружение несколько ЗРК малой дальности. ЗРК «Роланд» был совместным проектом ФРГ и Франции. ЗУР наводилась на цель по данным радиолокационной станции (РЛС) или оптической системы, дальность полета составляла около 6,5 км (в поздних модификациях – до 8 км), досягаемость по высоте – 5,5 км. ЗРК включал РЛС обнаружения, РЛС наведения и две пусковые установки (ПУ) (общий боекомплект – восемь ЗУР). В ВС Франции он располагался на шасси танка АМХ-30, в ВС Германии – на шасси БМП «Мардер» или автомобиля.

На боевом счету «Роланда» два самолета ВС Великобритании: в июне 1982 года на Фолклендах («Война за острова», «НВО» от 19.04.19) «Си Харриер» был сбит «Роландом» ВС Аргентины, в январе 1991 года «Торнадо» был сбит «Роландом» ВС Ирака. Тогда же, возможно, «Роландом» был сбит штурмовик А-10 ВВС США («Паралич диктатора», «НВО» от 05.03.21).

Практически одновременно с «Роландом» во Франции был создан ЗРК «Кроталь». На колесном шасси размещены четыре ЗУР и РЛС наведения. При этом РЛС обнаружения находится на отдельной машине и способна обслуживать несколько ЗРК (как правило, три). В варианте «Кроталь-NG», принятом на вооружение в 1990-е годы, РЛС обнаружения размещена на самом ЗРК. Дальность стрельбы для разных вариантов – 10–16 км, досягаемость по высоте – 6–9 км.

В ЮАР «Кроталь» назывался «Кактус», в Саудовской Аравии – «Шахин» (в этом варианте шесть ЗУР были размещены на шасси танка АМХ-30), в Республике Корея – К-SAМ «Пегас». Безлицензионная копия «Кроталя» HQ-7 до сих пор составляет основу противовоздушной обороны сухопутных войск НОАК («Эволюция китайского зонтика», «НВО» от 25.03.22). В свою очередь, безлицензионная копия HQ-7 «Я-Захра» поступила на вооружение ВС Ирана, при этом ЗРК размещается на автомобильном прицепе.

Затем в Иране был создан вариант этого ЗРК под названием «Херц-9» с размещением уже на колесном шасси. Следующей иранской версией «Кроталя» стал ЗРК «Шехаб Текеб» («Архаичная техника, но совершенно неукротимый дух», «НВО» от 25.06.21). Ни сам «Кроталь», ни его зарубежные варианты никаких боевых успехов не имеют.

Третьим европейским ЗРК малой дальности, созданным в те же годы, была британская «Рапира». На автомобильном прицепе размещены четыре ЗУР, РЛС обнаружения и оптическая система наведения. Батарея, как правило, включает четыре-восемь ЗРК. Дальность стрельбы – до 8,5 км, досягаемость по высоте – 3–5 км.

В 1990-е годы появился усовершенствованный вариант ЗРК «Джернас» специально для Малайзии. Единственным подтвержденным боевым успехом «Рапиры» стал аргентинский истребитель «Даггер», сбитый над Фолклендами в мае 1982 года. Возможно, что иранские «Рапиры» сбили несколько иракских самолетов во время ирано-иракской войны («Битва за баррель», «НВО» от 28.05.21).

ПВО С ПЛЕЧА

Также в Великобритании в 1970-е годы был создан первый европейский ПЗРК «Блоупайп» с дальностью стрельбы 3,5 км. На Фолклендах он применялся обеими сторонами: аргентинцы сбили им британский «Харриер» GR.3, англичане – аргентинский штурмовик МВ339. Применялся он и в Афганистане против советской авиации, но без особого успеха. В 1995 году «Блоупайпом» ВС Эквадора был сбит вертолет Ми-17 ВС Перу во время войны между этими странами («Симон Боливар и его непростое наследие», «НВО» от 09.11.18). В британской армии уже в середине 1880-х годов «Блоупайп» был заменен на ПЗРК «Джавелин» с дальностью стрельбы до 5,5 км и досягаемостью по высоте до 3 км.

Вторым европейским ПЗРК стал шведский RBS-70, который, впрочем, был «не совсем переносным». Общая масса зенитного ракетного комплекса составляла почти 90 кг, поэтому для его перевозки требовался джип. Наведение зенитной управляемой ракеты осуществлялось по лазерному лучу, при этом ЗРК мог подключаться к РЛС для получения целевых указаний. Дальность стрельбы для разных модификаций RBS-70 составляет 5–8 км, досягаемость по высоте – 3–5 км. До сих пор состоит на вооружении ВС Швеции и многих других армий мира.

В начале 1980-х годов на вооружение ВС Италии поступил ЗРК «Спада», в котором в качестве ЗУР использовалась ракета «Аспид» класса «воздух-воздух» (создана на основе американской AIM-7 «Спарроу»). Дальность стрельбы составляет 15 км, досягаемость по высоте – 6 км. В состав ЗРК входят командный пункт (КП) с РЛС обнаружения и до четырех огневых секций, каждая из которых включает РЛС сопровождения и три пусковые установки (по четыре ЗУР на каждой). В варианте «Спада-2000» количество ЗУР на ПУ увеличено до шести.

В Китае был разработан ЗРК HQ-6, также использующий «Аспид» в качестве ЗУР, но он не был копией «Спады».

Тогда же в Швейцарии был создан весьма оригинальный противотанковый и зенитный ракетный комплекс (ПТРК/ЗРК) ADATS, восемь ракет (ПТУР/ЗУР) и РЛС размещались на шасси американского БТР М113. Дальность стрельбы составляла 10 км, досягаемость по высоте (в качестве ЗУР) – 7 км. Единственным покупателем ADATS стала Канада.

В начале 1980-х годов первый отечественный ЗРК получили ВС Японии («Силы самурайской самообороны», «НВО» от 16.06.23). ЗРК Туре 81 «Тансам» имел дальность стрельбы 14 км и досягаемость по высоте 3 км, ЗУР оснащена инфракрасной головкой самонаведения (ИК ГСН). На пусковой установке находится две ЗУР, каждым двум ПУ придается КП с РЛС обнаружения.

Значительное количество новых ПЗРК было создано и принято на вооружение в 1990-е годы. Французский ПЗРК «Мистраль» имеет дальность стрельбы 6–7 км. ПЗРК поставлен почти в 30 стран. При этом его единственным известным успехом стало уничтожение штурмовика «Хок» ВВС Зимбабве «Мистралем» ВС Руанды во время войны в Демократической Республике Конго (Заире) в 1999 году.

Британская армия получила ПЗРК «Старстрик» с наведением по лазерному лучу, дальностью стрельбы до 7 км и досягаемостью по высоте 5 км.

На основе семейств советских и российских ПЗРК с ИК ГСН «Стрела» и «Игла» были созданы польские ПЗРК «Гром» и «Пиорун» (четыре «Грома» и/или «Пиоруна» на автомобильном шасси представляют собой ЗРК «Попрад», принятый на вооружение ВС Польши), а также китайские HN-5 и QW-1/2, северокорейские HT-16PGJ (последние в Корейской народной армии также установлены на шасси МТЛБ, то есть являются местным вариантом ЗРК «Стрела-10»).

В свою очередь, только что упомянутые китайские ПЗРК стали базой для создания серий пакистанских ПЗРК «Анза» и иранских ПЗРК «Мисаж».

Японский ПЗРК Туре 91 (дальность стрельбы ЗУР с ИК ГСН – до 5,5 км) был также использован в варианте ЗРК Туре 93 (восемь ЗУР и оптико-электронная система обнаружения на автомобильном шасси).

В начале ХХI века был создан первый южнокорейский ПЗРК КР-SAM «Шингун» (он же «Чирон»), его ЗУР с ИК ГСН имеет дальность полета до 7 км и досягаемость по высоте до 3,5 км.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

В середине 1990-х ВС Тайваня («Армия Тайваня создавалась для одной кампании», «НВО» от 28.04.23) получили на вооружение отечественный ЗРК «Тяньцзянь-1», в котором в качестве ЗУР использовалась одноименная ракета класса «воздух-воздух» с ИК ГСН и дальностью полета до 8 км. В состав ЗРК входит четыре таких ЗУР и РЛС обнаружения на автомобильном шасси.

В Японии в начале ХХI столетия на смену Туре 81 пришел ЗРК Туре 11. На автомобильном шасси находятся четыре ЗУР с активным радиолокационным наведением, дальностью стрельбы 15–18 км и досягаемостью по высоте 3 км. Двум ЗРК может придаваться РЛС обнаружения.

Израильский ЗРК «Спайдер» фактически является «переходным» между ЗРК малой и средней дальности. В качестве ЗУР используются ракеты класса «воздух-воздух»: «Питон» с ИК ГСН (дальность полета 20 км, досягаемость по высоте в варианте ЗУР 9 км) и «Дерби» с активной радиолокационной ГСН (50 км и 16 км соответственно). На пусковой установке находится четыре ЗУР, в автономном режиме пуск производится по данным оптической системы обнаружения. Если ЗРК работает в составе батареи из четырех ПУ, данные поступают от РЛС обнаружения. В варианте «Спайдер-MR» на ПУ размещается восемь ЗУР, в батарее может быть до шести ЗРК.

В последнее время на вооружение ВС Турции начал поступать отечественный ЗРК малой дальности «Хисар-А». На шасси БМП ACV-30 размещены РЛС, электронно-оптическая система и четыре ЗУР с дальностью полета до 15 км и досягаемостью по высоте до 8 км. Кроме того, на вооружении турецкой армии состоят ЗРК «Атылган» и «Зипкин», которые включают восемь американских ПЗРК «Стингер» на шасси (в первом случае – БТР М113, во втором – автомобиля «Хаммер»).

Для замены «Рапиры» на вооружение британской армии поступает ЗРК «Скай Сейбр», в котором в качестве ЗУР используется ракета «воздух-воздух» AIM-132 ASRAAM, но с заменой ИК ГСН на активную радиолокационную. Дальность может составлять до 25 км. ЗРК включает восемь ЗУР и оптико-электронную систему наведения. В батарее – КП, РЛС обнаружения и шесть ЗРК.

В ПОИСКАХ НОВОЙ НИШИ

К настоящему времени зенитные ракетные комплексы малой дальности почти утратили возможность поражать носители (за исключением ПЗРК, применяемых диверсионными группами в тылу противника) и полностью перешли на борьбу со средствами поражения (ракетами и управляемыми авиабомбами (УАБ), а также с беспилотными летательными аппаратами.

Это порождает крайне серьезную проблему нехватки боекомплекта у средств противовоздушной обороны. Противнику все легче добиться его полного истощения без серьезных собственных потерь, после чего его авиация получает возможность действовать практически свободно. Для решения данных проблем необходима «реинкарнация» зенитной артиллерии («Из пушек по воробьям с небывалой эффективностью», «НВО» от 25.08.23), а также создание боевых лазеров.

Что касается ЗРК малой дальности, то, видимо, они будут иметь перспективу как составная часть зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК). Разумеется, замены ПЗРК в качестве средства «малой ПВО» не предвидится ни в какой перспективе.

Очень сильное влияние на развитие противовоздушной обороны оказывает нынешняя украинская кампания, но это большая отдельная тема.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.